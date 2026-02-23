"Залізна завіса": Путін дозволив відключати росіянам зв’язок на вимогу ФСБ

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який зобов'язує операторів зв'язку призупиняти надання послуг абонентам на вимогу Федеральної служби безпеки РФ.

Зокрема, поправки вносяться до закону "Про зв'язок": тепер у випадках, встановлених нормативними правовими актами глави держави, оператори зобов'язані виконувати вимоги органів ФСБ про відключення зв'язку, передає The Moscow Times.

При цьому компанії звільняються від відповідальності перед клієнтами за неналежне виконання зобов'язань.

Ухвалення закону

Законопроєкт було внесено урядом до Держдуми РФ у листопаді 2025 року. Нижня палата ухвалила його 17 лютого одразу в другому та третьому читаннях без обговорення. Наступного дня закон схвалила Рада Федерації.

Спочатку передбачалося, що ФСБ зможе надсилати операторам "запити" на обмеження зв'язку тільки для захисту від загроз безпеці, а обґрунтування будуть прописані як президентом, так і урядом. До другого читання ці формулювання зникли.

Який зв'язок можуть відключити

Заступник голови комітету Держдуми РФ з розвитку громадянського суспільства Олег Леонов звернув увагу, що в документі "не конкретизовано поняття послуг зв'язку, а отже, можуть бути призупинені будь-які послуги зв'язку, зокрема й стаціонарного".

Зі свого боку заступник голови Мінцифри РФ Іван Лебедєв стверджував, що конкретні види послуг не вказуються навмисно, щоб "вороги" не могли зрозуміти весь механізм.

Блокування інтернету в Росії

Як повідомлялося, Роскомнагляд за минулий рік обмежив доступ до 1,29 млн матеріалів в інтернеті, що на 59% більше, ніж роком раніше. 2024 року в Росії було заблоковано 810,5 тис. матеріалів.

Перед тим повідомлялося, що Росія з великим відривом посіла перше місце в рейтингу цензури та відключень інтернету, який щороку складають експерти Top10VPN.

До того експерти RKS Global писали, що до 2028 року доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися до "моделі Туркменістану".

Розширення інструментів стеження може призвести до тотальної прозорості інтернет-трафіку, "централізованих баз профілів громадян", а також криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Своєю чергою російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.