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Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами по ценам в три раза дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов первого класса на территории этого же комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом свидетельствуют новые расчеты 2020 года, которые получили журналисты программы "Схемы".

Ранее журналисты сообщили, что Венедиктова платит вдвое меньшую цену за аренду государственной резиденции. Они ссылались на расчеты от 2015 года, установленные Государственным управлением делами и которые "Схемы" получили в свое распоряжение. Позже в ответ на запрос в ГУД предоставили расчеты за пользование помещениями комплекса отдыха "Пуща-Водица" по состоянию на 2020 год, утвержденные тогда еще руководителем этого управления Сергеем Борзовым.

Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ 01

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Стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе составляет почти 320 гривен в месяц. Государственная резиденция, где поселилась Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции. Как установили "Схемы", квадратный метр аренды, судя по заключенному контракта, стоит Венедиктов почти 95 гривен в месяц.

Исходя из новых расчетов, подчеркивают журналисты, генпрокурор должна была платить более чем в три раза больше за аренду государственной резиденции. То есть она не доплачивает не менее 152 тыс. гривен в месяц, если сравнивать с ценами на аренду помещений первого класса в комплексе "Пуща-Водица".

Ранее нардеп Лерос заявил, что генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице.

Позже Венедиктова заявила, что переезд в президентскую резиденцию в Пуще-Водице - временная мера из соображений безопасности.

После этого "Схемы" сообщили, что Венедиктова арендует президентскую дачу в Пуще-Водице вдвое дешевле расчетных цен.

В день публикации расследования "Схем" Ирина Венедиктова написала в Фейсбуке, что она не устанавливала размер арендной платы. По словам генпрокурора, стоимость аренды проверят, и если она окажется заниженной - Венедиктова готова доплатить.

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Автор: 

дача (96) жилье (911) дома (289) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+11
На 100% своя генпрокурор має право на знижку, так зебіли?
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06.10.2020 12:53 Ответить
+8
Кінець епохи бідності!
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06.10.2020 12:51 Ответить
+6
зебилы, ну давайте расскажите нам, что тут совсем не пахнет уголовщиной. Что любая шлюха из гейпрокуратуры может в ущерб госбюджету арендовать себе любую хату.
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06.10.2020 12:55 Ответить
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Кінець епохи бідності!
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06.10.2020 12:51 Ответить
І простий учитель живе як президент) Не обманув таки Вова.
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06.10.2020 13:03 Ответить
та да
Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3040
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06.10.2020 13:10 Ответить
На 100% своя генпрокурор має право на знижку, так зебіли?
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06.10.2020 12:53 Ответить
не мешайте женщине наслаждаться жизнью - она так долго к этому шла служить народу это так утомительно...
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06.10.2020 12:54 Ответить
зебилы, ну давайте расскажите нам, что тут совсем не пахнет уголовщиной. Что любая шлюха из гейпрокуратуры может в ущерб госбюджету арендовать себе любую хату.
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06.10.2020 12:55 Ответить
Неделю назад было вдвое а теперь уже втрое.))
https://censor.net/ru/news/3222389/venediktova_arenduet_prezidentskuyu_dachu_v_puschevoditse_vdvoe_deshevle_raschetnyh_tsen_smi_dokument
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06.10.2020 12:56 Ответить
Тогда, основывались на других данных, а сейчас получили официальную бумагу от ДУС с тарифами на 2020 и пересчитали. Что не так?
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06.10.2020 14:13 Ответить
Зебилы, как там , Луценко вспоминаете? Он же заодно с "вальцманом" барыжил "на крови"
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06.10.2020 12:56 Ответить
может остальные две/трети она отдаёт натурой? )
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06.10.2020 12:58 Ответить
А где борцуны с коррупцией типа Лещенко и Белецкого? Заметили, как все олигархические каналы закрыли рты и уже аппетитно жрут, вернувшись к своим привычным кормушкам (и им сейчас уже точно никто не мешает, т.к прокурор 100% человек зеленского...) ...
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06.10.2020 12:59 Ответить
де де...вони тепер в долі!
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06.10.2020 13:00 Ответить
падумаєш тож скоро пп отримає нову справу
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06.10.2020 12:59 Ответить
Президент в Перу Педро Пабло Кучинский ушёл в2018 г в отставку перед угрозой импичмента из-за коррупции. А в чём состояла коррупция? Вы будете так же смеяться как и я когда я услышал об этом по радио в такси в Лиме. Какой-то тип оплачивал 1, 5 тыс дол. в месяц за аренду его загородной дачи.
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06.10.2020 12:59 Ответить
Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ - Цензор.НЕТ 1444
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06.10.2020 13:00 Ответить
Совковая самка - и не будет платить как надо.
Потому шо она не признает Украину, вот и все.
Вся математика то.
И да - нечего на врага такого "агриться", ибо просто тупо шо она любит дидываевалов = эта самка - не моя(я ее туда не ставил).
и да, правильно делает. просто иначе "не дойдет"
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06.10.2020 13:03 Ответить
Венедиктовій закон не писаний. Вона його навіть не читала. І взагалі - "да, я некомпеНтентная. Ну. И. Что? Утритесь, лузеры - я в дамках, чего хочу, того и ворочу!"
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06.10.2020 13:04 Ответить
"Пацан к успеху шОл". А девка к успеху пришла!
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06.10.2020 13:30 Ответить
Це якби Луценко шось схоже замутив. Тут вой стояв би до небес.
А ттепер нічо, все добре...
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06.10.2020 13:05 Ответить
зарплата бенедиктовны не позволяет платить и втрое меньше. чем тогда она платит?
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06.10.2020 13:06 Ответить
Прямой ущерб государству. ЗеДолбодятлі, какая статья УКУ и на сколько лет потянет?
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06.10.2020 13:07 Ответить
Не буде більш в цій країні виборів.

Ця мразота на 100% розуміє що за подібні художества вона сяде. І тому владу вони не віддадуть.
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06.10.2020 13:15 Ответить
Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5248
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06.10.2020 13:22 Ответить
Такі кацапські ляльки...
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06.10.2020 14:11 Ответить
та ниче она по-факту не платит, не морочьте голову
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06.10.2020 14:13 Ответить
Запомните одно- самое главное не дать этим зеленым проходимцам бежать из страны, все остальное дело техники- столбов на всех хватит.
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06.10.2020 14:24 Ответить
Она на госдолжности.Жёлтая пресса и брехунцы никак не угомонятся.
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06.10.2020 14:30 Ответить
Шо, сама платит?! У этой шоблы так не принято.
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07.10.2020 13:06 Ответить
 
 