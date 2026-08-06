Azerbaijani Foreign Minister Bayramov arrives in Kyiv
Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov has arrived in Kyiv on a visit.
This was reported by the country's Foreign Ministry press service, according to Censor.NET.
Details
He was met in Kyiv by Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha.
Background
- It was previously reported that Azerbaijan would assist Ukraine with reconstruction.
- It is known that Ukraine and Azerbaijan have signed six cooperation agreements.
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