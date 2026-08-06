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News Cooperation between Ukraine and Azerbaijan
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Azerbaijani Foreign Minister Bayramov arrives in Kyiv

Azerbaijan’s Foreign Minister arrived in Kyiv on a visit

Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov has arrived in Kyiv on a visit.

This was reported by the country's Foreign Ministry press service, according to Censor.NET.

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Details

He was met in Kyiv by Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha.

Read more: Azerbaijan has provided Ukraine with nearly 40 metric tons of power equipment for Ukrzaliznytsia, - Ministry of Energy

Background

  • It was previously reported that Azerbaijan would assist Ukraine with reconstruction.
  • It is known that Ukraine and Azerbaijan have signed six cooperation agreements.

Read more: Azerbaijan to help Ukraine with reconstruction – Ministry for Development

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