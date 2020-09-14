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Навального відключили від ШВЛ, він уже самостійно встає з ліжка, - лікарі

Навального відключили від ШВЛ, він уже самостійно встає з ліжка, - лікарі

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в Німеччині, вже може самостійно вставати з ліжка. Його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні клініки "Шаріте", в якій лікується Навальний.

"Стало можливим повністю відключити пацієнта від ШВЛ. Він стає дедалі мобільнішим і вже може тимчасово покинути ліжко", - зазначили в "Шаріте".

У лікарні додали, що публічне повідомлення про стан здоров'я Навального опубліковано за погодженням з ним і його дружиною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон особисто розповів Путіну про результати проб Навального: Французькі експерти підтвердили отруєння "Новачком"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

Автор: 

Німеччина (7357) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+8
Я нагадаю,що Крим не бутерброд.
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14.09.2020 16:44
+8
Больше санкций хороших и разных.
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14.09.2020 17:01
+6
Навальный чем - нибудь отличается от кремлёвской крысы, кроме того, что он не при власти, а только старается туда пролезть? Для Украины он - такое же дерьмо, как и кремлёвский гельминт.... Пусть подыхает или не подыхает - плевать....
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14.09.2020 16:47
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14.09.2020 16:40 Відповісти
Но санкций за него, возможно, набросят.
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14.09.2020 16:42 Відповісти
Больше санкций хороших и разных.
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14.09.2020 17:01 Відповісти
Я нагадаю,що Крим не бутерброд.
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14.09.2020 16:44 Відповісти
Nord Stream 2 - Farewell FOREVER !!!
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14.09.2020 16:44 Відповісти
Навальный чем - нибудь отличается от кремлёвской крысы, кроме того, что он не при власти, а только старается туда пролезть? Для Украины он - такое же дерьмо, как и кремлёвский гельминт.... Пусть подыхает или не подыхает - плевать....
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14.09.2020 16:47 Відповісти
ты пригожинская кацапо-шваль.
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15.09.2020 04:27 Відповісти
Прочиталось сначала: самостоятельно встает с колен
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14.09.2020 16:47 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..


НАСТОЯЩИЙ ..
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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https://uploads.disquscdn.com/images/20beb97127eab448c313c306c94c60519c0122d725481739bb6de8367df65860.jpg .
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https://uploads.disquscdn.com/images/0e38f339b94d1aa762879d00afcb74672ac822ab5061d476d6191b52a50e3400.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3da8ceb2948db545ffd3f37a40cb9f87dd2458285da6949864b01475e383197f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e19256c88bd8692e15a0b3cdc83e77559cbaca9b1fb9de85e37e144c4a3947b1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/074f5548409193f8cc6f5ede91734936f3132ed38ecd1ebb27eb6e059f71bc7b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d5a792f18be824d909461a25d5ca0b6ceb27baccb51c961ceb1514fbd96c964f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/46d9e0d891c1678273c620bc99f9d9c145a428cda655791e678583fedf9de4e4.jpg ..
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6d300d28501c63c4ae402d7f1e0f42ea0b3ac80d95e62f880028703607a108ad.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1a91eb071d95a38e127e1e371bd582f9557df8e8f0e4fac038629fc0bf152abb.jpg


.
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .




ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,


.


россия-6


масква- 6


кремль - 6








= 666


..
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14.09.2020 16:49 Відповісти
У тебя что-то пошло не так.
А какой у тебя был ник в прошлой жизни.
У меня дежавю.
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14.09.2020 17:00 Відповісти
Бутерброд и стакан чаю опозиционеру
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14.09.2020 16:50 Відповісти
Бутерброд с гамном *****.
Обосралось.
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14.09.2020 16:56 Відповісти
Навального отключили от ИВЛ, он уже самостоятельно встает с койки, - врачи - Цензор.НЕТ 7709
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14.09.2020 16:56 Відповісти
Теперь главная опасность для Запада что он может заговорить. И весь этот цирк может накрыться медным тазом.
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14.09.2020 16:56 Відповісти
Почему опасность для Запада , а не россии ,?
Рашка получит порцию очередных санкций + Северный поток- 2 , похоже накроется медным тазом !
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14.09.2020 17:10 Відповісти
Сам Навальный не сможет врать что его отравили Новичком.
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14.09.2020 17:13 Відповісти
Ему и не надо. За него это сделали несколько уважаемых во всём мире лабораторий . Какие ещё будут пункты в методичке?
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14.09.2020 17:25 Відповісти
Кондиционер помните? Это называется коллективный психоз. Люди просто отключают мозги.
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14.09.2020 17:28 Відповісти
Тоесть в методичке других пунктов нет и вы начали импровизировать . Получается так себе. Но вы продолжайте
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14.09.2020 17:37 Відповісти
Ну и хр@н с ним.
Пусть выздоравливает.
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14.09.2020 16:58 Відповісти
Небензя ( это лысая тварь из ООН , представитель россии) : «У России нет оснований расследовать инцидент с Навальным.»
Чувак прав на все сто !!
Все и так знают кто именно, чем именно и за что именно отравили Навального !
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14.09.2020 17:07 Відповісти
Буде вчитись читати по складам: Бо-ши-ров, Но-ва-чок, Пу-тін...
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14.09.2020 17:13 Відповісти
не-бу-тер-брод...
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14.09.2020 17:38 Відповісти
Главного судмедэксперта России А.Ковалёва уволили.
Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно.
Но немцы обнаружили.
За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку.
Еще до того как он скоропостижно откинет копыта !
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14.09.2020 17:18 Відповісти
На речку або у море я бы ему не советовал ходить, а то мало ли... сгореть может.
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14.09.2020 17:46 Відповісти
Эй ты, недотравлённый, давай-ка на укол.
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14.09.2020 18:21 Відповісти
Коли дізнався, що дружина Навального дочка полковника розвідки, відразу припустив, бутерброд отримав нове завдання.
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14.09.2020 17:19 Відповісти
Для Украины смена власти в России на Навального выгодна. Хотя бы потому, что есть шанс, что политика будет менее агрессивной в отношении Украины. Сам он обещает смену акцента с внешней на внутреннюю. Что точно хорошо для всех соседей РФ. Плюс обещает убрать пропаганду войны с телека, что негативно скажется на мотивации и приток новых сил на Донбассе. Я думаю он ушел бы с Донбасса добровольно (с Крыма-нет), в отличии от Путина, который не собирается уходить не оттуда, не оттуда. Да и власть Навальному никто просто так не отдаст, поэтому спровоцируется революция в России, где можно вообще под шумок всё вернуть, если правильно выстроить "стратегию поведения" при этих событиях.
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14.09.2020 17:21 Відповісти
Это то же *****,только молодое.
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14.09.2020 20:00 Відповісти
Мда, мельчает Раша. В СССРе "Новичок" разрабатывали как замену ЯДЕРНОМУ оружию, а сейчас трех задохликов травонуть не могут)))) Срамота
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14.09.2020 17:41 Відповісти
Больше санкций если больше ничем вы помочь не можете ..или не хотите. Больше санкций значит меньше денег пуцину, меньше его активности везде. В идеале оставить его без денег вообще -- пусть тогда попробует подавлять манифестации,отравлять и убивать...
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14.09.2020 18:07 Відповісти
Ну вот! А писали что такие дозы могут целыми городами население истреблять...
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14.09.2020 18:23 Відповісти
Ну, ОК. https://kungurov.livejournal.com/ Хотите жесткача - дам.
Но сначала про навальнят, раз уж начал. То, что в Е*антории творится лютый пиз*етц, виноваты вы, дрочители на Святого Леху. Вот персонально каждый, потому что вы - трусливые терпилоиды и лохи позорные. Я вас за это ни первый год мордой в ароматную кучу тычу. У меня нет никаких экзистенциальных претензий к ватникам-поцреотам, ворам-чиновникам и бандитам в погонах. Я сей биомусор за людей давно не считаю, вести диалог и перевоспитывать их не намерен. Это в социальном плане паразиты - клопы, мокрицы, крысы и прочие глисты.

У меня нет к ним никаких чувств, кроме чувства легкой брезгливости. Ну, в самом деле смешно испытывать какие-то эмоции по отношению к тараканам и мышам, обильно посыпая отраву в подвале. Обязанность человека - содержать дом в чистоте, без всех этих мелких квартирантов. Кто виноват, что в вашем доме (стране) расплодилась мерзкая вонючая нечисть? Нельзя же гнобить нечисть, за то, что она плодится, все кругом сжирает и засирает? Виноват тот, кто это допустил. С него и спрос. То есть с вас - тех, кто причисляет себя к людям.

Вашего гуру, навальнята, единственного и неповторимого свтеоносного вождя всея россианской оппозиции потравили «Новичком» псы режима. Не случайно. Не по ошибке. Доза была смертельной. Кто ж знал, что пилоты посадят самолет в аэропорту Омска, (который, вот совпадение - телефонные террористы заминировали, как только КВС по радио сообщил о ЧП на борту). Каковы ваши действия, кроме испуганного пердежа в соцсетях?

Б*ять, да в сраной Африке убийство оппозиционера - это повод для гражданской войны. Потому что убивать политических противников - не по-человечески. Это за гранью допустимого. Например, в Тунисе в феврале 2013 г. неизвестный мотоциклист убил 11-ю выстрелами из пистолета лидера небольшой светской оппозиционной партии «Народный фронт» Шокри Белаида. Как и Навальный, тот был адвокатом и оппонировал правящей умеренно-исламисткой партии «Ан-Наахда».

Оппозиция возложила моральную ответственность за произошедшее на правительство, по всей стране начались беспорядки. Хоронить Белаида вышел миллион человек (для справки: все население Туниса - 11 млн. чел.) Участники похоронной процессии по пути на кладбище знатно опиз*юлили и полицаев, и титушек из числа местных ватников-исламистов. Результатом политического кризиса стал самороспуск правительства и создание коалиционного кабинета. Хотя вообще-то власть тут была не при делах. Убил оппозиционера фанатик-исламист, которого искали, нашли и ликвидировали в ходе масштабной спецоперации вместе со всей его бандой террористов менее чем через год. Несмотря на свою непричастность к убийству и успех в поиске виновных «Ан-Наахда» на выборах 2014 г. уступила светской партии «Нидаа Тунис» (37% против 31%), а партия Белаида взяла почти 7%.
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14.09.2020 19:53 Відповісти
Теперь слушайте меня, обосрыши-навальнята! Вас - гораздо больше, чем сторонников Шокри Белаида - вождя микроскопической левацкой партийки в Тунисе. Вас - миллионы, если счетчик YouTube не накручен.


Если б вы были людьми, гражданами, а не трусливыми **********, то вы бы вышли на улицы всем фан-клубом. В тот же сраный день, когда ваш предводитель выпал в осадок. И в руках у вас были бы не только шарики и уточки. Как люди, вы должны были заявить свою позицию предельно, *****, простую: КРОВАВЫЙ ТЕРРОРИСТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЦАРЕМ ЭТОЙ СТРАНЫ.

Если заказное политическое убийство (пусть и неудачное) вашего предводителя и последовавшая суета людей в штатском в омской больнице, нелепые отмазки про внезапное ухудшение самочувствия в результате недоедания, не повод для устранения террористического (без всяких кавычек) режима, то какой, сцко, повод вы еще ждете? Неужели неизбежный провал вашего унылого голосования? Ну, ладно, в понедельник вы узнаете то, о чем я https://kungurov.livejournal.com/277611.html говорил еще на прошлой неделе и даже https://kungurov.livejournal.com/245847.html в прошлом году - вы обосретесь, представив обсер победой. И чо дальше?
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14.09.2020 19:55 Відповісти
Вы абсолютно правы....Но, мокшанская быдлосрань . на самом деле, довольна своей жизнью....Для неё лишь бы цены на водку не росли.... Остальное её не интересует....Не холопское это дело думать о происходящем вокруг.... Кремлёвская крыса своей пропагандой подогревает в кацапне манию величия "руцкого мира", руцской "духовности", руцской гундяевской секты Сатаны....
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15.09.2020 12:32 Відповісти
щось "сакральная жертва" не вдалась... так що КАЦАПІЮ чекають нові біди і... ОСТАТОЧНИЙ РОЗВАЛ!!!
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14.09.2020 21:17 Відповісти
сколько пригожинских набежало.
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15.09.2020 04:29 Відповісти
Кроме тебя никого не видно....
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15.09.2020 12:33 Відповісти
наоборот. я антипригожнский. ты и твоя шайка - пригожинские.
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15.09.2020 20:27 Відповісти
дЕрьмак и Венедиктова первые претенденты на нары после смены власти, потом пойдёт остальная зелень.
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15.09.2020 20:30 Відповісти
 
 