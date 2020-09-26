ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи Ан-26 в Харківській області
Слідчі ДБР почали досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
У повідомленні зазначається: "Керівництво Бюро виїхало на місце події. Заступник директора ДБР Олександр Соколов вже працює на місці авіакатастрофи. Слідча та оперативна група територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтаві, разом з іншими правоохоронними органами працює на місці падіння літака".
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
Когда столько молодых людей, наверняка неглупых, раз стали курсантами, погибает... Это удар по Нации... Очень горько осознавать гибель сразу целой эскадрильи пилотов...