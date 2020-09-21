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Состояние Балуха стабильное с "некоторой положительной динамикой", - Ирина Геращенко

Состояние Балуха стабильное с

В состоянии здоровья бывшего узника Кремля Владимира Балуха наблюдается "некоторая положительная динамика".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, с некоторой положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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Автор: 

Геращенко Ирина (1627) избиение (9802) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+8
Боже, поможи
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21.09.2020 17:20
+2
а кернесса с прыщом на дупе в шарите ликують...
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21.09.2020 17:13
+2
має гроши.
А за Балуха хто заплатить ?
Зеля ?
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21.09.2020 17:22
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а кернесса с прыщом на дупе в шарите ликують...
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21.09.2020 17:13 Ответить
має гроши.
А за Балуха хто заплатить ?
Зеля ?
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21.09.2020 17:22 Ответить
Боже, поможи
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21.09.2020 17:20 Ответить
Вірю, що Володимир вибереться. Не дарма пройшов тяжкі випробування. А тому нікчемі, який це зробив уже все одно нічого доброго не буде.
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21.09.2020 18:10 Ответить
Да боже видюжає... Він за духом ВОЯК
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21.09.2020 18:21 Ответить
«Дай боже»
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21.09.2020 18:29 Ответить
синька - зло.
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21.09.2020 22:35 Ответить
 
 