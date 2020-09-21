Стан Балуха стабільний з "певною позитивною динамікою", - Геращенко

У стані здоров'я колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха спостерігається "певна позитивна динаміка".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Від лікарів Балуха:"Пацієнт стабільний, з певною позитивною динамікою! Сьогодні проводили контрольну томографію - фіксуються залишки перенесеної травми, без несподіванок і погіршення. Продовжуємо лікування", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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