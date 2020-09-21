УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6437 відвідувачів онлайн
Новини
1 143 10

Стан Балуха стабільний з "певною позитивною динамікою", - Геращенко

Стан Балуха стабільний з

У стані здоров'я колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха спостерігається "певна позитивна динаміка".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від лікарів Балуха:"Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію - фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у нападі на Балуха намагався утекти, коли його прийшли затримувати, - заступник голови Нацполіції Крищенко

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Дивіться також: Коли його знайшли, все свідчило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха. ВIДЕО

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) побиття (939) Балух Володимир (310)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Боже, поможи
показати весь коментар
21.09.2020 17:20
+2
а кернесса с прыщом на дупе в шарите ликують...
показати весь коментар
21.09.2020 17:13
+2
має гроши.
А за Балуха хто заплатить ?
Зеля ?
показати весь коментар
21.09.2020 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а кернесса с прыщом на дупе в шарите ликують...
показати весь коментар
21.09.2020 17:13 Відповісти
має гроши.
А за Балуха хто заплатить ?
Зеля ?
показати весь коментар
21.09.2020 17:22 Відповісти
Боже, поможи
показати весь коментар
21.09.2020 17:20 Відповісти
Вірю, що Володимир вибереться. Не дарма пройшов тяжкі випробування. А тому нікчемі, який це зробив уже все одно нічого доброго не буде.
показати весь коментар
21.09.2020 18:10 Відповісти
Да боже видюжає... Він за духом ВОЯК
показати весь коментар
21.09.2020 18:21 Відповісти
«Дай боже»
показати весь коментар
21.09.2020 18:29 Відповісти
синька - зло.
показати весь коментар
21.09.2020 22:35 Відповісти
 
 