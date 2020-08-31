Фокин попал в базу "Миротворца". СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина внесли в базу "Миротворца".
Посвященная Фокину страница появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Первый замглавы украинской делегации в ТКГ назван там "провокатором".
"Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - описывает "Миротворец" свой взгляд на деятельность Фокина.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин
Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.
Также на Цензор.НЕТ: Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак
Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что может "пообщаться" с Фокиным в связи с его заявлениями о Донбассе.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявления Фокина не отражают официальную позицию Украины.
Пожалуйста, подождите...
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/politika/fokin-otreagiroval-kritiku-ego-zayavlenij-donbassu
на это тоже не будет реакции клована?!
ты жопой своей торгуешь...? - ти хоча б так відкрито , у цьому , не зізнавалася ...
чому це ?
ця "теперешняя власть" жодним чином не відрізняється від попередників - робить абсолютно теж саме !
Зеленський швидко вчиться... дуже швидко...
А Фокін - це лише лакмусовий папірець...
Для цього його і взяли....
Щось на кшталт, ми тобі даємо текст, а ти його озвучуй, як власну думку...
А ми відслідкуємо реакцію
Я взагалі-то, такого кроку очікував від По'...
Але він з мертветчуком розіграв зовсім іншу карту...
Через два-три місяці все побачите...
І це буде на користь України!
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?31.08.2020 21:09
http://pravdalviv.com/wp-content/uploads/2020/08/418194.jpg
"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.
По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".Воно навіть не второпало, що бдзнуло взагалі)) голупь міра-зебіла