Служба зайнятості торік пропонувала понад 4500 вакансій із наданням житла. У яких областях найбільше пропозицій?

Державна служба зайнятості України в 2025 році пропонувала широкий вибір вакансій із наданням житла.

Як зазначили в Службі, такі пропозиції від роботодавців полегшують переїзд, забезпечують стабільність і дозволяють людям розпочати новий етап у житті без зайвих труднощів.

Серед вакансій із наданням житла, найбільше пропозицій роботи для водіїв, вантажників, швачок, монтажників, кухарів, охоронників та слюсарів-ремонтників.

Де пропонували житло

Роботодавці найактивніше пропонували робочі місця з житлом у Дніпропетровській області – 706 таких вакансій.

Наступними йдуть столиця та Київська область – 644 та 689 пропозицій відповідно.

Роботодавці Львівщини також допомагали своїм працівникам із житлом – 475 вакансій.

Зацікавленість у вакансіях

При цьому шукачі роботи зацікавилися лише 41% таких вакансій. Станом на кінець року залишилося 796 таких пропозицій.

Найбільше людей на такі роботи працевлаштовано у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Полтавській, Чернігівській областях, а також на Київщині та в Києві.

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Як повідомлялося, раніше в січні Кабінет Міністрів схвалив Стратегію зайнятості населення України на період до 2030 року, а також операційний план заходів з реалізації Стратегії у 2026-2028 роках.

Проєкт Стратегії зайнятості до 2030 року передбачав залучення до ринку праці щонайменше 2 млн українців, передусім із числа економічно неактивного населення.

Окрім того, Кабінет Міністрів України на засіданні 7 січня ухвалив проєкт Трудового кодексу України, який має дати старт реформі ринку праці.

До того стало відомо, що в 2025 році низка професій на українському ринку праці показує помітне зменшення кількості вакансій порівняно з 2021 роком.

Перед тим повідомлялося, що в Україні розпочалося масштабне дослідження ринку праці 2025-2026 років.

Також стало відомо, що Державна служба зайнятості запустила новий інструмент для пошуку роботи на основі штучного інтелекту. Такий цифровий помічник має спростити процес пошуку вакансій.

Пізніше Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика", де щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.