Навального відключили від ШВЛ, він уже самостійно встає з ліжка, - лікарі
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні в Німеччині, вже може самостійно вставати з ліжка. Його відключили від апарату штучної вентиляції легенів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні клініки "Шаріте", в якій лікується Навальний.
"Стало можливим повністю відключити пацієнта від ШВЛ. Він стає дедалі мобільнішим і вже може тимчасово покинути ліжко", - зазначили в "Шаріте".
У лікарні додали, що публічне повідомлення про стан здоров'я Навального опубліковано за погодженням з ним і його дружиною.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.
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Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
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ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
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россия-6
масква- 6
кремль - 6
= 666
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А какой у тебя был ник в прошлой жизни.
У меня дежавю.
Обосралось.
Рашка получит порцию очередных санкций + Северный поток- 2 , похоже накроется медным тазом !
Пусть выздоравливает.
Чувак прав на все сто !!
Все и так знают кто именно, чем именно и за что именно отравили Навального !
Именно он провел анализы #Навального и убедил Путина, что яд полностью вышел и обнаружить его не возможно.
Но немцы обнаружили.
За #Ковалева уже сейчас можно ставить свечку.
Еще до того как он скоропостижно откинет копыта !
Но сначала про навальнят, раз уж начал. То, что в Е*антории творится лютый пиз*етц, виноваты вы, дрочители на Святого Леху. Вот персонально каждый, потому что вы - трусливые терпилоиды и лохи позорные. Я вас за это ни первый год мордой в ароматную кучу тычу. У меня нет никаких экзистенциальных претензий к ватникам-поцреотам, ворам-чиновникам и бандитам в погонах. Я сей биомусор за людей давно не считаю, вести диалог и перевоспитывать их не намерен. Это в социальном плане паразиты - клопы, мокрицы, крысы и прочие глисты.
У меня нет к ним никаких чувств, кроме чувства легкой брезгливости. Ну, в самом деле смешно испытывать какие-то эмоции по отношению к тараканам и мышам, обильно посыпая отраву в подвале. Обязанность человека - содержать дом в чистоте, без всех этих мелких квартирантов. Кто виноват, что в вашем доме (стране) расплодилась мерзкая вонючая нечисть? Нельзя же гнобить нечисть, за то, что она плодится, все кругом сжирает и засирает? Виноват тот, кто это допустил. С него и спрос. То есть с вас - тех, кто причисляет себя к людям.
Вашего гуру, навальнята, единственного и неповторимого свтеоносного вождя всея россианской оппозиции потравили «Новичком» псы режима. Не случайно. Не по ошибке. Доза была смертельной. Кто ж знал, что пилоты посадят самолет в аэропорту Омска, (который, вот совпадение - телефонные террористы заминировали, как только КВС по радио сообщил о ЧП на борту). Каковы ваши действия, кроме испуганного пердежа в соцсетях?
Б*ять, да в сраной Африке убийство оппозиционера - это повод для гражданской войны. Потому что убивать политических противников - не по-человечески. Это за гранью допустимого. Например, в Тунисе в феврале 2013 г. неизвестный мотоциклист убил 11-ю выстрелами из пистолета лидера небольшой светской оппозиционной партии «Народный фронт» Шокри Белаида. Как и Навальный, тот был адвокатом и оппонировал правящей умеренно-исламисткой партии «Ан-Наахда».
Оппозиция возложила моральную ответственность за произошедшее на правительство, по всей стране начались беспорядки. Хоронить Белаида вышел миллион человек (для справки: все население Туниса - 11 млн. чел.) Участники похоронной процессии по пути на кладбище знатно опиз*юлили и полицаев, и титушек из числа местных ватников-исламистов. Результатом политического кризиса стал самороспуск правительства и создание коалиционного кабинета. Хотя вообще-то власть тут была не при делах. Убил оппозиционера фанатик-исламист, которого искали, нашли и ликвидировали в ходе масштабной спецоперации вместе со всей его бандой террористов менее чем через год. Несмотря на свою непричастность к убийству и успех в поиске виновных «Ан-Наахда» на выборах 2014 г. уступила светской партии «Нидаа Тунис» (37% против 31%), а партия Белаида взяла почти 7%.
Если б вы были людьми, гражданами, а не трусливыми **********, то вы бы вышли на улицы всем фан-клубом. В тот же сраный день, когда ваш предводитель выпал в осадок. И в руках у вас были бы не только шарики и уточки. Как люди, вы должны были заявить свою позицию предельно, *****, простую: КРОВАВЫЙ ТЕРРОРИСТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЦАРЕМ ЭТОЙ СТРАНЫ.
Если заказное политическое убийство (пусть и неудачное) вашего предводителя и последовавшая суета людей в штатском в омской больнице, нелепые отмазки про внезапное ухудшение самочувствия в результате недоедания, не повод для устранения террористического (без всяких кавычек) режима, то какой, сцко, повод вы еще ждете? Неужели неизбежный провал вашего унылого голосования? Ну, ладно, в понедельник вы узнаете то, о чем я https://kungurov.livejournal.com/277611.html говорил еще на прошлой неделе и даже https://kungurov.livejournal.com/245847.html в прошлом году - вы обосретесь, представив обсер победой. И чо дальше?