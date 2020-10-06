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Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП

Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП

Комісія з проведення конкурсу на адмінпосади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі провела перше "вітальне" засідання.

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"11 фахівців, які обиратимуть очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вперше зібралися вживу і онлайн перед складним і відповідальним процесом", - написала вона.

Венедіктова додала, що Офіс Генпрокурора пообіцяв комісії організаційно-технічну допомогу.

"Переконана, що всі ми разом не дозволимо нікому протидіяти законному і прозорому обранню керівника САП. Якщо будуть які-небудь спроби зовнішнього втручання - Офіс Генпрокурора реагуватиме принципово", - зазначила вона в сусідньому дописі.

Також читайте: Якщо главу САП обиратимуть люди Медведчука, олігархів і слуги народу - на цьому все, закривайте контору, - Сакварелідзе

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії щодо САП.

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.

Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП 01

Автор: 

Комісія (83) конкурс (1294) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+10
Какое отношение эта НКВДисткая рожа имеет к САП? Паскуда!
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06.10.2020 00:54 Відповісти
+9
Портнов или Дубинский ?
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06.10.2020 00:48 Відповісти
+6
Сплошной обман и лицемерие.
Упыри могут избрать только себе подобного - упыря.
"Русский мир" возвращается, какая там, нафиг, евроинтеграция.
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06.10.2020 01:07 Відповісти
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Портнов или Дубинский ?
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06.10.2020 00:48 Відповісти
Какое отношение эта НКВДисткая рожа имеет к САП? Паскуда!
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06.10.2020 00:54 Відповісти
Прямий стосунок має. САП- це саме та прокуратура, яка у майбутньому буде курсувати її власну кримінальну справу. До речі, події у Бішкеку показують, що це може статися дуже нежданно і будь-коли.
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06.10.2020 07:47 Відповісти
Сплошной обман и лицемерие.
Упыри могут избрать только себе подобного - упыря.
"Русский мир" возвращается, какая там, нафиг, евроинтеграция.
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06.10.2020 01:07 Відповісти
Не возвращается - возвращают. В турборежиме.
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06.10.2020 01:22 Відповісти
Почему послы G7 молчат на произвол этой мрази?
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06.10.2020 01:28 Відповісти
11 спеціалістів - і всі або зелені, або опзж, аго коломойські.
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06.10.2020 02:52 Відповісти
Эта Венедиктова - это такая же гниль, как Лукаш, Бондаренко, и все эти из мафии партии регионов. Ну вот как эта мразь опять во власти. Ну что за проклятие на стране такое. Как же это все уже зае#ало! Почему нету в этой стране порядочных людей - философов хороших, экономистов топовых, научных академиков порядочных. Все люди воспитаны по законам гнилости. Каждая нация воспитывается по своему и такие и страны в соответствии с воспитанием. Украинская нация воспитана быдлом тупым. Воспитание страны нужно менять, а для этого детей с самого малого возраста нужно заставлять читать очень много книг. И книг не русских! Греческую философию и Римскую нужно с детства, Английскую философию, и т.д. Психологию читать, Бизнес литературы больше читать, научной литературы больше, больше книг выдающихся людей - биографии величайших людей, вообщем читать много нужно и тогда люди будут воспитанные нормально. Проблема самая огромная в стране, что люди мало читают. Нужно людей во всех учебных заведениях заваливать заданиями по чтению. Родителей заставлять, чтобы они детей заставляли много читать и следить за этим. И глядишь, через поколение, в Украине будет умное население и страна станет на трапу прогресса. Люди должны составлять 2 списка - дел не нужных и дел нужных. И в один вписывать дела, которые делаешь и от которых нету пользы и этими делами больше не заниматься. И второй список - это дела, которые нужно делать, чтобы развиваться и улучшаться. Например у меня в списке не нужных дел - в танки не играть, в соц сетях не сидеть, сериалы не смотреть, новости не смотреть. Но я все ровно нарушаю, но нужно стремиться, чтобы избавиться от этого. А в значимых делах списке - спортом заниматься, читать больше книг, правильно питаться, режим сна пытаться соблюдать, но вообще не могу настроиться и понять как его сделать, ну и т.п.
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06.10.2020 03:16 Відповісти
сегодня те из молодых,кто не висит в фейсбуках,а читает КНИГИ - это будущая элита,остальные 95% - тупые потребители..
тупизна и необразованность сегодняшних школьников поражает..
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06.10.2020 09:26 Відповісти
Только окончательно зебанутые не поймут, что под руководством этой ************ ничего нормального не получится
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06.10.2020 08:09 Відповісти
Прдажна діва ініцюювада ГИ-ГИ-ГИ

Кого можуть обрати ті, хто сам просякнутий корупцією по саму маківку? В кого ні совісті, ні навіть глузду (про здоровий глузд я промовчу)
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06.10.2020 09:08 Відповісти
Тільки європейські депутати тиконули арахамію писком, в паливо по підбору комісії у справі САП, тут же вилізла портновська бене-діктова, з цією темою. СоУпаденіє? Ні.
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06.10.2020 09:42 Відповісти
З відбором і так все зрозуміло. Буде чорт Баканов 2 або чорт Рюкзаков 2. Вєнєдіктова тримає інтригу)))
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06.10.2020 09:43 Відповісти
 
 