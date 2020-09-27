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Новини
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МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном

МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном

Коментуючи ескалацію збройного конфлікту в Нагірному Карабасі, МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в "порушенні міжнародного права і нападах, що призвели до жертв серед цивільного населення".

Про це заявив прессекретар МЗС Туреччини Хамі Аксой, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Звичайно, Азербайджан скористається своїм законним правом на захист свого народу і територіальної цілісності. Туреччина висловлює цілковиту підтримку Азербайджану в цьому процесі. Ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати азербайджанський народ", - заявив Аксой.

Міністерство закордонних справ Росії також 27 вересня відреагувало на події навколо Нагірного Карабаху. У короткій заяві МЗС Росії констатувало, що "різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабаського конфлікту". "Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і почати переговори з метою стабілізації ситуації", - зазначено в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

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Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3605) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+18
Ескалацію влаштовує не Вірменія, а мордор, та суть вірна.
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27.09.2020 13:38
+14
При чём здесь Армения ,там всем заправляет ******** и турки это прекрасно знают .
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27.09.2020 13:36
+13
а вот и "подписка" объявилась. Интересно, кацапы когда со своей стороны отзовутся...
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27.09.2020 13:34
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а вот и "подписка" объявилась. Интересно, кацапы когда со своей стороны отзовутся...
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27.09.2020 13:34 Відповісти
так они ссут, Турция уже не один раз выписывала им люлей
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27.09.2020 13:36 Відповісти
Уже несколько часов прошло с разговора лошади с Чавушоглы. Пока молчат........
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27.09.2020 14:18 Відповісти
а їх там, типа, нема
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27.09.2020 15:07 Відповісти
При чём здесь Армения ,там всем заправляет ******** и турки это прекрасно знают .
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27.09.2020 13:36 Відповісти
всі знають до справи не пришиєш, тому довдодиться дипломатично говорити Вірменія, а мають на увазі х...ло
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27.09.2020 15:09 Відповісти
Звери порвут толстозадых хачиков - и Турция поможет.
Вот горе то для нашего фейсбучно-рюкзачного ары!
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27.09.2020 13:37 Відповісти
може б його туди вислати, там зараз попит на рюкзаки буде
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27.09.2020 15:09 Відповісти
Ескалацію влаштовує не Вірменія, а мордор, та суть вірна.
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27.09.2020 13:38 Відповісти
Рашка по всему миру плодит войны. Везде, где пылает, виднеется кацапское рыло.
Но увы, крайняя "озабоченнось" - щедрая мать поощрения. Мордор этим и пользуется.
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27.09.2020 14:19 Відповісти
Ердоган буде геноцидити банабаків.
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27.09.2020 13:41 Відповісти
Будет прикольно когда Турки опять наваляют касабам, которые зашугали весь мир
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27.09.2020 13:44 Відповісти
Османы, мочите хачей с парашниками. Как говорится , - враг моего врага, могй друг. Чем больше утилизируете московитов там, тем легче будет нам здесь.
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27.09.2020 13:50 Відповісти
Турция сделала свой ход. Что насчёт России?
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27.09.2020 13:51 Відповісти
Эскалация - это и был их ход.
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27.09.2020 14:11 Відповісти
Россия подняла военную авиацию над Арменией: борт ВКС РФ утром идет из Ростова
Военно-транспортный борт "Ан-124" российской авиации сегодня днем на фоне возобновления войны Армении и Азербайджана вошел в воздушное пространство Армении, полностью обогнув воздушное пространство Азербайджана.МЗС Туреччини звинуватило Вірменію в ескалації збройного конфлікту з Азербайджаном - Цензор.НЕТ 1735
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27.09.2020 14:11 Відповісти
А Иран за кого ?
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27.09.2020 15:16 Відповісти
В Иране азеров живёт больше чем в Азербайжане. По- сути весь север Ирана заселён азерами.
Я думаю, что Иран туда не полезет и будет смотреть со стороны.
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27.09.2020 16:24 Відповісти
ясен пень за армян
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27.09.2020 17:32 Відповісти
Якийсь недоумкуватий твій пєнь...
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27.09.2020 19:32 Відповісти
Брати навіки !


МИД Турции обвинил Армению в эскалации вооруженного конфликта с Азербайджаном - Цензор.НЕТ 2656
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27.09.2020 13:52 Відповісти
нафіг такі брати, ситуативні союзники, братів нема і не може бути, вже був один самозваний брацкійнарот
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27.09.2020 15:11 Відповісти
Босфор перекрийте для пацаків....
Турки риють канал в обхід конвенції
Монтре в Чорне море..))
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27.09.2020 13:52 Відповісти
@Сніжок

"Попалось на глаза виде со Степаникерта, "столицы" непризнанной Нагонно Карабахской республики.
По убитому нах городу едут колонны военных на российской рехнике, новенькой.
У москрвитов всегда так. Где бы нос не сунули - разруха. Ну только танки новенькие."
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27.09.2020 13:56 Відповісти
две войны в карабахе руским мало они третью начали ?
как же все таки им Эрдоган засадил что так неймется .....
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27.09.2020 14:09 Відповісти
тут лнр и днр, там армения... когда уже наконец начнут в мире называть вещи своими именами - ***** причина, *****.
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27.09.2020 15:27 Відповісти
 
 