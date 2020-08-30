Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального

Генпрокуратура России отправила Федеральному министерству юстиции Германии запрос с просьбой предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального и информацию о его предварительном диагнозе.

Об этом пишет издание Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ.

Запрос о правовой помощи Россия отправила Германии в четверг, 27 августа. Если запрос будет одобрен, прокуратура Берлина подключится к расследованию отравления российского оппозиционера.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.