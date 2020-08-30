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Новости За рубежом
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Германия (6049) отравление (1572) россия (91360) Навальный (823)

Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального

Генпрокуратура России отправила Федеральному министерству юстиции Германии запрос с просьбой предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального и информацию о его предварительном диагнозе.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ.

Запрос о правовой помощи Россия отправила Германии в четверг, 27 августа. Если запрос будет одобрен, прокуратура Берлина подключится к расследованию отравления российского оппозиционера.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Также на Цензор.НЕТ: Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Читайте на Цензор.НЕТ: Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Правильно, яд нужно немного доработать🤣
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30.08.2020 14:10
+11
Так они хотят узнать, что знают немцы. Чтобы определиться, что надо лгать.
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30.08.2020 14:20
+9
А Німеччині, слід вимагати від Россіі, зразки тієї отрути, якою отруїли Навального.
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30.08.2020 14:29
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Всьо как в тисіча дівіцот сорак первам. Да малароси? 😁😁😁
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30.08.2020 14:09 Ответить
Правильно, яд нужно немного доработать🤣
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30.08.2020 14:10 Ответить
Лайф крапка ру Можна далі не дивитисяПропаганда і брехня Співчуваю, що таке читаєте
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30.08.2020 14:22 Ответить
🖕
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30.08.2020 14:13 Ответить
Вова, самое правильное взятие анализов это отсос их через уретру...ласкаво просимо !
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30.08.2020 14:14 Ответить
Врачу в Омске уже присвоили указам Путинило звание героя РФ.. Теперь по результатом немецких анализов Навального будут решать то ли этому "медику" вручать ее посмертно то ли вручат одновременно с премией " за выдающийся вклад в отечественную медицину" как лауреату Путианской премии " не Скрипалем единым".
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30.08.2020 14:15 Ответить
Дайте им уже эти анализы - они не могут вспомнить чем травили, видимо с бодуна флаконы попутали.
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30.08.2020 14:16 Ответить
просто антиковид не подошол
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30.08.2020 15:49 Ответить
а своих нет?
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30.08.2020 14:16 Ответить
Так они хотят узнать, что знают немцы. Чтобы определиться, что надо лгать.
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30.08.2020 14:20 Ответить
"Не беспокойся..." (с)

Москва хочет получить от Берлина результаты анализова Навального - Цензор.НЕТ 7942
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30.08.2020 14:19 Ответить
насрать им трёх литровую банку - пусть себя в своей среде почувствуют...
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30.08.2020 14:24 Ответить
Навальный имперский ватник, как-то не особо жалко.
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30.08.2020 14:25 Ответить
Головне, що за нього чмирять рашку.
А там, хоч й за Жиріновського.
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30.08.2020 14:31 Ответить
Расеянцы - на 80-85% радовались, когда Крым захапали. Сейчас жрать охота, не до имперских амбиций, начинают прозревать. Поэтому в то время, Навальный им говорил мягко, дабы никого не оттолкнуть. Изменяться настроения рашко-быдла, Навальный тоже изменит свои посылы...
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30.08.2020 19:33 Ответить
Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального, что бы поработать над тем как улучшить состав яда, что бы быстрее улетучивались следы...
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30.08.2020 14:26 Ответить
результаты - не давать
а сам анализ кала (от бродячей собаки) пришлите
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30.08.2020 14:28 Ответить
Анализы на раисю Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального - Цензор.НЕТ 4090
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30.08.2020 14:28 Ответить
А Німеччині, слід вимагати від Россіі, зразки тієї отрути, якою отруїли Навального.
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30.08.2020 14:29 Ответить
Интересно, сколько Юлька платила этой клинике за диагноз о своем полном параличе.
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30.08.2020 14:29 Ответить
Йуля брехло.
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30.08.2020 14:32 Ответить
Продала все заводы и пароходы и кондитерские фабрики и заплатила.
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30.08.2020 14:37 Ответить
Юля - из Украины, а украинцы не брешуть. Паралич был, но он самоликвидировался (с) Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 9074
Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 2678
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30.08.2020 16:02 Ответить
Абращяйтесь сами к себе! А именно, к своим *************** НКВД-КГБэшным застенкам.
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30.08.2020 14:34 Ответить
-КГБэшного КУЙла Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 5276
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30.08.2020 14:35 Ответить
Пусть вышлют им кал и мочу.
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30.08.2020 14:35 Ответить
Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 5642Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 3787
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30.08.2020 14:36 Ответить
Це вже в Україні знає навіть "забите" село.
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30.08.2020 16:08 Ответить
Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков ------- сначала голос из песочницы заявляет, а потом тот же голос просит результат обследования. А то вдруг они чего не досмотрели в отраве.
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30.08.2020 15:14 Ответить
Точно так же РФ-ия ведет себя в деле Боинга МН-17 - "дайте спутниковьіе снимки". Практичньіе люди работают там в спецслужбах. Охотятся за ценной информацией , ну и чтобьі знать , как правдоподобнее врать.
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30.08.2020 15:20 Ответить
А зачем им анализы с Берлина?? ОНи же в омске 3 дня их брали и ждали когда яд исчезнет
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30.08.2020 15:58 Ответить
Кацапы, сэр.
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30.08.2020 16:06 Ответить
Плохо проинформированы раз врёте?

В Омске. Не 3 дня, а 2 дня, точно 44часа.
Через ~30часов разрешение на транпортировку было дано. Но пилоты-немцы вдруг запросили 10часов отдыха. Почему не спешили?
Яд и многие органические примеси не исчезает, если образцы хранятся правильно. Примеp, ВАДА допинг образцы работают и через два года. Ферштейн?

Науку не обманешь. Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 2682
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30.08.2020 16:16 Ответить
яд не изчезает в анализах (пробах) только если хранить в жидком азоте, а в организме печень перерабатьівает и исчезает бьістро , пилотьі не просили отдьіха, то им авиадиспетчер не давал взлет. Им сказали по прибьітию,отдьіхать и бьіть готовьіми к взлету в любой момент,посколько тяжельій больной в наличии, они сказали "Я-я" и даже пиво не пили.
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30.08.2020 16:43 Ответить
Источник вашей информации, пожалуйста. Блогеры не в счет.

Мой источник - правила пилотов профсоюзов прямо запрешающих работать (находится в кабине) больше 11часов подряд.

Про азот - правильно. Кстати, условия хранения, тоже определяются по составу крови. Так что для Шарите и Омска манипуляция резульатов исключена, но это при сравнении образцов. А русские требуют именно сверки образцов.
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30.08.2020 17:16 Ответить
За образцами пусть обратятся в институт №88. По поводу пилотов, поинтересуйтесь сколько времени проводят пилотьі в кабине ТУ-95 пока летают патрулировать побережье США с Росии, и даже посрать нет возможности нормально, какая то алюминиевая емкость-авиапараша с крьішкой Вьі же русский человек,зачем вам немецкие люфтваффе и их Ерихи Хартманьі, вам на русских пилотов ведь не нас рать ?
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30.08.2020 21:18 Ответить
Товарищ просто не информирован, что в Германии с законом не играют. Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 240
Если работник нарушает трудовой закон Германии (11часов), то страховая компания откажет в покрытию любого инцидента, особенно с самолетом. Мне здесь это напоминают всегда, когда я выезжаю в другуй город на автомобиле по работе. Меня заставляют ночевать в отеле в 2часах езды от дома. А немецкие пилоты - либо отдых, либо подмена. Я летал много из Австралии и в США, и в Европу, в Германию по 14часов в воздухе. Два экипажа, пилотов/стюардес, если полет более 11часов. А бред про Ту -95 не имеет отношения к частному рейсу немецких пилотов.

Я не русский .... Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 2787
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30.08.2020 22:19 Ответить
с ху* ли кремлевського блогера Пескова резко забеспокоило чтоб бригада спасателей , прибьівшая с Германии не перетрудилась ? Когда такое бьіло ? Они перед вьілетом с Омска отдьіхали 2 суток, и я вам писал, в прессе єто есть, а вьі прикидьіваетесь что не курсе, не читали. Если вьі не руский, пишите на родном немецком, забейте на их и их новости и проблемьі член Нафига русиш язьік вьіучили, для допроса пленньіх, если придецца ?
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30.08.2020 22:34 Ответить
Вы дурак? Или калькулятор сломался. Это для Вас по русски, раз языками не владеете. Press here

Госпитализация 20 Августа утро, четверг.
Самолет из Германии прибыл в полдень дня, 21 Августа, в Пятницу.
На борт Навальный подняли в 7 утра,, 22 Августа, в Субботу. Улетел борт в 8 утра. Пилоты находились 18-19 часов в Омске. ***, где два дня?
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30.08.2020 23:13 Ответить
Ну и пилотам не хватило отдохнуть 18-19 часов, что аж лично пресс-секритута преза это обеспокоило ? А шо,профсоюз с Германии не дал 2-й екипаж ? Ай-яй-яй! Прессекретарь Меркель часто о вас справляется, поспали ли вы ? Новости с ресурсной федерации меня мало волнуют, но оградится от них не возможно, люди пишут, приходится выяснять . Пишите ине лучше на українській мові, яїї краще розумію
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30.08.2020 23:50 Ответить
I am using international site Wikipedia to show you the working cycle for the pilots. German law says: working >11 is illegal. Full stop.
On Friday, 21 of August those pilots took off from Nurnberg at about 5am. TAbout 4h flight time - arrival to Omsk at 12.00. This is 4h work. What they did next, I have no idea, but I know that at 21.00 they refused to take off to Berlin as it could exceed 11h limit.
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31.08.2020 00:21 Ответить
Пишите что-то свежее, а вы одно и тоже , уже и на немецком изыке, свет клином сошелся на тех пилотах.
Напишите лучше за санкции, которые наложать на россию за отравление, я думаю они сделают россию, сильнее
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31.08.2020 01:08 Ответить
Презумпция невиновности - слышали? Не?
В демократическом обществе, перед наказанием - санкциями, умышленное отравление нужно сперва доказать. Виновных идентифицировать. Доказательства публично предъявить. Потом судить независимым судом. И не судом троек, как при большевиках, при Сталине.
Вот почему меня интересуют, как человека конструирующего масс-спектрометры в Германии, не домыслы, а как это будут доказывать: - - - кто, что, чем, когда, зачем и в каких концентрациях.
Поверьте в Германии имеется очень серьезное оборудование, и грамотные специалисты. Но уже неделю молчат. Это очень долго для них.
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31.08.2020 08:07 Ответить
1. Презумция невиновности действует только в уголовном суде.2 Санкции идут только на пользу россие, а Искандерьі санкций вообще не боятся3 Прикольно наблюдать как вьі с германии клянете Германию, у вас там гражданская вайна намечается ? Бросьте нафик их, вьіразите свой протест и переедьте работать в Росию, вьісококлассньіе специалистьі везде получают нормально, а за жилье , услуги будете платить меньше
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31.08.2020 12:21 Ответить
Покажите, где я кляну Германию, старый врун -пердун. Я работаю здесь.
А Смысл моих слов: "Германия молчит", т.к. пока им нечего предьявить. Хотя уровень науки и не плохой.
Пока Вы читаете бред в укр СМИ, я работаю с масс-спектрометрами. Можете не верить, но Грамотному специалисту в ГХ -МС/МС требуется 0.5 - 2 дня, что бы обнаружить яд или следы яда в 1000-чи раз меньше от опасной концентрации, и предьявить неоспоримые результаты, конечно, если они есть.
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31.08.2020 16:24 Ответить
... не рекомендую игнорировать презумпцию невиновности Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального - Цензор.НЕТ 9009
Сколько дел выиграно в судах, с нехилой компенсацией, по поводу лживых утверждений.... Вздуют неподетски.
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31.08.2020 16:29 Ответить
на россии что, уголовное дело возбудили ли, что требуют данньіе ??? Блогер Песков до сих пор говорит:"отравление, отравление, какое отравление ?" По прибьітию в Омск самолет стоял почти двое суток, так что пилотьі отдохнули как надо, но требования с Москвьі к диспетчеру не давать взлет и пусть пилотьі отдохнут, попьют чайку, єто последняя надежда что Подвальньій гигнется "шеф, все пропало, гипс снимают"
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30.08.2020 22:13 Ответить
Опять плохо информированы? Интернет шалит? СМИ сообщают, что идет расследование, более 100 предметов протестировано, на пути и в отеле где он был.
Нахер его травить, Путину? Да такой неопасный оппозиционер, наоборот, нужен.
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30.08.2020 22:23 Ответить
Єто вьі плохо информированьі, уголовного дела нет, Кремль отравление не признает.
"Путину это не нужно, не выгодно" всегда начинают завывать когда попались. За МН-17, 100500 раз кричали, мол зачем это путену, это ему не выгодно, мол наоборот, такой неопасный мирный рейс на Австралию наоборот, нужен был
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30.08.2020 22:47 Ответить
Вони і по збитому в 2014 році над Донбасом пасажирському "Боїнгу" вимагали результати слідства, знає кішка чиє сало з*їла.
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30.08.2020 16:04 Ответить
Почему?
Навальный имеет Российский паспорт.
Идет следствие в двух странах. Обе не назвали причины низкой cholinesterase уровня. Подозревается отравление.
Обязаны проинформировать. Причин отказать нет.
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30.08.2020 16:13 Ответить
Зная то, что вся свора ***** конченые брехуны, неплохо было было постебаться в их же стиле, любой ядик разбавить в моче и выслать этим тварям с соответствующим красочным описанием .
Реакция ********* заранее известна - "вывсёврёти...."
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30.08.2020 16:23 Ответить
Все нормально, они же не знают, чем его отравили...
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30.08.2020 18:01 Ответить
А чО анализы нелоха их не интересуют?
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30.08.2020 21:12 Ответить
 
 