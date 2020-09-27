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МИД Турции обвинил Армению в эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном

МИД Турции обвинил Армению в эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном

Комментируя эскалацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, МИД Турции обвинил Армению в "нарушении международного права и нападениях, приведших к жертвам среди гражданского населения".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Конечно, Азербайджан воспользуется своим законным правом на защиту своего народа и территориальной целостности. Турция выражает полную поддержку Азербайджана в этом процессе. Мы призываем международное сообщество поддержать азербайджанский народ ", - заявил Аксой.

Министерство иностранных дел России также 27 сентября отреагировало на события вокруг Нагорного Карабаха. В коротком заявлении МИД России констатировал, что "резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта". "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации", - указано в сообщении.

Также читайте: Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении, - Алиев

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Читайте: В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3480) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Ескалацію влаштовує не Вірменія, а мордор, та суть вірна.
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27.09.2020 13:38
+14
При чём здесь Армения ,там всем заправляет ******** и турки это прекрасно знают .
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27.09.2020 13:36
+13
а вот и "подписка" объявилась. Интересно, кацапы когда со своей стороны отзовутся...
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27.09.2020 13:34
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Правила форума Совет форумчан
а вот и "подписка" объявилась. Интересно, кацапы когда со своей стороны отзовутся...
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27.09.2020 13:34 Ответить
так они ссут, Турция уже не один раз выписывала им люлей
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27.09.2020 13:36 Ответить
Уже несколько часов прошло с разговора лошади с Чавушоглы. Пока молчат........
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27.09.2020 14:18 Ответить
а їх там, типа, нема
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27.09.2020 15:07 Ответить
При чём здесь Армения ,там всем заправляет ******** и турки это прекрасно знают .
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27.09.2020 13:36 Ответить
всі знають до справи не пришиєш, тому довдодиться дипломатично говорити Вірменія, а мають на увазі х...ло
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27.09.2020 15:09 Ответить
Звери порвут толстозадых хачиков - и Турция поможет.
Вот горе то для нашего фейсбучно-рюкзачного ары!
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27.09.2020 13:37 Ответить
може б його туди вислати, там зараз попит на рюкзаки буде
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27.09.2020 15:09 Ответить
Ескалацію влаштовує не Вірменія, а мордор, та суть вірна.
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27.09.2020 13:38 Ответить
Рашка по всему миру плодит войны. Везде, где пылает, виднеется кацапское рыло.
Но увы, крайняя "озабоченнось" - щедрая мать поощрения. Мордор этим и пользуется.
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27.09.2020 14:19 Ответить
Ердоган буде геноцидити банабаків.
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27.09.2020 13:41 Ответить
Будет прикольно когда Турки опять наваляют касабам, которые зашугали весь мир
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27.09.2020 13:44 Ответить
Османы, мочите хачей с парашниками. Как говорится , - враг моего врага, могй друг. Чем больше утилизируете московитов там, тем легче будет нам здесь.
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27.09.2020 13:50 Ответить
Турция сделала свой ход. Что насчёт России?
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27.09.2020 13:51 Ответить
Эскалация - это и был их ход.
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27.09.2020 14:11 Ответить
Россия подняла военную авиацию над Арменией: борт ВКС РФ утром идет из Ростова
Военно-транспортный борт "Ан-124" российской авиации сегодня днем на фоне возобновления войны Армении и Азербайджана вошел в воздушное пространство Армении, полностью обогнув воздушное пространство Азербайджана.МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 1735
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27.09.2020 14:11 Ответить
А Иран за кого ?
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27.09.2020 15:16 Ответить
В Иране азеров живёт больше чем в Азербайжане. По- сути весь север Ирана заселён азерами.
Я думаю, что Иран туда не полезет и будет смотреть со стороны.
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27.09.2020 16:24 Ответить
ясен пень за армян
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27.09.2020 17:32 Ответить
Якийсь недоумкуватий твій пєнь...
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27.09.2020 19:32 Ответить
Брати навіки !


МИД Турции обвинил Армению в эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2656
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27.09.2020 13:52 Ответить
нафіг такі брати, ситуативні союзники, братів нема і не може бути, вже був один самозваний брацкійнарот
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27.09.2020 15:11 Ответить
Босфор перекрийте для пацаків....
Турки риють канал в обхід конвенції
Монтре в Чорне море..))
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27.09.2020 13:52 Ответить
@Сніжок

"Попалось на глаза виде со Степаникерта, "столицы" непризнанной Нагонно Карабахской республики.
По убитому нах городу едут колонны военных на российской рехнике, новенькой.
У москрвитов всегда так. Где бы нос не сунули - разруха. Ну только танки новенькие."
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27.09.2020 13:56 Ответить
две войны в карабахе руским мало они третью начали ?
как же все таки им Эрдоган засадил что так неймется .....
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27.09.2020 14:09 Ответить
тут лнр и днр, там армения... когда уже наконец начнут в мире называть вещи своими именами - ***** причина, *****.
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27.09.2020 15:27 Ответить
 
 