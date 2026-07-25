В Офісі президента заявили про зміцнення енергетики регіонів. Однак Зеленський не задоволений підготовкою до зими

Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита заявив, що за шість місяців поточного року вдалося досягнути суттєвого просування в напрямку зміцнення енергетичної стійкості регіонів.

Як додав Микита під час наради, наразі триває робота з бізнесом та інвестиціями в цей сектор на рівні громад.

Скільки генерації створено

"Майже 1,3 ГВт приєднаної потужності за перше півріччя – важливий сигнал, що громади мають потенціал та спроможні включатися у розвиток реальної, децентралізованої системи енергогенерації на місцях", – сказав Микита.

Він розповів, що вже приєднали понад 457 МВт потужностей вітрових електростанцій, а також є більше ніж 332 МВт додаткової приєднаної потужності когенерації.

Окрім того, за пів року приєднали понад 274 МВт сонячних електростанцій (СЕС) та більше ніж 160 МВт СЕС приватних домогосподарств.

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Позиція президента

При цьому президент України Володимир Зеленський 23 липня заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, які були ухвалені для того, щоб підготувати країну до зими.

"Я, чесно кажучи, між нами, поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості. Я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись", – сказав тоді Зеленський.

Плани стійкості

У березні тоді ще прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що на реалізацію розробленого владою Києва плану стійкості столиці потрібно 61,6 млрд грн, зокрема 10,6 млрд грн місто готове профінансувати з місцевого бюджету.

Перед тим, на засіданні Ради націоналної безпеки й оборони, були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому президент Володимир Зеленський знову заявив, що Київ "не підготувався до зими".

10 березня Київрада 92 голосами підтримала план енергостійкості столиці. Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, зокрема й резервних.

14 березня президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

На початку липня Кабінет Міністрів України поширив дію експериментального проєкту з реалізації планів стійкості регіонів на операторів критичної інфраструктури. Таке рішення встановлює єдині правила виконання планів і заходів зі зміцнення стійкості для всіх операторів критичної інфраструктури, які беруть участь у їх реалізації.

У середині червня повідомлялося, що егіони продовжують впроваджувати заходи, передбачені комплексними планами стійкості, а середній рівень їх виконання по країні на той момент становило 40%.

Підтримка енергетики

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 липня було встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

Окрім того, з початку 2026 року до України від міжнародних партнерів та організацій за пів року надійшло 4 466 одиниць енергетичного обладнання.

До того Кабінет Міністрів України затвердив механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до майбутнього опалювального сезону.

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Зі свого боку перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генерувальної потужності – рівня, який був до початку агресії Росії в 2014 році.

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