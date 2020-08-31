Фокин попал в базу "Миротворца". СКРИНШОТ

Первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина внесли в базу "Миротворца".

Посвященная Фокину страница появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ назван там "провокатором".

"Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - описывает "Миротворец" свой взгляд на деятельность Фокина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Также на Цензор.НЕТ: Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что может "пообщаться" с Фокиным в связи с его заявлениями о Донбассе.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявления Фокина не отражают официальную позицию Украины.