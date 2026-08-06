Глава МЗС Азербайджану Байрамов прибув до Києва
Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов прибув із візитом до Києва.
Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Києві його зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Азербайджан допомагатиме Україні з відбудовою.
- Відомо, що Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль