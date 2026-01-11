"Залізна завіса": Росія посіла перше місце в світі за відключеннями інтернету. ПЕРЕЛІК

Росія з великим відривом посіла перше місце в рейтингу цензури та відключень інтернету, який щороку складають експерти Top10VPN.

Як пише The Moscow Times із посиланням на дані дослідження, загалом інтернет-шатдауни в Росії в 2025 році склали 37 166 годин і торкнулися практично всього населення країни – 146 млн осіб.

За тривалістю відключень Росія більш ніж утричі випередила найближчих "конкурентів" – Пакистан (11 482 години), М'янму (9 888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8 760 годин). Також довгі відключення було зафіксовано в Іраку (7 685 годин), Албанії (7 056 годин), Танзанії (6 966 годин) та Венесуелі (5 952 години).

Збитки російській економіці від відключень мобільного інтернету, уповільнення ресурсів та соцмереж експерти оцінюють у $11,9 млрд за рік. Це більше, ніж у всіх інших країн із рейтингу разом узятих ($7,8 млрд).

Як ідеться в доповіді, хвиля відключень інтернету в Росії в 2025 році "стала безпрецедентною як за масштабами, так і за технічною складністю": якщо в інших країнах інтернет відключали на деякий час у зв'язку з якимись конкретними подіями, то в Росії цей процес отримав системний, загальнонаціональний характер і включав як вибіркове обмеження швидкості передачі даних, так і цілеспрямоване втручання в протоколи.

Зокрема, минулого року Росія почала використовувати тактику "16 кілобайт", обмежуючи доступ до ресурсів, розміщених на інфраструктурі Cloudflare та інших західних веб-сайтів. Таким чином користувач може завантажити лише перші 16 Кб даних.

Такий підхід призводив до фактичної ізоляції російських користувачів від глобального інтернету: все це відображає ширший зсув у бік цензури на рівні інфраструктури, коли постійні, технічно точні обмеження блокують доступ до інформації, що ускладнює обхід обмежень.

Загалом минулого року 28 країн світу 212 разів обмежували роботу інтернету. Загальна тривалість інтернет шатдаунів зросла на 70% порівняно з 2024 роком, до 120 095 годин.

Від обмежень інтернету в світі постраждали 798 млн осіб, а загальні економічні збитки становили $19,7 млрд, підрахували в Top10VPN.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Блокування інтернету в Росії

Раніше експерти RKS Global писали, що до 2028 року доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися до "моделі Туркменістану".

Розширення інструментів стеження може призвести до тотальної прозорості інтернет-трафіку, "централізованих баз профілів громадян", а також криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Нещодавно російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.