УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8099 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
2 300 17

ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи Ан-26 в Харківській області

ДБР почало розслідування обставин авіакатастрофи Ан-26 в Харківській області

Слідчі ДБР почали досудове розслідування у зв'язку з падінням військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

У повідомленні зазначається: "Керівництво Бюро виїхало на місце події. Заступник директора ДБР Олександр Соколов вже працює на місці авіакатастрофи. Слідча та оперативна група територіального управління ДБР, розташованого в місті Полтаві, разом з іншими правоохоронними органами працює на місці падіння літака".

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) ДБР (3705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Расследователей будет много... Премьер комиссию уже направил расследовать...
Когда столько молодых людей, наверняка неглупых, раз стали курсантами, погибает... Это удар по Нации... Очень горько осознавать гибель сразу целой эскадрильи пилотов...
показати весь коментар
26.09.2020 01:54 Відповісти
+2
Только Шмыгаль до сих пор не обьявил траур в Украине ,
показати весь коментар
26.09.2020 01:57 Відповісти
+2
Пишется, что ДБР начало следствие по факту НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЁТОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ.....А что, вариант диверсии приказано не рассматривать?
показати весь коментар
26.09.2020 06:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Альтернатива - беспилотная авиация. Но это только в тех странах где ценят жизнь защитника отечества
показати весь коментар
26.09.2020 01:30 Відповісти
А грузы и технику тоже беспилотниками перевозить? До этого прогресс дойдет еще не через один десяток лет.
показати весь коментар
26.09.2020 01:37 Відповісти
Расследователей будет много... Премьер комиссию уже направил расследовать...
Когда столько молодых людей, наверняка неглупых, раз стали курсантами, погибает... Это удар по Нации... Очень горько осознавать гибель сразу целой эскадрильи пилотов...
показати весь коментар
26.09.2020 01:54 Відповісти
Только Шмыгаль до сих пор не обьявил траур в Украине ,
показати весь коментар
26.09.2020 01:57 Відповісти
Что тут расследовать ездить и летать безопасно уже можно только на иномарках точка
показати весь коментар
26.09.2020 04:21 Відповісти
Безопасно на иномарках ездить? В сводках по дтп с смертельным..-почти сплошь иномарки. Жигули уже почти антиквариат. Из 20 одного,если увидишь.
показати весь коментар
26.09.2020 05:09 Відповісти
Іномарки не для наших шумахерів. Для них найкращим буде горбатий Запорожець.
показати весь коментар
26.09.2020 07:57 Відповісти
Пишется, что ДБР начало следствие по факту НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЁТОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ.....А что, вариант диверсии приказано не рассматривать?
показати весь коментар
26.09.2020 06:30 Відповісти
Искреннее соболезнование родственникам погибшим и пожелание ДБР не "тянуть" с расследованием и не искать "стрелочников".
показати весь коментар
26.09.2020 08:27 Відповісти
Портновське ДБР не допустить розгляду версії диверсія
показати весь коментар
26.09.2020 12:53 Відповісти
гбр ничего не найдёт, не потому что непрофессионалы, а потому что филиал фсб
показати весь коментар
26.09.2020 16:51 Відповісти
 
 