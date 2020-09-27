МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном

Коментуючи ескалацію збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в "порушенні міжнародного права і нападах, що призвели до жертв серед цивільного населення".

Про це заявив прессекретар МЗС Туреччини Хамі Аксой, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Звичайно, Азербайджан скористається своїм законним правом на захист свого народу і територіальної цілісності. Туреччина висловлює цілковиту підтримку Азербайджану в цьому процесі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати азербайджанський народ", - заявив Аксой.

Міністерство закордонних справ Росії також 27 вересня відреагувало на події навколо Нагірного Карабаху. У короткій заяві МЗС Росії констатувало, що "різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту". "Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і почати переговори з метою стабілізації ситуації", - зазначено в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

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