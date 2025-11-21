Наслідки санкцій: "Роснєфть" урізала дивіденди до мінімуму за 5 років

"Роснєфть", найбільша нафтова компанія Росії, на яку припадає кожен другий видобутий із надр барель, різко скорочує виплати акціонерам на тлі падіння прибутку та санкцій США.

Як пише The Moscow Times, рада директорів "Роснєфті" схвалила проміжні дивіденди за перше півріччя на рівні 11,56 руб. на акцію. Загалом акціонери отримають близько 122 млрд руб., із яких близько половини дістанеться державі.

Обсяг дивідендів "Роснєфті" стане найнижчим із 2020 року, коли по компанії вдарили криза пандемії коронавірусу та обвал цін на нафту. Порівняно з минулим роком (36,5 руб. на акцію) виплати "Роснєфті" скоротяться в 3,1 раза.

Серед основних причин експерти називають погіршення цінової кон'юнктури, зростання тарифів природних монополій та високу ключову ставку.

Відповідно до звітності, у першому півріччі чистий прибуток "Роснєфті" обвалився 68%, до 224 млрд руб. Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що знизило світові нафтові ціни, а крім того, "спостерігалося розширення дисконтів на російську нафту у зв'язку з посиленням санкційних обмежень Європейського Союзу та США", пояснював тоді ситуацію глава компанії Ігор Сєчін.

Кінець року приніс "Роснєфті" нові проблеми: через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа від російської нафти почали відмовлятися ключові покупці в Індії та Китаї – а частка "Роснєфті" в цих поставках сягала 40%, згідно з оцінками Bloomberg.

Минулого року "Роснєфть" виплатила загалом 542 млрд руб. дивідендів, із яких 256 млрд руб. отримала держава через "Роснєфтегаз", що контролює компанію. За підсумками поточного року дивіденди можуть опуститися нижче за 300 млрд руб.

Як повідомлялося раніше в листопаді, оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – вирішила відновитися від російської нафти попри угоду з компанією "Роснєфть".

До того Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що рішення США та Великої Британії про введення санкцій проти російських "Роснєфті" та "Лукойлу" "може мати найбільш далекосяжні наслідки для світових ринків нафти".

Відмова від російської нафти

Раніше повідомлялося, що партії російської нафти, вивезені танкерами з морських портів, дедалі частіше залишаються без покупців через американські санкції, під які потрапили російські компанії "Роснєфть" та "Лукойл".

Повністю припинили закупівлю російської нафти п'ять індійських НПЗ, на які припадало дві третини всіх поставок із РФ. Це Reliance Industries, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.

Також "бойкот" прямим закупівлям у "Лукойлу" та "Роснєфті" оголосили держкомпанії Китаю – Sinopec та PetroChina. До них приєдналися невеликі приватні НПЗ, які побоюються потрапляння під санкції, як це вже сталося з компанією Shandong Yulong Petrochemical, включеною до "чорних списків" Великої Британії та Європейського Союзу.

Як стало відомо, китайський нафтопереробний завод Yanchang Petroleum, один з найбільших у внутрішньому Китаї, відмовився від російської нафти у своєму останньому тендері на поставки сировини з грудня до середини лютого.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що найбільша нафтопереробна компанія Індії – Indian Oil Corp (ІОС) – відновила закупівлі російської нафти на грудень, придбавши п'ять партій у постачальників, що поки не перебувають під санкціями.

До того індійські нафтопереробні компанії тимчасово перестали розміщувати нові замовлень на російську нафту після запровадження санкцій США щодо найбільших російських нафтових компаній.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу"

Нагадаємо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду у січні 2025 року запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. OFAC встановило крайній термін до 21 листопада для компаній, щоб згорнути свій бізнес за кордоном.

Пізніше Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США відтермінувало набуття чинності санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл" на три тижні – до 13 грудня.

На початку листопада повідомлялося, що морські поставки російської нафти впали найбільше з січня 2024 року через нові санкції США проти російських компаній "Лукойл" і "Роснєфть".