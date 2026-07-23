Кабмін почав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік

Кабінет Міністрів України розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік.

Як це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, міністерства мають до 31 липня мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа.

"Завдання уряду – подати проєкт держбюджету до Верховної Ради у встановлений законом строк – до 15 вересня. Документ має відповідати нашим головним завданням – зміцненню обороноздатності, забезпеченню фінансової стійкості та продуманої соціальної політики", – наголосив Корецький.

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Надходження в бюджет

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року підприємства державного сектору економіки сплатили до зведеного бюджету України 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У першому півріччі 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, сплатили до державного бюджету понад 8,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ).

Загалом за перше півріччя 2026 року великий бізнес в Україні забезпечив майже 49% податкових надходжень, сплативши до бюджету 579,6 млрд грн.

Зокрема, підприємства державного сектору економіки перерахували 148,7 млрд грн, а надходження від військового збору склали 94,2 млрд грн.

Також повідомлялося, що лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість. Це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.

Окрім того, за підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

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