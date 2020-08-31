Фокін потрапив у базу "Миротворця". СКРІНШОТ

Першого заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна внесли в базу "Миротворця".

Присвячена Фокіну сторінка з'явилася на сайті "Миротворець" у понеділок, 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Першого заступника голови української делегації в ТКГ названо там "провокатором".

"Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Заперечення російської агресії. Маніпуляція суспільно значущою інформацією. Участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей", - описує "Миротворець" свій погляд на діяльність Фокіна.

Читайте також: Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що може "поспілкуватися" з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України.