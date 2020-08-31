Фокін потрапив у базу "Миротворця". СКРІНШОТ
Першого заступника голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна внесли в базу "Миротворця".
Присвячена Фокіну сторінка з'явилася на сайті "Миротворець" у понеділок, 31 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Першого заступника голови української делегації в ТКГ названо там "провокатором".
"Свідома участь в антиукраїнських пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. Заперечення російської агресії. Маніпуляція суспільно значущою інформацією. Участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей", - описує "Миротворець" свій погляд на діяльність Фокіна.
Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".
У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.
Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що може "поспілкуватися" з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що заяви Фокіна не відображають офіційної позиції України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/politika/fokin-otreagiroval-kritiku-ego-zayavlenij-donbassu
на это тоже не будет реакции клована?!
ты жопой своей торгуешь...? - ти хоча б так відкрито , у цьому , не зізнавалася ...
чому це ?
ця "теперешняя власть" жодним чином не відрізняється від попередників - робить абсолютно теж саме !
Зеленський швидко вчиться... дуже швидко...
А Фокін - це лише лакмусовий папірець...
Для цього його і взяли....
Щось на кшталт, ми тобі даємо текст, а ти його озвучуй, як власну думку...
А ми відслідкуємо реакцію
Я взагалі-то, такого кроку очікував від По'...
Але він з мертветчуком розіграв зовсім іншу карту...
Через два-три місяці все побачите...
І це буде на користь України!
А Свинарчуки торговали со страной агрессором рассией запчастями ,они в базе Миротворца есть ?https://censor.net/ru/comments/locate/3216842/019214c1-c463-71f0-87ca-cc6cc7928ed6
http://pravdalviv.com/wp-content/uploads/2020/08/418194.jpg
"Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", - сказал он.
По словам Фокина, он доволен реакцией на свои слова и прибавил, что якобы "цитировал положение Минских договоренностей".Воно навіть не второпало, що бдзнуло взагалі)) голупь міра-зебіла