ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области
Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
В сообщении отмечается: "Руководство Бюро выехало на место происшествия. Заместитель директора ГБР Александр Соколов уже работает на месте авиакатастрофы. Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета".
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда столько молодых людей, наверняка неглупых, раз стали курсантами, погибает... Это удар по Нации... Очень горько осознавать гибель сразу целой эскадрильи пилотов...