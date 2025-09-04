У Росії готують нову систему блокування інтернету

Російський оператор інтернету та стільникового зв'язку "Білайн" планує запустити жорстку систему фільтрації зашифрованого інтернет-трафіку, яка дозволить блокувати не лише окремі сайти, а й цілі категорії контенту – від VPN до політичних ресурсів.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, "Вимпелком" (бренд "Білайн") розмістив тендер для постачальників послуг за технологією DPI (deep packet inspection – "глибокий аналіз трафіку"). Основна вимога – відповідно до законодавства та рекомендацій Роскомнагляду "забезпечувати фільтрацію трафіку, включно із зашифрованим трафіком HTTPS".

Нова система, яку планує впровадити "Білайн" і, можливо, інші оператори зв'язку, має не просто блокувати заборонену адресу, а розуміти, що саме робить користувач: шукає інформацію, дивиться YouTube, користується електронною поштою або спілкується через месенджер.

Саму систему планується впроваджувати вже з наступного року та завершити до 2030 року.

Технологія дозволяє блокувати окремі послуги всередині додатків, а також класифікувати трафік за десятками тематичних категорій. Згідно з документацією, постачальник забезпечить можливість блокувати, уповільнювати чи пропускати трафік сервісів, які блокує Роскомнагляд.

У вимогах прямо вказані категорії: "дорослий контент", "сайти знайомств", "релігійні ресурси" та "сайти політичних організацій".

У документах наводяться конкретні сервіси, які вимагають блокування та "створюють проблеми":

VPN та анонімайзери – OpenVPN, Tor, Proton VPN, Psiphon, HideMy.Ass;

месенджери – Telegram, WhatsApp, Viber, Signal та Discord;

ігри – Call of Duty, Counter-Strike, Genshin Impact, World of Tanks, World of Warcraft, Minecraft та Roblox;

соцмережі – Facebook, Instagram, Х, TikTok.

Рівень деталізації означає, що контроль над інтернетом в Росії вийде на новий рівень, а чинити опір блокуванням технічними засобами стане вкрай складно.

Впровадити нову систему блокування трафіку на даному етапі розвитку DPI можна для користувачів, які поставили на свої комп'ютери та смартфони кореневі сертифікати безпеки від Мінцифри РФ або використовують "Яндекс Браузер", у який вони вбудовані.

Проблеми з інтернетом у Росії

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

До того стало відомо, що на території Росії заблокували популярний сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest, розроблений американською компанією Ookla.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Перед тим Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.

У березні 2022 року суд у Росії за позовом російської прокуратури визнав американську корпорацію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram через нібито "екстремістську діяльність".

До того влада РФ почала блокувати соцмережу Facebook на території країни з 4 березня, Instagram – з 14 березня.