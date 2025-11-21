Одна з найбільших вугільних компаній Росії повідомила про падіння видобутку до мінімуму за понад 10 років

Російський гірничо-металургійний холдинг "Мечел" відзвітував про максимальне за останні роки скорочення видобутку вугілля.

Як пише The Moscow Times із посиланням на звітність компанії, за результатами третього кварталу 2025 року "Мечел" видобув 1,28 млн тонн вугілля – це на 16% менше, ніж у попередньому кварталі, і на 55% – у річному вираженні (у третьому кварталі 2024 року було видобуто 2,89 млн тонн).

Для порівняння: у 2013 році компанія щокварталу видобувала від 6,4 млн до 7 млн ​​тонн вугілля.

Згідно з колишніми звітами "Мечела", у 2009 році щокварталу видобувалося по 3-5,4 млн тонн. У першому кварталі 2004 року показник склав 3,6 млн тонн, а роком раніше – близько 3,4 млн тонн.

За підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяги видобутку обвалилися відразу на 38% рік до року – до 4,93 млн тонн. За аналогічний період 2015 року "Мечел" видобув 17,4 млн. тонн вугілля.

Подібні показники вуглевидобування стали найнижчими щонайменше за 10 років, а темпи падіння виробництва – максимальними.

При цьому обсяги видобутку "Мечелом" виявилися гіршими за очікування. За шість місяців падіння видобутку вугілля в річному вираженні склало 28% (до 3,66 млн тонн), згідно з літнім звітом компанії.

У "Мечела", крім вугілля, падає виробництво практично за всіма позиціями, включно з випуском чавуну (на 5% рік до року), сталі (-2%) та теплової енергії (-7%). Продаж також скоротився по всім пунктам, крім одного (залізорудний концентрат). Найбільше просіла реалізація вугілля (-67%), антрацитів (-43%) та штампованих виробів (-41%).

Гендиректор "Мечела" Ігор Хафізов у послався на "зменшення ринків збуту та низьку цінову кон'юнктуру" на ринку. Він додав, що компанія зосереджує зусилля на виробництві продукції з більшою маржинальністю.

"Мечел" Ігоря Зюзіна, який перебуває під санкціями США з лютого 2024 року, у серпні звітував про збільшення чистих збитків у першому півріччі 2025 року в 2,4 раза. За підсумками січня-червня він досяг 40,5 млрд руб., ставши максимальним з 2015 року.

Джерело в галузі раніше розповідало Reuters, що на тлі негативних показників "Мечел" цього літа провів скорочення персоналу. У компанії цю інформацію не коментують.

Стан вугільної галузі Росії

Раніше видання Financial Times писало, що російська вугільна промисловість стала однією з головних економічних жертв повномасштабної війни проти України. Через санкції, зростання витрат і слабкі світові ціни сектор занурився у найгіршу кризу з 1990-х і за січень-липень 2025 року зафіксував збитки у розмірі 225 млрд рублів, або близько $2,8 млрд.

Пере тим повідомлялося, що російський вугільний сектор продовжує занурюватися в кризу – за підсумками першого півріччя 2025 року збитковими стали 66% вугільних компаній у Росії, а сукупний збиток підприємств галузі становив 185,2 млрд руб, або понад 1 млрд руб на день ($12,5 млн).

До того стало відомо, що Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.

Також стало відомо, що ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, і вже зупинило роботу або ж опинилося на межі закриття 51 підприємство.

До того повідомлялося, що на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.

Перед тим повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд – за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.