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News Updated DeepState maps
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Russians have advanced in Kharkiv and Donetsk regions, – DeepState. MAP

Russian occupation forces are advancing in the Kharkiv and Donetsk regions.

This was reported by DeepState analysts, according to Censor.NET.

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Russian advances

"The map has been updated. The enemy has advanced near Mali Prokhody (Kharkiv district, Kharkiv region) and Kaleniky (Kramatorsk district, Donetsk region)," the report states.

See more: Defence Forces push enemy back near Filiia in Dnipropetrovsk region – DeepState. MAP

Updated maps

Russia has advanced near Mali Prokhody

Russia has advanced near Kaleniky

Author: 

Donetsk region (6036) military actions (3522) Kharkiv region (1848) Kramatorskyy district (1076) Kharkivskyy district (611) Kalenyky (4) Mali Prokhody (1) DeepState (522)
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