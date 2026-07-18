Родичі керівника управління СБУ на Закарпатті купили 23 будинки під Києвом. ФОТО

Родичі керівника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка з 2021 року придбали 23 таунхауси в котеджних містечках під Києвом.

За даними розслідування журналістів Hromadske та "Закарпаття Онлайн", котеджні містечка, нерухомістю в яких володіє сім'я Кононенка, пов'язують із бізнесменами, які фігурують у матеріалах ЗМІ про незаконну забудову, передають Наші гроші.

Що відомо про Кононенка

Сергій Кононенко з 2016 року працював у київському управлінні СБУ, а протягом 2019-2021 років був начальником управління внутрішньої безпеки та заступником керівника київського управління Державної фіскальної служби.

У 2022 році Кононенко очолив СБУ в Кіровоградській області, а в 2024 році – управління СБУ Закарпаття.

Хто купив нерухомість

Як ідеться в розслідуванні, власниками нерухомості стали мати, сестра, свояк, тесть і теща Кононенка. Зазначається, що частину об'єктів вони купили вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, наприкінці 2022 року сестра посадовця Ольга Масленко та її чоловік Максим Масленко оформили на себе 11 земельних ділянок із таунхаусами в котеджному містечку Dream House поблизу Борисполя.

Шість будинків мають площу 96 кв. м, ще п'ять – 85 кв. м.

У листопаді 2022 року такі таунхауси продавалися по $43-48 тис., відтак мінімальна ринкова вартість лише цих 11 будинків тоді складала близько $0,5 млн.

Окрім того, родина купила ще 12 таунхаусів у котеджному містечку "Паларіс" на Київщині. Два з них оформлені на сестру Кононенка, ще три – його мати Тетяна успадкувала після смерті чоловіка Василя Кононенка. Починаючи з 2022 року він також набув нерухомості орієнтовною вартістю близько $110 тис.

Загальна ринкова вартість усіх 23 таунхаусів, за оцінкою журналістів, може перевищувати $2 млн.





Ким працюють родичі Кононенка

Сестра Кононенка працювала менеджеркою з продажу автомобілів, а її чоловік нині очолює відділ продажів дилерського центру Renault мережі "Ніко".

Тесть Кононенка Анатолій Брехунець працює керівником навчального відділу Університету імені Сковороди в Переяславі, а теща Ніна Брехунець також працює в цьому закладі.

Мати посадовця нині пенсіонерка. До 2017 року вона була фізичною особою-підприємицею (ФОП) і займалася роздрібною торгівлею хлібом та кондитерськими виробами. Батько Кононенка теж мав ФОП із торгівлі продуктами, напоями та тютюновими виробами, який закрив у 2018 році.

За даними розслідування, сімейний бізнес працював у магазині в Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Будівля магазину та земельна ділянка під ним досі належать матері Сергія Кононенка.

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Ціни на житло

Як повідомлялося, приватні будинки в передмісті Києва за рік здорожчали на 15%, але загалом їхня середня вартість піднялась лише зі $100 тис. до $115 тис.

Також повідомлялося, що в Україні вартість оренди приватних будинків за рік найбільше зросла в Запоріжжі, де вона зросла на 87% – з 8 тис. грн у березні 2025 року до 15 тис. грн у березні цьогоріч.

До того стало відомо, що Київ посідає друге місце серед міст України за ціною квадратного метра нового житла. Вартість 1 кв. м у новобудові столиці збільшилася на 3%, до $1,3 тис. у грудні минулого року, у гривні – на 4%, до 55,3 тис. грн.

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