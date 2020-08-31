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Новости Политика Украины
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Фокин (100) Донбасс (26928) Трехсторонняя контактная группа (842)

Фокин попал в базу "Миротворца". СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фокин попал в базу

Первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина внесли в базу "Миротворца".

Посвященная Фокину страница появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Первый замглавы украинской делегации в ТКГ назван там "провокатором".

"Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине. Отрицание российской агрессии. Манипуляция общественно значимой информацией. Участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - описывает "Миротворец" свой взгляд на деятельность Фокина.

Фокин попал в базу Миротворца 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Ранее Фокин в интервью прокремлевскому изданию Strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.

Также на Цензор.НЕТ: Есть четкие красные линии. Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

Народный депутат от "Слуги народа", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев потребовал вывести бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допустил, что может "пообщаться" с Фокиным в связи с его заявлениями о Донбассе.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что заявления Фокина не отражают официальную позицию Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Заслуженно! Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6191
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31.08.2020 21:05
+33
Вносить надо единым блоком с его кураторами.
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31.08.2020 21:07
+32
Этот говнюк, из совкового нафталина, до кладбища, должен попасть на скамью подсудимых.
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31.08.2020 21:07
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Заслуженно! Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6191
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31.08.2020 21:05 Ответить
Пенсии его лишить нужно
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31.08.2020 21:21 Ответить
Фокина надо просто отправить на родину жить, в Лугандон, там и пенсию свою получит и телевизора российского насмотрится вдоволь. Не комфортно ему в Киеве среди фошиздов, надо помочь старику выехать в "русский мир"
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31.08.2020 21:29 Ответить
желательно на лафете....
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31.08.2020 21:34 Ответить
Он предатель и его нужно судить как предателя.
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31.08.2020 21:37 Ответить
Не тільки пенсії а і голови також.
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31.08.2020 23:55 Ответить
Фокин отреагировал на критику его заявлений по Донбассу

https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/politika/fokin-otreagiroval-kritiku-ego-zayavlenij-donbassu

на это тоже не будет реакции клована?!
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31.08.2020 21:43 Ответить
Вот хоть какая то польза от сайта ..Но Аваков уже высказался и это было ожидаемо
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31.08.2020 21:05 Ответить
Н-да, в отличии от творцов миротворца Фокин в историю вошёл, а не вляпался))
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31.08.2020 21:06 Ответить
Вы вляпались по самые уши в дерьмо Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7431
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31.08.2020 21:19 Ответить
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 648 Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7483
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31.08.2020 21:06 Ответить
Вносить надо единым блоком с его кураторами.
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31.08.2020 21:07 Ответить
Этот говнюк, из совкового нафталина, до кладбища, должен попасть на скамью подсудимых.
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31.08.2020 21:07 Ответить
Если завтра попадет на кладбище, сожалеть никто не будет!
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31.08.2020 21:09 Ответить
открыть уголовное дело на него - 90-летнего Демьянюка судили и его надо! чтобы всю семью опозорить - тогда он поумнеет!!!
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31.08.2020 22:31 Ответить
Петен свой "вышак" получил в 89. Правда, потом приговор был заменен на пожизненное . Так что прецеденты есть.
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01.09.2020 07:14 Ответить
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?
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31.08.2020 21:09 Ответить
Попроси новую методичку.
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31.08.2020 21:10 Ответить
ты жопой своей торгуешь, и ничего. А "свинарчуки" контрабандой запчасти к военной тенике поставляли, чувствуешь разницу?
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31.08.2020 21:11 Ответить
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 368 Враг рода человеческого 666
ты жопой своей торгуешь...? Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6269 - ти хоча б так відкрито , у цьому , не зізнавалася ...
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31.08.2020 21:14 Ответить
сглатывай, чмошник
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31.08.2020 21:23 Ответить
Саме цікаве, що деяким пх як ремонтувати було потрібно совкову техніку на початку війни із кацапами, зате шуму про "свинарчуків" роздули аж на 73%!
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31.08.2020 21:23 Ответить
Сегодня о них я вспомнил так же. Но если бы был за ними криминал, думаю их уже бы теперешняя власть с удовольствием расстреляла бы, Но наверно и не так все было плохо. , раз они даже не сидят....... все тайное становится - явным.
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31.08.2020 21:13 Ответить
теперешняя власть с удовольствием расстреляла бы

чому це ?
ця "теперешняя власть" жодним чином не відрізняється від попередників - робить абсолютно теж саме !
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31.08.2020 21:16 Ответить
Вам ніхто не вгодить окрім московитів
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31.08.2020 21:22 Ответить
а шо такое, Бубочка уже не торт? А так топил, аж срака репалась Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 3315 Ты свое блеяние о многоразовом повышении доходов пересичных украинцев за год вспоминаешь еще? Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 676
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31.08.2020 21:22 Ответить
Не згоден!
Зеленський швидко вчиться... дуже швидко...
А Фокін - це лише лакмусовий папірець...
Для цього його і взяли....
Щось на кшталт, ми тобі даємо текст, а ти його озвучуй, як власну думку...
А ми відслідкуємо реакцію
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31.08.2020 21:29 Ответить
в тім то і біда - реакція цілком прогнозована ...як сказав Шкіряк , колись - погавкають і заспокояться !
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31.08.2020 21:32 Ответить
Хрін там. На гілляці висітимеш поряд з Фокіним.
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31.08.2020 21:36 Ответить
Тут все набагато глибше...
Я взагалі-то, такого кроку очікував від По'...
Але він з мертветчуком розіграв зовсім іншу карту...
Через два-три місяці все побачите...
І це буде на користь України!
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31.08.2020 21:39 Ответить
Это шутка? Одну юлю янык закрыл,что б не "путалась под ногами"-всё! Никто никого садить не будет-у них договорняки На публике типа "грызутся",а за дверью в дёсна целуются,и так по кругу
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31.08.2020 21:23 Ответить
Ты казламордый свою страну давно продал США!
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31.08.2020 21:13 Ответить
а ты торгуешь всеми своими дырами к сожалению в базу Миротворца туда не вносят за извращения Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 9761
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31.08.2020 21:17 Ответить
Зедібіл іди НХкіпєням !
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31.08.2020 21:20 Ответить
Олег Петрович ed2c8e0a
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?31.08.2020 21:09
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31.08.2020 21:37 Ответить
Подмойся
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31.08.2020 21:38 Ответить
Туда бы поместить и зеленского , хорошо бы. Ведь это он протаже для дедушки сепара
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31.08.2020 21:10 Ответить
Давайте по приколу його президентом зробимо.
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31.08.2020 21:11 Ответить
Це братовбивча війна: "слуга народу" скандально висловився про Донбас

http://pravdalviv.com/wp-content/uploads/2020/08/418194.jpg

Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 5275
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31.08.2020 21:12 Ответить
москаль мені не брат!
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31.08.2020 21:14 Ответить
"Велюр" должен сгореть.
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31.08.2020 21:21 Ответить
а должен попасть на каштан на Крещатике, проветрится
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31.08.2020 21:12 Ответить
Более правильно писать так - Фокин попал пальцем в ж........
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31.08.2020 21:12 Ответить
коммуняцкий мусор
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31.08.2020 21:12 Ответить
Закінче своє нікчемне життя як колаборант і зрадник України....
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31.08.2020 21:12 Ответить
Така мразота не у "базу"-у пекло має потрапляти,до Кобзона ! Разом з Кравчуком і тим хто їми "задоволений"!
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31.08.2020 21:14 Ответить
Лучшее для него это СИЗО а потом на нары лет на 15 ему хватит Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 7545
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31.08.2020 21:14 Ответить
а це "зрада" чи "перамога" тоді була...? Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 6638
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31.08.2020 21:17 Ответить
І що тепер? Підтримувати маразматика фокіна?
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31.08.2020 21:20 Ответить
Це ж хтось вбив йому в голову що він великий реформатор....🤣🤣
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31.08.2020 21:15 Ответить
Комментарий у Фокина взял "5 канал".
"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.
По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".Воно навіть не второпало, що бдзнуло взагалі)) голупь міра-зебіла
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31.08.2020 21:15 Ответить
Стоя одной ногой в могиле старому придурку захотелось острых ощущений. Снял бы лучше "корабельную сосну".
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31.08.2020 21:18 Ответить
Почєму так всє рєзко возбуділісь на етово старово пєрдуна? Он только рупор, нужно іскать того, кто дьоргает ніточку, которая управляєт єво єдінствєнной ізвіліной!
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31.08.2020 21:18 Ответить
И, шо это даст?
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31.08.2020 21:20 Ответить
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 2388
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31.08.2020 21:20 Ответить
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 529
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31.08.2020 21:21 Ответить
Фокин добре попрацював, а головне - швидко)))
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31.08.2020 21:22 Ответить
Ну внесли и что дальше? Этот список будет лишь тогда что нибудь стоять если предатели из этого списка будут нести наказание как то принято во все времена во всех странах. В Украине же предатели в почете (!) и занимают высокие государственные посты и делают все чтобы уничтожить Украину и украинцев. Это мировой прецедент. Кстати в 1918-1933 у них почти получилось.
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31.08.2020 21:25 Ответить
главные предатели это хохлы малороссы.
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31.08.2020 21:30 Ответить
А жена Вовочки куда от туда делась? Помойка ваш "Миротворец".
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31.08.2020 21:25 Ответить
А ЗЕкловуна почему не внесли??? Судя по молчанию ЗЕкремлядь полностью согласна ..по ходу Фокин просто озвучил позицию Шапито 95..
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31.08.2020 21:29 Ответить
nice!
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31.08.2020 21:29 Ответить
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 186
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31.08.2020 21:31 Ответить
Внесите его в крематорий уже, и дружков его Кравчукчу и мертвечука
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31.08.2020 21:32 Ответить
Фокин - тупой исполнитель приказов резидента Голобородьки, резидента Мертведчука, резидента Дерьмака....Висеть должны все путинские холуи и шестёрки...
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31.08.2020 21:55 Ответить
Та шо вы хотите от старого комуняки, он подневольный маразматик, в базу "Миротворца" надо внести еще вменяемого, а значит подсудного, комуняку Зе, или кишка тонка, ну тогда изгаляйтесь над больным альцгеймером, стариком.
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31.08.2020 22:01 Ответить
Альцгеймер - не оправдание. Не можешь? Болен? Скажи об єтом и откажись. Нарид поймёт и простит. А раз взялся пакостить, то не обижайся, что патриоты с тобой решительно воюют на форуме Цензора!
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01.09.2020 02:03 Ответить
Выгоните это старое дерьмо к херам старой метлой. Это руцкое дерьмо. Надеюсь он сдохнет
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31.08.2020 22:26 Ответить
открыть уголовное дело на него - 90-летнего Демьянюка судили и его надо! чтобы всю семью опозорить - тогда он поумнеет!!!
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31.08.2020 22:33 Ответить
"Миротворцю" потрібно таких підарів не тільки заносити в базу даний, а зразу ж виносити вирок , наприклад заслуговує на довічне ув'язнення чи зразу на гіляку.
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31.08.2020 23:51 Ответить
И толку что его туда анесли? Он клал на Миротворец вялый и висячий.
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01.09.2020 00:13 Ответить
Забить ему, сволоте, в жопу осиновый кол.
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01.09.2020 07:48 Ответить
 
 