ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области

ГБР начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "Руководство Бюро выехало на место происшествия. Заместитель директора ГБР Александр Соколов уже работает на месте авиакатастрофы. Следственная и оперативная группа территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, вместе с другими правоохранительными органами работает на месте падения самолета".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) ГБР (3182)
Топ комментарии
+5
Расследователей будет много... Премьер комиссию уже направил расследовать...
Когда столько молодых людей, наверняка неглупых, раз стали курсантами, погибает... Это удар по Нации... Очень горько осознавать гибель сразу целой эскадрильи пилотов...
26.09.2020 01:54 Ответить
+2
Только Шмыгаль до сих пор не обьявил траур в Украине ,
26.09.2020 01:57 Ответить
+2
Пишется, что ДБР начало следствие по факту НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЁТОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ.....А что, вариант диверсии приказано не рассматривать?
26.09.2020 06:30 Ответить
Альтернатива - беспилотная авиация. Но это только в тех странах где ценят жизнь защитника отечества
26.09.2020 01:30 Ответить
А грузы и технику тоже беспилотниками перевозить? До этого прогресс дойдет еще не через один десяток лет.
26.09.2020 01:37 Ответить
Что тут расследовать ездить и летать безопасно уже можно только на иномарках точка
26.09.2020 04:21 Ответить
Безопасно на иномарках ездить? В сводках по дтп с смертельным..-почти сплошь иномарки. Жигули уже почти антиквариат. Из 20 одного,если увидишь.
26.09.2020 05:09 Ответить
Іномарки не для наших шумахерів. Для них найкращим буде горбатий Запорожець.
26.09.2020 07:57 Ответить
Искреннее соболезнование родственникам погибшим и пожелание ДБР не "тянуть" с расследованием и не искать "стрелочников".
26.09.2020 08:27 Ответить
Портновське ДБР не допустить розгляду версії диверсія
26.09.2020 12:53 Ответить
гбр ничего не найдёт, не потому что непрофессионалы, а потому что филиал фсб
26.09.2020 16:51 Ответить
 
 