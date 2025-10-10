Банк Росії зафіксував різке скорочення грошових потоків економіки

Зниження ключової ставки не допомагає російській економіці. Так, вхідні платежі, проведені через платіжну систему Центробанку РФ, у липні впали на 8,1% до середнього рівня другого кварталу й так і не відновилися. За підсумками третього кварталу спад склав 7,3%.

Як пише The Moscow Times із посиланням на звіт ЦБ Росії, якщо виключити видобуток, нафтопереробку та держуправління, яким властиві різкі коливання, падіння становило 7%.

Зниження до другого кварталу зафіксовано майже скрізь: у всіх федеральних округах та укрупнених групах. Найсильніше падіння спостерігається в галузях зовнішнього (на 10%) та інвестиційного (-9,2%) попиту, трохи менше – у галузях проміжного попиту (-8,1%), мінімальний спад (-6,8%) – у галузях, орієнтованих на споживчий попит.

При цьому у вересні найглибше падіння вхідних потоків було у галузях, орієнтованих на інвестиційний попит: 13,2%.

Головні постраждалі – будівництво будівель та інженерних споруд, а також виробництво інших транспортних засобів та обладнання, яке включає військові витрати.

Стримували зниження надходжень нафтопереробка, торгівля автомобілями (у травні падіння продажів сягало 26%, потім ринок пожвавився) та розробка комп'ютерного програмного забезпечення. Вимушене імпортозаміщення софту йде повним ходом, минулого року воно коштувало російській економіці 1,6 трлн руб.

За даними Центробанку РФ, динаміка фінансових потоків вказує на те, що економічна активність продовжувала сповільнюватись протягом третього кварталу.

Утім, голова ЦБ Росії Ельвіра Набіулліна закликала не плутати сповільнення економіки з рецесією. Моніторинг підприємств, котрий щомісяця проводиться російським Центробанком, показує, що ділова активність продовжує зростати, але дедалі повільніше: індикатор бізнес-клімату, що розраховується за підсумками опитування, поки в плюсі, хоч і невеликому (1,8 пункта у вересні). Але цей плюс досягнуто виключно за рахунок очікувань: оцінки поточного стану вже кілька місяців у зоні спаду, який постійно поглиблюється.

Раніше стало відомо, що Світовий банк очікує, що до 2028 року економічне зростання в Росії не перевищить 1%. Порівняно з червневою версією прогнозу очікуване зростання ВВП Росії знижено з 1,4% до 0,9% цього року, з 1,2% до 0,8% – наступного та з 1,2% до 1% – у 2027 році.

До того повідомлялося, що економічне зростання в Росії припинилося – такого висновку дійшли експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії. Після скорочення ВВП Росії в першому кварталі на 0,6% зростання ВВП у другому кварталі (відносно попереднього періоду) оцінюється у 0%.

Центробанк Росії 25 липня вирішив знизити ключову ставку одразу на 2 відсоткових пункти – до 18%.

У червні рада директорів Банку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Це стало першим її зниженням з липня 2023 року, майже два роки вона лише зростала, а з жовня 2024 року сягнула 21% – максимального значення з 2003 року.

Цьому передувала публікація Bloomberg про те, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Крім того, на високі ставки почав масово скаржитися великий російський бізнес. Зокрема, російські ЗМІ повідомляли, що через високу облікову ставку до кінця 2025 року Росію чекає низка банкрутств компаній, що будують інфраструктуру, а також у цілій низці інших галузей.