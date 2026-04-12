Доставку їжі щонайменше раз на тиждень замовляють 12% українців. Що обирають?

В Україні 12% людей віком 18-65 років замовляють доставку їжі щонайменше раз на тиждень, а 28% із тих, хто користується доставкою, роблять це через мобільні додатки.

Як свідчать результати дослідження онлайн-сервісу Bolt Food, 89% українців готові обирати одну й ту саму страву, якщо вона їм смакує, передає Інтерфакс-Україна.

"Серед цікавих уподобань: якби українці могли їсти лише одну страву постійно, найчастіше обирали б стейк. Далі за популярністю – салати та суші", – сказано в дослідженні.

Як обирають застосунки

Результати дослідження свідчать, що під час вибору додатку для доставки користувачі звертають увагу на кілька чинників, зокрема для 54% вирішальними є знижки та акції, 45% орієнтуються на загальний рівень цін, а 42% – на швидкість доставки.

При цьому більшість користувачів мають один або два перевірені застосунки для замовлення їжі на смартфоні.

Приготування їжі

Для 66% респондентів сніданок є сталою звичкою, водночас близько п'ятої частини опитаних у цей час мають найчастіше швидкі страви.

Загалом приготування їжі вдома в Україні переважно залишається відповідальністю жінок. Так, 72% опитаних українок розповіли, що готують найчастіше. При цьому 68% чоловіків відповіли, що ці обов'язки або ділять із кимось, або взагалі не залучені до процесу.

Серед основних причин приготування їжі вдома респонденти називають доступність і турботу про здоров'я: 45% вважають домашню їжу кориснішою, а 41% – більш доступною за вартістю.

Магазини та відвідування закладів

Більшість українців віддає перевагу офлайн-покупкам, однак 23% обирають онлайн-доставку продуктів.

Для 96% респондентів найпоширенішою звичкою є купівля продуктів раз на тиждень.

При цьому відвідування ресторанів чи кафе для 39% українців найчастіше є способом зробити невелике свято, тоді як ще 35% обирають цей варіант через швидкість і зручність, а для 21% це можливість спробувати нову кухні та страви.

Вищий рівень споживання їжі поза домом спостерігається серед молоді: зокрема, 53% українців віком 18-29 років зазначили, що харчувалися б так щодня, якби мали таку можливість.

Серед місць, де найчастіше українці харчуються щонайменше раз на тиждень, – кафе та кав'ярні поблизу роботи. До трійки найпопулярніших закладів також входять піцерії та фудкорти в торгових центрах.

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Ресторанний бізнес в Україні

Як повідомлялося, в січні цього року відвідуваність ресторанів різко знизилася. Порівняно із січнем минулого року кількість гостей скоротилася приблизно вдвічі, а порівняно з груднем – на 30-40%.

Також повідомлялося, що відвідуваність закладів громадського харчування в Україні у 2025 році знизилася на 8%, однак їх виторг зріс торік на 6%. Збільшення виторгу вдалося досягнути завдяки зростанню середнього чека на 17%.

До того стало відомо, що, за даними Єдиного державного реєстру, торік в Україні відкрилось понад 13,3 тис. нових ФОП, що працюють у сфері громадського харчування. Водночас понад 10,6 тис. ФОП припинили свою діяльність. У 2025 році приріст нових кафе та ресторанів скоротився більш ніж вдвічі. Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року.

За 2025 рік українські компанії на ринку ресторанних груп и мереж – Multi Cook, "Галя Балувана" та "Файні льоди" – відкрили найбільшу кількість локацій в Україні.