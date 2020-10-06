Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, що втричі дешевші за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це свідчать нові розрахунки 2020 року, які отримали журналісти програми "Схеми".

Раніше журналісти повідомили, що Венедіктова сплачує вдвічі меншу ціну за оренду державної резиденції. Вони посилалися на розрахунки від 2015 року, які встановлені Державним управлінням справами і які "Схеми" отримали у своє розпорядження. Пізніше у відповідь на запит у ДУС надали розрахунки за користування приміщеннями комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" станом на 2020 рік, затверджені тоді ще керівником цього управління Сергієм Борзовим.

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Вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у комплексі становить майже 320 гривень на місяць. Державна резиденція, де оселилася Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Як встановили "Схеми", квадратний метр оренди, згідно з укладеним контрактом, коштує Венедіктовій майже 95 гривень на місяць.

Відповідно до нових розрахунків, підкреслюють журналісти, генпрокурорка мала би сплачувати у понад тричі більше за оренду державної резиденції. Тобто вона не доплачує щонайменше 152 тис. гривень на місяць, якщо порівнювати з цінами на оренду приміщень першого класу в комплексі "Пуща-Водиця".

Раніше нардеп Лерос заявив, що генпрокурорка Венедіктова живе в президентській резиденції в Пущі-Водиці.

Пізніше Венедіктова заявила, що переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці - тимчасовий захід з міркувань безпеки.

Після цього "Схеми" повідомили, що Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше за розрахункові ціни.

У день публікації розслідування "Схем" Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, що вона не встановлювала розмір орендної плати. За словами генпрокурора, вартість оренди перевірять, і якщо вона виявиться заниженою, - Венедіктова готова доплатити.

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