Навального отключили от ИВЛ, он уже самостоятельно встает с койки, - врачи

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся на лечении в Германии, уже может самостоятельно вставать с койки. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении клиники "Шарите", в которой находится Навальный.

"Стало возможным полностью отключить пациента от ИВЛ. Он становится все более мобильным и уже может временно покинуть койку", - отметили в "Шарите".

В больнице добавили, что публичное сообщение о состоянии здоровья Навального опубликовано по согласованию с ним и его женой.

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Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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