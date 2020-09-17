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Великобритания (4718) США (24834) Навальный (855) Помпео (340)

США и Великобритания призвали РФ обеспечить прозрачность в деле отравления Навального

США и Великобритания призвали РФ обеспечить прозрачность в деле отравления Навального

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили обстоятельства отравления в России оппозиционера Алексея Навального, подчеркнув недопустимость применения химоружия и призвав РФ обеспечить полную прозрачность этого дела.

С таким заявлением выступил в среду глава Госдепартамента США Майкл Помпео после встречи в Вашингтоне с главой МИД Великобритании Домиником Рааб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы вместе осуждаем отравление Алексея Навального. Любое использование химического оружия недопустимо при любых обстоятельствах", - заявил Помпео.

Он напомнил, что два года назад российские спецслужбы применили боевой газ в Солсбери, подобное произошло сейчас с российским оппозиционером.

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"Мы с министром иностранных дел Раабе присоединяемся к нашим коллегам из стран G7, чтобы призвать Россию обеспечить полную прозрачность, и мы повторяем этот призыв сейчас", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Топ комментарии
+7
Эти идиоты продолжают просить паРашу признать вину. Просили признать вину в отравлении Литвиненко, паРаша их послала. Просили признать вину в сбитии малазийского Боинга - тот же результат. В-общем, вариант "на нэт и суда нэт".

Вместо того чтобы изолировать этот гнойник на международной арене, Запад упрашивает (зачем-то!) шпану признать свою вину в очередном злодеянии. Результат известен заранее. В том числе и тому же Западу. То есть это с самого начала - откровенный фарс.
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17.09.2020 07:26
+7
Смешно читать. Это все равно, что Гитлера заставить любить евреев, или кошек - мышей... Кому нужна эта словесная эквелибристика? Тем более, что за ней ничего не последует!
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17.09.2020 08:02
+3
Суд призвал серийного убийцу больше не убивать, и отпустил под подписку о не выезде... Где-то так...
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17.09.2020 08:15
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Эти идиоты продолжают просить паРашу признать вину. Просили признать вину в отравлении Литвиненко, паРаша их послала. Просили признать вину в сбитии малазийского Боинга - тот же результат. В-общем, вариант "на нэт и суда нэт".

Вместо того чтобы изолировать этот гнойник на международной арене, Запад упрашивает (зачем-то!) шпану признать свою вину в очередном злодеянии. Результат известен заранее. В том числе и тому же Западу. То есть это с самого начала - откровенный фарс.
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17.09.2020 07:26 Ответить
США і Велика Британія закликали РФ забезпечити прозорість у справі отруєння Навального - Цензор.НЕТ 4113
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17.09.2020 09:06 Ответить
Ага, щазз.
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17.09.2020 07:30 Ответить
Напомнило пародию на предвыборные ролики снятую Кузьмой Скрябиным "Егор Лупан! Честный кандидат в президенты Украины"
"Да, я буду красти! Але все буде честно и прозоро...."
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17.09.2020 09:18 Ответить
😃😁😅😂🤣🤪 Свежий анегдот !
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17.09.2020 07:51 Ответить
Смешно читать. Это все равно, что Гитлера заставить любить евреев, или кошек - мышей... Кому нужна эта словесная эквелибристика? Тем более, что за ней ничего не последует!
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17.09.2020 08:02 Ответить
Суд призвал серийного убийцу больше не убивать, и отпустил под подписку о не выезде... Где-то так...
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17.09.2020 08:15 Ответить
Какая в .опу "полная прозрачность" ?! Когда там и без увеличительного стекла видно вовсю точащие "миролюбивые" крысиные глазенки *****.
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17.09.2020 08:52 Ответить
Прозрачность должна быть взаимной. Почему Германия не раскрывает результаты физико-химических и биологических анализов Навального - хромато-масс спектроскопия, ВЭЖХ и др. Я могу утверждать что эти анализы будут неоднозначны и сомнительны, потому что Новичок крайне нестабильный и должен был в течение суток полностью разложиться и его фрагменты выведены из организма. А там было несколько суток. Политика политикой, но зачем людям головы дурить
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17.09.2020 09:29 Ответить
Вам лично и в СМИ выложить данные результатов немеух исследований? Ваш вопрос в пустоту, чтобы воздух сотрясти. Умным пытаетесь выглядеть?
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17.09.2020 09:39 Ответить
Наташа, научись писать без ошибок, потому что даже не поймешь что ты выдаешь
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17.09.2020 09:41 Ответить
И где гарантия, что западные спец-службы не ввели Новичок в Навального в Шарите с целью провокации. Политика в 21 веке должна быть максимальной чистой и насколько возможно честной. Иначе это приведет к большим проблемам. А отравление Навального да еще Новичком это сверхглупость и сверхбессмысленность, которая Кремлю явно не нужна. Разве что Путин и всё его ФСБ одновременно обкурились и сошли с ума
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17.09.2020 09:39 Ответить
Попытка изобразить " детскую наивность". Какая "прозрачность" если отравление такого фигуранта как Навальный тем более с применением такого препарата ( как и убийство Немцова) могли дать только на самом высоком уровне, уровне Путина. Запад все прекрасно понимает.. но предпочитает включить "дурачка"
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17.09.2020 09:51 Ответить
Ну да отравить Новичком Овального чтоб все сразу показали пальцем на Путина. Несмотря на то что есть сотни ядов которые вообще не поддаются определению. Хоть Путин и враг Украины, агрессор и убийца, но все равно это неумная провокация идиотских западных спецслужб.
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17.09.2020 10:00 Ответить
 
 