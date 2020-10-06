Венедіктова анонсувала початок відбору нового глави САП

Комісія з проведення конкурсу на адмінпосади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі провела перше "вітальне" засідання.

Про це повідомила у фейсбуці генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"11 фахівців, які обиратимуть очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вперше зібралися вживу і онлайн перед складним і відповідальним процесом", - написала вона.

Венедіктова додала, що Офіс Генпрокурора пообіцяв комісії організаційно-технічну допомогу.

"Переконана, що всі ми разом не дозволимо нікому протидіяти законному і прозорому обранню керівника САП. Якщо будуть які-небудь спроби зовнішнього втручання - Офіс Генпрокурора реагуватиме принципово", - зазначила вона в сусідньому дописі.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Однак Верховна Рада ухвалила постанову.

Це рішення було розкритиковано опозицією - Петро Порошенко закликав переглянути рішення Верховної Ради про формування конкурсної комісії щодо САП.

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.

"Слуга народу" Іван Юнаков повідомив, що ініціаторами постанови про конкурсну комісію для призначення антикорупційного прокурора були депутати його фракції.