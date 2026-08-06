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Новини Співпраця України та Азербайджану
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Глава МЗС Азербайджану Байрамов прибув до Києва

Глава МЗС Азербайджану прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов прибув із візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Києві його зустрів глава МЗС України Андрій Сибіга.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Азербайджан допомагатиме Україні з відбудовою.
  • Відомо, що Україна та Азербайджан підписали шість угод про співпрацю.

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Автор: 

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