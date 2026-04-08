Наслідки зростання цін на пальне: До 33% вартості хліба зараз формує логістика

На сьогодні логістичні витрати формують до третини собівартості хліба через необхідність щоденної доставки в десятки торгових точок та зростання цін на пальне.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор зі стратегічних комунікацій Alviva Group (ТМ "Київхліб") Юрій Дученко.

"Борошно колись було ключовим – 60% собівартості. Сьогодні лише 35%", – зауважив Дученко.

За його словами, галузь реагує на зростаючі витрати, зокрема, це:

оптимізація маршрутів,

нові логістичні моделі,

використання сучасного електротранспорту для перевезень.

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Ціни на хліб

Як повідомлялося, хліб і борошно в Україні подорожчали в середньому на 40% за два роки внаслідок зростання витрат на сировину та енергоресурси. За 2024 рік ціни на хліб зросли на 20-22%, за 2025 рік – ще на 19-23%.

Також стало відомо, що приготування трьох-чотирьох середніх пасок у домашніх умовах цього року обійдеться в 357,2 грн, що на 12,2% дорожче, ніж минулого року.

При цьому вартість пасок у магазинах України цього року коливається від 39,99 грн за 100 г до майже 700 грн за великі вироби вагою понад 900 г.

Експорт борошна з України за підсумками 2025 року скоротився до 66,8 тис. тонн, що стало мінімальним показником із 2006 року, коли експортовано було всього близько 10,5 тис. тонн цієї продукції.

Ціни на пальне

Нагадаємо, роздрібні ціни на пальне на АЗС за тиждень із 1 по 6 квітня продовжили активно зростати, з урахуванням гуртових цін вартість дизельного пального може перетнути позначку 100 грн за літр уже до кінця квітня.

Як повідомлялося, 20 березня в Україні почала працювати урядова програма "Кешбек на пальне". Завдяки їй споживачі зможуть заощаджувати від 2 до 11 грн на кожному літрі пального, залежно від його виду.

Максимальний обсяг кешбеку на пальне обмежений сумою 1000 грн на одну особу щомісяця. Програма діятиме до 1 травня як частина проєкту "Національний кешбек". Для тих, хто вже користується "Національним кешбеком", компенсація нараховуватиметься автоматично при безготівковій оплаті.