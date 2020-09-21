Состояние Балуха стабильное с "некоторой положительной динамикой", - Ирина Геращенко

В состоянии здоровья бывшего узника Кремля Владимира Балуха наблюдается "некоторая положительная динамика".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает нардеп "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабилен, с некоторой положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - говорится в сообщении.

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

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