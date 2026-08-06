Глава МИД Азербайджана Байрамов прибыл в Киев
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает Цензор.НЕТ.
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В Киеве его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Азербайджан будет помогать Украине в восстановлении.
- Известно, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве.
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