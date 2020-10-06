Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом свидетельствуют новые расчеты 2020 года, которые получили журналисты программы "Схемы".

Ранее журналисты сообщили, что Венедиктова платит вдвое меньшую цену за аренду государственной резиденции. Они ссылались на расчеты от 2015 года, установленные Государственным управлением делами и которые "Схемы" получили в свое распоряжение. Позже в ответ на запрос в ГУД предоставили расчеты за пользование помещениями комплекса отдыха "Пуща-Водица" по состоянию на 2020 год, утвержденные тогда еще руководителем этого управления Сергеем Борзовым.

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Стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе составляет почти 320 гривен в месяц. Государственная резиденция, где поселилась Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции. Как установили "Схемы", квадратный метр аренды, судя по заключенному контракта, стоит Венедиктов почти 95 гривен в месяц.

Исходя из новых расчетов, подчеркивают журналисты, генпрокурор должна была платить более чем в три раза больше за аренду государственной резиденции. То есть она не доплачивает не менее 152 тыс. гривен в месяц, если сравнивать с ценами на аренду помещений первого класса в комплексе "Пуща-Водица".

Ранее нардеп Лерос заявил, что генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице.

Позже Венедиктова заявила, что переезд в президентскую резиденцию в Пуще-Водице - временная мера из соображений безопасности.

После этого "Схемы" сообщили, что Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен.

В день публикации расследования "Схем" Ирина Венедиктова написала в Фейсбуке, что она не устанавливала размер арендной платы. По словам генпрокурора, стоимость аренды проверят, и если она окажется заниженной - Венедиктова готова доплатить.

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