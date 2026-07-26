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Russians have advanced in Kharkiv and Donetsk regions, – DeepState. MAP
Russian occupation forces are advancing in the Kharkiv and Donetsk regions.
This was reported by DeepState analysts, according to Censor.NET.
Russian advances
"The map has been updated. The enemy has advanced near Mali Prokhody (Kharkiv district, Kharkiv region) and Kaleniky (Kramatorsk district, Donetsk region)," the report states.
Updated maps
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