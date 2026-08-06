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Новости Сотрудничество Украины и Азербайджана
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Глава МИД Азербайджана Байрамов прибыл в Киев

Глава МИД Азербайджана прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В Киеве его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Азербайджан будет помогать Украине в восстановлении.
  • Известно, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений о сотрудничестве.

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Автор: 

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