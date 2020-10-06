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Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, що втричі дешевші за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків першого класу на території цього ж комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це свідчать нові розрахунки 2020 року, які отримали журналісти програми "Схеми".

Раніше журналісти повідомили, що Венедіктова сплачує вдвічі меншу ціну за оренду державної резиденції. Вони посилалися на розрахунки від 2015 року, які встановлені Державним управлінням справами і які "Схеми" отримали у своє розпорядження. Пізніше у відповідь на запит у ДУС надали розрахунки за користування приміщеннями комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" станом на 2020 рік, затверджені тоді ще керівником цього управління Сергієм Борзовим.

Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ 01

Також дивіться: Венедіктова збирається переїхати на іншу держдачу, поближче до Зеленського, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Вартість оренди одного квадратного метра у приміщеннях найвищого класу у комплексі становить майже 320 гривень на місяць. Державна резиденція, де оселилася Венедіктова, не лише належить до найбільш облаштованих приміщень на території, а й має статус державної резиденції. Як встановили "Схеми", квадратний метр оренди, згідно з укладеним контрактом, коштує Венедіктовій майже 95 гривень на місяць.

Відповідно до нових розрахунків, підкреслюють журналісти, генпрокурорка мала би сплачувати у понад тричі більше за оренду державної резиденції. Тобто вона не доплачує щонайменше 152 тис. гривень на місяць, якщо порівнювати з цінами на оренду приміщень першого класу в комплексі "Пуща-Водиця".

Раніше нардеп Лерос заявив, що генпрокурорка Венедіктова живе в президентській резиденції в Пущі-Водиці.

Пізніше Венедіктова заявила, що переїзд у президентську резиденцію в Пущі-Водиці - тимчасовий захід з міркувань безпеки.

Після цього "Схеми" повідомили, що Венедіктова орендує президентську дачу в Пущі-Водиці вдвічі дешевше за розрахункові ціни.

У день публікації розслідування "Схем" Ірина Венедіктова написала у фейсбуці, що вона не встановлювала розмір орендної плати. За словами генпрокурора, вартість оренди перевірять, і якщо вона виявиться заниженою, - Венедіктова готова доплатити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП

Автор: 

дача (27) житло (1092) будинки (167) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+11
На 100% своя генпрокурор має право на знижку, так зебіли?
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06.10.2020 12:53 Відповісти
+8
Кінець епохи бідності!
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06.10.2020 12:51 Відповісти
+6
зебилы, ну давайте расскажите нам, что тут совсем не пахнет уголовщиной. Что любая шлюха из гейпрокуратуры может в ущерб госбюджету арендовать себе любую хату.
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06.10.2020 12:55 Відповісти
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Кінець епохи бідності!
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06.10.2020 12:51 Відповісти
І простий учитель живе як президент) Не обманув таки Вова.
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06.10.2020 13:03 Відповісти
та да
Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3040
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06.10.2020 13:10 Відповісти
На 100% своя генпрокурор має право на знижку, так зебіли?
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06.10.2020 12:53 Відповісти
не мешайте женщине наслаждаться жизнью - она так долго к этому шла служить народу это так утомительно...
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06.10.2020 12:54 Відповісти
зебилы, ну давайте расскажите нам, что тут совсем не пахнет уголовщиной. Что любая шлюха из гейпрокуратуры может в ущерб госбюджету арендовать себе любую хату.
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06.10.2020 12:55 Відповісти
Неделю назад было вдвое а теперь уже втрое.))
https://censor.net/ru/news/3222389/venediktova_arenduet_prezidentskuyu_dachu_v_puschevoditse_vdvoe_deshevle_raschetnyh_tsen_smi_dokument
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06.10.2020 12:56 Відповісти
Тогда, основывались на других данных, а сейчас получили официальную бумагу от ДУС с тарифами на 2020 и пересчитали. Что не так?
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06.10.2020 14:13 Відповісти
Зебилы, как там , Луценко вспоминаете? Он же заодно с "вальцманом" барыжил "на крови"
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06.10.2020 12:56 Відповісти
может остальные две/трети она отдаёт натурой? )
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06.10.2020 12:58 Відповісти
А где борцуны с коррупцией типа Лещенко и Белецкого? Заметили, как все олигархические каналы закрыли рты и уже аппетитно жрут, вернувшись к своим привычным кормушкам (и им сейчас уже точно никто не мешает, т.к прокурор 100% человек зеленского...) ...
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06.10.2020 12:59 Відповісти
де де...вони тепер в долі!
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06.10.2020 13:00 Відповісти
падумаєш тож скоро пп отримає нову справу
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06.10.2020 12:59 Відповісти
Президент в Перу Педро Пабло Кучинский ушёл в2018 г в отставку перед угрозой импичмента из-за коррупции. А в чём состояла коррупция? Вы будете так же смеяться как и я когда я услышал об этом по радио в такси в Лиме. Какой-то тип оплачивал 1, 5 тыс дол. в месяц за аренду его загородной дачи.
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06.10.2020 12:59 Відповісти
Венедиктова платит за госрезиденцию втрое меньше, чем должна, - СМИ - Цензор.НЕТ 1444
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06.10.2020 13:00 Відповісти
Совковая самка - и не будет платить как надо.
Потому шо она не признает Украину, вот и все.
Вся математика то.
И да - нечего на врага такого "агриться", ибо просто тупо шо она любит дидываевалов = эта самка - не моя(я ее туда не ставил).
и да, правильно делает. просто иначе "не дойдет"
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06.10.2020 13:03 Відповісти
Венедиктовій закон не писаний. Вона його навіть не читала. І взагалі - "да, я некомпеНтентная. Ну. И. Что? Утритесь, лузеры - я в дамках, чего хочу, того и ворочу!"
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06.10.2020 13:04 Відповісти
"Пацан к успеху шОл". А девка к успеху пришла!
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06.10.2020 13:30 Відповісти
Це якби Луценко шось схоже замутив. Тут вой стояв би до небес.
А ттепер нічо, все добре...
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06.10.2020 13:05 Відповісти
зарплата бенедиктовны не позволяет платить и втрое меньше. чем тогда она платит?
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06.10.2020 13:06 Відповісти
Прямой ущерб государству. ЗеДолбодятлі, какая статья УКУ и на сколько лет потянет?
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06.10.2020 13:07 Відповісти
Не буде більш в цій країні виборів.

Ця мразота на 100% розуміє що за подібні художества вона сяде. І тому владу вони не віддадуть.
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06.10.2020 13:15 Відповісти
Венедіктова платить за державну резиденцію втричі менше, ніж має, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5248
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06.10.2020 13:22 Відповісти
Такі кацапські ляльки...
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06.10.2020 14:11 Відповісти
та ниче она по-факту не платит, не морочьте голову
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06.10.2020 14:13 Відповісти
Запомните одно- самое главное не дать этим зеленым проходимцам бежать из страны, все остальное дело техники- столбов на всех хватит.
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06.10.2020 14:24 Відповісти
Она на госдолжности.Жёлтая пресса и брехунцы никак не угомонятся.
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06.10.2020 14:30 Відповісти
Шо, сама платит?! У этой шоблы так не принято.
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07.10.2020 13:06 Відповісти
 
 