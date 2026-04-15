Ціни на продукти харчування зростуть ще на 8-10% через подорожчання пального, – голова аграрного комітету Ради

Зростання світових цін на нафту і пальне призведе до підвищення цін на хліб та інші продукти харчування в Україні.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду ("Слуга народу") розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Зараз ми бачимо поступове зростання цін на дизель. Воно не є різким – це хвилеподібний процес: підйом, невелике зниження, знову підйом. Але загальна тенденція очевидна – ціни будуть зростати. Це, звісно, вплине і на собівартість продукції – як імпортної, так і української", – розповів Гайду.

За його словами, через здорожчання пального продукти харчування подорожчають ще на 8-10%.

"До середини року ми не очікуємо різкого зростання. Саме через те, що паливо закупили раніше. Але вже в другій половині року, коли почнуть купувати нові партії, ціни можуть піти вгору. За нашими оцінками, подорожчання буде, але помірне – орієнтовно в межах 8-10%", – спрогнозував депутат.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Він додав, що також дорожчатиме хліб.

"Хліб буде дорожчати. Але поступово, без різких стрибків. Основні фактори – це пальне, логістика, добрива, засоби захисту рослин. Усе це формує собівартість борошна, а відповідно – і хліба", – додав Гайду.

Читайте також: Наслідки зростання цін на пальне: До 33% вартості хліба зараз формує логістика

Як повідомлялося, за даними Держстату, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася до 7,9% у річному вимірі, за місяць ціни зросли на 1,7%.

Водночас інфляція пального у березні стрімко пришвидшилася – до 23,4% у річному вимірі, через суттєве подорожчання нафтопродуктів і газу внаслідок розгортання війни на Близькому Сході, зауважували у Нацбанку.

Своєю чергою подорожчання пального вже призвело до зростання цін на транспортні послуги: таксі, вантажні перевезення, СТО та курси водіїв.