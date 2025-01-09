"Газпром" вивозить співробітників із Європи та заставляє поспіхом учити турецьку мову

Співробітники російського "Газпрому", які обслуговують російські газопроводи "Північний потік" і "Турецький потік", практично в повному складі минулого року виїхали з Європейського Союзу.

Про це повідомили кілька співробітників компанії, передає The Moscow Times.

Так, двоє співробітників "Газпрому" розповіли, що їдуть до Туреччини, де компанія збирається створити газовий хаб.

Окрім того, працівники "Газпрому" торік поспіхом вивчали турецьку мову, у компанії запустили групи з мовними курсами. Наприкінці року співробітники підбирали у Стамбулі квартири для проживання, перевозили речі та сім'ї.

Як повідомляється, з Європи їдуть не лише громадяни Росії, а й мешканці країн Євросоюзу, які працювали на "Газпром". Багато хто погодився на переїзд через неринкові зарплати, які були на третину вищі за ринок.

Минулого року співробітники "Газпрому" допомагали ліквідувати наслідки вибуху газопроводу "Північний потік" (багато європейських компаній відмовилися брати участь у ліквідації наслідків через санкції) і продовжували вести операційний бізнес за "Турецьким потоком" через голландську компанію.

Втім, робота ускладнилася через санкції проти керівництва європейських компаній та самих компаній.

"Газпром" також втратив компанії в Німеччині (Securing Energy for Europe GmbH) та Великій Британії (Gazprom Marketing & Trading), а їхні активи були націоналізовані.

Минулого року російська монополія ліквідувала дві нідерландські компанії: Gazprom Sakhalin Holdings B.V. та Gazprom Finance B.V. Перша мала частку "Газпрому" в операторі проєкту "Сахалін-2". Обидві структури дозволяли сплачувати податок за ставкою 2-3% та виводити прибуток із Росії. Через розрив угоди Росії з Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування вигода зникла. "Газпром" перевів активи, записані на компанії, до російської юрисдикції.

Зупинка транзиту через Україну

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

У Єврокомісії констатували, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн регіону, ні на споживчі ціни на ринку.

Збитки "Газпрому"

Раніше стало відомо, що російський "Газпром" за третій квартал 2024 року отримав чистий прибуток обсягом 171,5 млрд руб. Перший і другий квартали для компанії завершилися збитками 450 млрд руб. і 31 млрд руб. відповідно, а розмір збитку за підсумками дев'яти місяців становив 309,1 млрд руб.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.

Що сталося з "Північними потоками"

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".