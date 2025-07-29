Російський "Сбєрбанк" заявив про різке погіршення якості кредитів

Боргові проблеми російських компаній і населення поступово перекидаються на банки, що їх кредитували. Так, витрати російського державного "Сбєрбанку" на резерви та переоцінку кредитів за справедливою вартістю зросли вдвічі в порівнянні з торішніми: у другому кварталі – рівно в два рази, до 195 млрд руб., а за пів року – в 2,2 раза (до 335 млрд руб.).

Про це пише The Moscow Times із посиланням на звіт банку.

Як зазначили в банку, це сталося "під тиском високих ставок в економіці, що позначається на якості кредитного портфелю".

Частка кредитів третьої стадії (до неї зазвичай належать ті, за якими кредитний ризик вже реалізувався, зокрема прострочення перевищує 90 днів) у портфелі банку на початок липня досягла 4,5%. На кінець року вона становила 3,7%, на 31 березня – 4,1%.

У корпоративному портфелі "Сбєрбанку" (його розмір 27,9 трлн руб. на 30 червня) на кредити третьої стадії припадає 3,8%, у роздрібному (18,1 трлн руб.) – 5,3%.

У корпоративному портфелі головна проблема – плаваючі ставки, за якими "Сбєрбанк" видав уже 74,5% кредитів. Зі зростанням ключової ставки відсоткові платежі збільшуються, і позичальники дедалі частіше не справляються з ними.

При цьому найбільше кредитів "Сбєрбанк" видав будівельній галузі, яка перебуває у глибокій кризі. На житлову нерухомість припадає майже чверть (24,5%) корпоративного портфеля "Сбєрбанку", ще 6,5% – на комерційну нерухомість.

"Більшість підприємств починає зазнавати складнощів із обслуговуванням кредиту. І у банків вартість ризику та обсяг резервів підростають також. І до кінця цього року, швидше за все, процес триватиме", – заявляв голова фінустанови Герман Греф.

Якість роздрібного портфеля погіршується через те, що він майже перестав зростати, а кредити, видані під час буму 2023 – у першій половині 2024 року, поступово визрівають. Від початку року іпотечний портфель "Сбєрбанку" зріс на 2,6%, кредитних карток – на 6,7%, але портфелі споживчих та автокредитів – скоротилися на 10,6% та 2,4%, відповідно.

Центробанк РФ у останньому звіті не розкрив розмір проблемних боргів у російських банків. Станом на 1 червня проблемні кредити компаній становили 3,3 трлн руб., або 4,1% портфеля, населення – 2,1 трлн руб. (5,7%).

Як повідомлялося, Центробанк Росії на засіданні у п'ятницю, 25 липня, вирішив знизити ключову ставку одразу на 2 відсоткових пункти – до 18%.

У червні рада директорів Банку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Це стало першим її зниженням з липня 2023 року, майже два роки вона лише зростала, а з жовня 2024 року сягнула 21% – максимального значення з 2003 року.

Цьому передувала публікація Bloomberg про те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Крім того, на високі ставки почав масово скаржитися великий російський бізнес. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що через високу облікову ставку до кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, а також у цілій низці інших галузей.

Раніше голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф заявив, що проблеми в російській економіці, які виникли після різкого збільшення військових витрат, сплеску інфляції та підвищення ключової ставки Центробанку РФ, швидко вирішити не вдасться, а наступний, 2026 рік, також "обіцяє бути теж не найпростішим".