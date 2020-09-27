МИД Турции обвинил Армению в эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном

Комментируя эскалацию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, МИД Турции обвинил Армению в "нарушении международного права и нападениях, приведших к жертвам среди гражданского населения".

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Конечно, Азербайджан воспользуется своим законным правом на защиту своего народа и территориальной целостности. Турция выражает полную поддержку Азербайджана в этом процессе. Мы призываем международное сообщество поддержать азербайджанский народ ", - заявил Аксой.

Министерство иностранных дел России также 27 сентября отреагировало на события вокруг Нагорного Карабаха. В коротком заявлении МИД России констатировал, что "резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта". "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации", - указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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