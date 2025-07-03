ЄС торік заплатив Росії за енергоресурси більше, ніж надав фінансової допомоги Україні, – Euractiv

Європейський Союз за минулий рік витратив на закупівлю російських енергоресурсів більше, ніж виділив фінансової допомоги Україні.

Про це пише Euroactiv, повідомляє Укрінформ.

"У 2024 році ЄС витратив приблизно 21,9 млрд євро на імпорт російського викопного палива – лише на 1% менше, ніж попереднього року. Для порівняння: ця сума перевищує 18,7 млрд євро фінансової допомоги, яку ЄС надав Україні того ж року", – зазначає видання.

Таким чином, попри 17 пакетів санкцій та неодноразові обіцянки припинити залежність від пов'язаних із Росією вуглеводнів, російська нафта, газ та скраплений газ досі надходять до Європи.

Євросоюз імпортує навіть уран, оскільки п'ять держав-членів ЄС (Фінляндія, Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія) досі експлуатують ядерні реактори ВВЕР російського виробництва.

Як зауважує Euractiv, хоча така залежність частково спричинена застарілою інфраструктурою, вона має й політичний характер: Словаччина та Угорщина блокують 18 пакет європейських санкцій проти Росії, щоб змусити Єврокомісію переглянути план поступової відмови від російських енергоресурсів до 2027 року.

Зокрема, від початку 2026 року не повинні підписуватися нові газові контракти, і навіть короткострокові угоди повинні завершитися до середини 2026 року. Довгострокові угоди щодо нафти, газу та скрапленого газу будуть повністю скасовані до 2027 року.

Існує виняток для країн ЄС, що не мають виходу до моря, але які пов'язані старими трубопровідними контрактами – вони матимуть час до кінця 2027 року, щоб виконати їх. Євросоюз також планує подальші обмеження, спрямовані на російський уран та інший ядерний імпорт.

Більша частина російського трубопровідного імпорту газу вже перекрита, і лише "Турецький потік" продовжує поставляти російський газ до Європи, при чому велися переговори щодо розширення його потужностей.

Тим часом потік російського скрапленого газу до Євросоюзу із залученням "тіньового" флоту залишається стабільним.

Як повідомлялося, європейські країни, що мають вихід до моря, на зустрічі 19 червня домовилися вжити подальших заходів, аби протидіяти "тіньовому" флоту Росії.

Нагадаємо, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Перед тим повідомлялося, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.

У червні стало відомо, що експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

До того Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

Нагадаємо, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18 пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Водночас Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель.