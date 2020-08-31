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Фокін потрапив у базу "Миротворця". СКРІНШОТ

Фокін потрапив у базу

Першого заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна внесли в базу "Миротворця".

Присвячена Фокіну сторінка з'явилася на сайті "Миротворець" у понеділок, 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Першого заступника голови української делегації в ТКГ названо там "провокатором".

"Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Заперечення російської агресії. Маніпуляція суспільно значущою інформацією. Участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей", - описує "Миротворець" свій погляд на діяльність Фокіна.

Фокін потрапив у базу Миротворця 01

Читайте також: Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що може "поспілкуватися" з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+43
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31.08.2020 21:05
+33
Вносить надо единым блоком с его кураторами.
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31.08.2020 21:07
+32
Этот говнюк, из совкового нафталина, до кладбища, должен попасть на скамью подсудимых.
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31.08.2020 21:07
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31.08.2020 21:05 Відповісти
Пенсии его лишить нужно
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31.08.2020 21:21 Відповісти
Фокина надо просто отправить на родину жить, в Лугандон, там и пенсию свою получит и телевизора российского насмотрится вдоволь. Не комфортно ему в Киеве среди фошиздов, надо помочь старику выехать в "русский мир"
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31.08.2020 21:29 Відповісти
желательно на лафете....
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31.08.2020 21:34 Відповісти
Он предатель и его нужно судить как предателя.
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31.08.2020 21:37 Відповісти
Не тільки пенсії а і голови також.
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31.08.2020 23:55 Відповісти
Фокин отреагировал на критику его заявлений по Донбассу

https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/politika/fokin-otreagiroval-kritiku-ego-zayavlenij-donbassu

на это тоже не будет реакции клована?!
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31.08.2020 21:43 Відповісти
Вот хоть какая то польза от сайта ..Но Аваков уже высказался и это было ожидаемо
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31.08.2020 21:05 Відповісти
Н-да, в отличии от творцов миротворца Фокин в историю вошёл, а не вляпался))
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31.08.2020 21:06 Відповісти
Вы вляпались по самые уши в дерьмо
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31.08.2020 21:19 Відповісти
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 648
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31.08.2020 21:06 Відповісти
Вносить надо единым блоком с его кураторами.
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31.08.2020 21:07 Відповісти
Этот говнюк, из совкового нафталина, до кладбища, должен попасть на скамью подсудимых.
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31.08.2020 21:07 Відповісти
Если завтра попадет на кладбище, сожалеть никто не будет!
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31.08.2020 21:09 Відповісти
открыть уголовное дело на него - 90-летнего Демьянюка судили и его надо! чтобы всю семью опозорить - тогда он поумнеет!!!
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31.08.2020 22:31 Відповісти
Петен свой "вышак" получил в 89. Правда, потом приговор был заменен на пожизненное . Так что прецеденты есть.
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01.09.2020 07:14 Відповісти
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?
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31.08.2020 21:09 Відповісти
Попроси новую методичку.
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31.08.2020 21:10 Відповісти
ты жопой своей торгуешь, и ничего. А "свинарчуки" контрабандой запчасти к военной тенике поставляли, чувствуешь разницу?
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31.08.2020 21:11 Відповісти
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 368 https://censor.net/ru/user/160742
ты жопой своей торгуешь...? - ти хоча б так відкрито , у цьому , не зізнавалася ...
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31.08.2020 21:14 Відповісти
сглатывай, чмошник
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31.08.2020 21:23 Відповісти
Саме цікаве, що деяким пх як ремонтувати було потрібно совкову техніку на початку війни із кацапами, зате шуму про "свинарчуків" роздули аж на 73%!
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31.08.2020 21:23 Відповісти
Сегодня о них я вспомнил так же. Но если бы был за ними криминал, думаю их уже бы теперешняя власть с удовольствием расстреляла бы, Но наверно и не так все было плохо. , раз они даже не сидят....... все тайное становится - явным.
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31.08.2020 21:13 Відповісти
теперешняя власть с удовольствием расстреляла бы

чому це ?
ця "теперешняя власть" жодним чином не відрізняється від попередників - робить абсолютно теж саме !
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31.08.2020 21:16 Відповісти
Вам ніхто не вгодить окрім московитів
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31.08.2020 21:22 Відповісти
а шо такое, Бубочка уже не торт? А так топил, аж срака репалась Ты свое блеяние о многоразовом повышении доходов пересичных украинцев за год вспоминаешь еще?
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31.08.2020 21:22 Відповісти
Не згоден!
Зеленський швидко вчиться... дуже швидко...
А Фокін - це лише лакмусовий папірець...
Для цього його і взяли....
Щось на кшталт, ми тобі даємо текст, а ти його озвучуй, як власну думку...
А ми відслідкуємо реакцію
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31.08.2020 21:29 Відповісти
в тім то і біда - реакція цілком прогнозована ...як сказав Шкіряк , колись - погавкають і заспокояться !
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31.08.2020 21:32 Відповісти
Хрін там. На гілляці висітимеш поряд з Фокіним.
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31.08.2020 21:36 Відповісти
Тут все набагато глибше...
Я взагалі-то, такого кроку очікував від По'...
Але він з мертветчуком розіграв зовсім іншу карту...
Через два-три місяці все побачите...
І це буде на користь України!
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31.08.2020 21:39 Відповісти
Это шутка? Одну юлю янык закрыл,что б не "путалась под ногами"-всё! Никто никого садить не будет-у них договорняки На публике типа "грызутся",а за дверью в дёсна целуются,и так по кругу
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31.08.2020 21:23 Відповісти
Ты казламордый свою страну давно продал США!
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31.08.2020 21:13 Відповісти
а ты торгуешь всеми своими дырами к сожалению в базу Миротворца туда не вносят за извращения
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31.08.2020 21:17 Відповісти
Зедібіл іди НХкіпєням !
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31.08.2020 21:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/320765
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?https://censor.net/ru/comments/locate/3216842/019214c1-c463-71f0-87ca-cc6cc7928ed6
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31.08.2020 21:37 Відповісти
Подмойся
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31.08.2020 21:38 Відповісти
Туда бы поместить и зеленского , хорошо бы. Ведь это он протаже для дедушки сепара
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31.08.2020 21:10 Відповісти
Давайте по приколу його президентом зробимо.
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31.08.2020 21:11 Відповісти
Це братовбивча війна: "слуга народу" скандально висловився про Донбас

http://pravdalviv.com/wp-content/uploads/2020/08/418194.jpg

Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 5275
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31.08.2020 21:12 Відповісти
москаль мені не брат!
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31.08.2020 21:14 Відповісти
"Велюр" должен сгореть.
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31.08.2020 21:21 Відповісти
а должен попасть на каштан на Крещатике, проветрится
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31.08.2020 21:12 Відповісти
Более правильно писать так - Фокин попал пальцем в ж........
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31.08.2020 21:12 Відповісти
коммуняцкий мусор
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31.08.2020 21:12 Відповісти
Закінче своє нікчемне життя як колаборант і зрадник України....
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31.08.2020 21:12 Відповісти
Така мразота не у "базу"-у пекло має потрапляти,до Кобзона ! Разом з Кравчуком і тим хто їми "задоволений"!
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31.08.2020 21:14 Відповісти
Лучшее для него это СИЗО а потом на нары лет на 15 ему хватит
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31.08.2020 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=share «Рішення щодо припинення вогню ухвалено задля миру на Донбасі» - заява Петра Порошенка - YouTube
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31.08.2020 21:15 Відповісти
а це "зрада" чи "перамога" тоді була...?
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31.08.2020 21:17 Відповісти
І що тепер? Підтримувати маразматика фокіна?
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31.08.2020 21:20 Відповісти
Це ж хтось вбив йому в голову що він великий реформатор....🤣🤣
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31.08.2020 21:15 Відповісти
Комментарий у Фокина https://www.5.ua/ взял "5 канал" .
"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.
По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".Воно навіть не второпало, що бдзнуло взагалі)) голупь міра-зебіла
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31.08.2020 21:15 Відповісти
Стоя одной ногой в могиле старому придурку захотелось острых ощущений. Снял бы лучше "корабельную сосну".
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31.08.2020 21:18 Відповісти
Почєму так всє рєзко возбуділісь на етово старово пєрдуна? Он только рупор, нужно іскать того, кто дьоргает ніточку, которая управляєт єво єдінствєнной ізвіліной!
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31.08.2020 21:18 Відповісти
И, шо это даст?
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31.08.2020 21:20 Відповісти
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 2388
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31.08.2020 21:20 Відповісти
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 529
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31.08.2020 21:21 Відповісти
Фокин добре попрацював, а головне - швидко)))
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31.08.2020 21:22 Відповісти
Ну внесли и что дальше? Этот список будет лишь тогда что нибудь стоять если предатели из этого списка будут нести наказание как то принято во все времена во всех странах. В Украине же предатели в почете (!) и занимают высокие государственные посты и делают все чтобы уничтожить Украину и украинцев. Это мировой прецедент. Кстати в 1918-1933 у них почти получилось.
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31.08.2020 21:25 Відповісти
главные предатели это хохлы малороссы.
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31.08.2020 21:30 Відповісти
А жена Вовочки куда от туда делась? Помойка ваш "Миротворец".
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31.08.2020 21:25 Відповісти
А ЗЕкловуна почему не внесли??? Судя по молчанию ЗЕкремлядь полностью согласна ..по ходу Фокин просто озвучил позицию Шапито 95..
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31.08.2020 21:29 Відповісти
nice!
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31.08.2020 21:29 Відповісти
Фокин попал в базу "Миротворца" - Цензор.НЕТ 186
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31.08.2020 21:31 Відповісти
Внесите его в крематорий уже, и дружков его Кравчукчу и мертвечука
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31.08.2020 21:32 Відповісти
Фокин - тупой исполнитель приказов резидента Голобородьки, резидента Мертведчука, резидента Дерьмака....Висеть должны все путинские холуи и шестёрки...
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31.08.2020 21:55 Відповісти
Та шо вы хотите от старого комуняки, он подневольный маразматик, в базу "Миротворца" надо внести еще вменяемого, а значит подсудного, комуняку Зе, или кишка тонка, ну тогда изгаляйтесь над больным альцгеймером, стариком.
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31.08.2020 22:01 Відповісти
Альцгеймер - не оправдание. Не можешь? Болен? Скажи об єтом и откажись. Нарид поймёт и простит. А раз взялся пакостить, то не обижайся, что патриоты с тобой решительно воюют на форуме Цензора!
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01.09.2020 02:03 Відповісти
Выгоните это старое дерьмо к херам старой метлой. Это руцкое дерьмо. Надеюсь он сдохнет
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31.08.2020 22:26 Відповісти
открыть уголовное дело на него - 90-летнего Демьянюка судили и его надо! чтобы всю семью опозорить - тогда он поумнеет!!!
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31.08.2020 22:33 Відповісти
"Миротворцю" потрібно таких підарів не тільки заносити в базу даний, а зразу ж виносити вирок , наприклад заслуговує на довічне ув'язнення чи зразу на гіляку.
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31.08.2020 23:51 Відповісти
И толку что его туда анесли? Он клал на Миротворец вялый и висячий.
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01.09.2020 00:13 Відповісти
Забить ему, сволоте, в жопу осиновый кол.
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01.09.2020 07:48 Відповісти
 
 