Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального

Генпрокуратура Росії відправила Федеральному міністерству юстиції Німеччини запит із проханням надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального та інформацію про його попередній діагноз.

Про це пише видання Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.

Запит про правову допомогу Росія відправила Німеччині у четвер, 27 серпня. Якщо запит буде схвалено, прокуратура Берліну долучиться до розслідування отруєння російського опозиціонера.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

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Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.