Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генпрокуратура России отправила Федеральному министерству юстиции Германии запрос с просьбой предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального и информацию о его предварительном диагнозе.
Об этом пишет издание Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ.
Запрос о правовой помощи Россия отправила Германии в четверг, 27 августа. Если запрос будет одобрен, прокуратура Берлина подключится к расследованию отравления российского оппозиционера.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
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Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
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Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
Пожалуйста, подождите...
А там, хоч й за Жиріновського.
а сам анализ кала (от бродячей собаки) пришлите
В Омске. Не 3 дня, а 2 дня, точно 44часа.
Через ~30часов разрешение на транпортировку было дано. Но пилоты-немцы вдруг запросили 10часов отдыха. Почему не спешили?
Яд и многие органические примеси не исчезает, если образцы хранятся правильно. Примеp, ВАДА допинг образцы работают и через два года. Ферштейн?
Науку не обманешь.
Мой источник - правила пилотов профсоюзов прямо запрешающих работать (находится в кабине) больше 11часов подряд.
Про азот - правильно. Кстати, условия хранения, тоже определяются по составу крови. Так что для Шарите и Омска манипуляция резульатов исключена, но это при сравнении образцов. А русские требуют именно сверки образцов.
Если работник нарушает трудовой закон Германии (11часов), то страховая компания откажет в покрытию любого инцидента, особенно с самолетом. Мне здесь это напоминают всегда, когда я выезжаю в другуй город на автомобиле по работе. Меня заставляют ночевать в отеле в 2часах езды от дома. А немецкие пилоты - либо отдых, либо подмена. Я летал много из Австралии и в США, и в Европу, в Германию по 14часов в воздухе. Два экипажа, пилотов/стюардес, если полет более 11часов. А бред про Ту -95 не имеет отношения к частному рейсу немецких пилотов.
Я не русский ....
Госпитализация 20 Августа утро, четверг.
Самолет из Германии прибыл в полдень дня, 21 Августа, в Пятницу.
На борт Навальный подняли в 7 утра,, 22 Августа, в Субботу. Улетел борт в 8 утра. Пилоты находились 18-19 часов в Омске. ***, где два дня?
On Friday, 21 of August those pilots took off from Nurnberg at about 5am. TAbout 4h flight time - arrival to Omsk at 12.00. This is 4h work. What they did next, I have no idea, but I know that at 21.00 they refused to take off to Berlin as it could exceed 11h limit.
Напишите лучше за санкции, которые наложать на россию за отравление, я думаю они сделают россию, сильнее
В демократическом обществе, перед наказанием - санкциями, умышленное отравление нужно сперва доказать. Виновных идентифицировать. Доказательства публично предъявить. Потом судить независимым судом. И не судом троек, как при большевиках, при Сталине.
Вот почему меня интересуют, как человека конструирующего масс-спектрометры в Германии, не домыслы, а как это будут доказывать: - - - кто, что, чем, когда, зачем и в каких концентрациях.
Поверьте в Германии имеется очень серьезное оборудование, и грамотные специалисты. Но уже неделю молчат. Это очень долго для них.
А Смысл моих слов: "Германия молчит", т.к. пока им нечего предьявить. Хотя уровень науки и не плохой.
Пока Вы читаете бред в укр СМИ, я работаю с масс-спектрометрами. Можете не верить, но Грамотному специалисту в ГХ -МС/МС требуется 0.5 - 2 дня, что бы обнаружить яд или следы яда в 1000-чи раз меньше от опасной концентрации, и предьявить неоспоримые результаты, конечно, если они есть.
Сколько дел выиграно в судах, с нехилой компенсацией, по поводу лживых утверждений.... Вздуют неподетски.
Нахер его травить, Путину? Да такой неопасный оппозиционер, наоборот, нужен.
"Путину это не нужно, не выгодно" всегда начинают завывать когда попались. За МН-17, 100500 раз кричали, мол зачем это путену, это ему не выгодно, мол наоборот, такой неопасный мирный рейс на Австралию наоборот, нужен был
Навальный имеет Российский паспорт.
Идет следствие в двух странах. Обе не назвали причины низкой cholinesterase уровня. Подозревается отравление.
Обязаны проинформировать. Причин отказать нет.
Реакция ********* заранее известна - "вывсёврёти...."