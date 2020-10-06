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Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Комиссия по проведению конкурса на админдолжности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре провела первое "приветственное" заседание.

Об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"11 специалистов, которые будут избирать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, впервые собрались вживую и онлайн перед сложным и ответственным процессом", - написала она.

Венедиктова добавила, что Офис Генпрокурора пообещал комиссии организационно-техническую помощь.

"Убеждена, что все мы вместе не позволим никому противодействовать законному и прозрачному избранию руководителя САП. Если будут какие-либо попытки внешнего вмешательства - Офис генпрокурора будет реагировать принципиально", - отметила она в соседнем посте.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые. СКРИНШОТ

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Читайте также: Если главу САП будут выбирать люди Медведчука, олигархов и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.

Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП 01

Автор: 

Комиссия (147) конкурс (1144) САП (2080) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+10
Какое отношение эта НКВДисткая рожа имеет к САП? Паскуда!
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06.10.2020 00:54 Ответить
+9
Портнов или Дубинский ?
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06.10.2020 00:48 Ответить
+6
Сплошной обман и лицемерие.
Упыри могут избрать только себе подобного - упыря.
"Русский мир" возвращается, какая там, нафиг, евроинтеграция.
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06.10.2020 01:07 Ответить
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Портнов или Дубинский ?
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06.10.2020 00:48 Ответить
Какое отношение эта НКВДисткая рожа имеет к САП? Паскуда!
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06.10.2020 00:54 Ответить
Прямий стосунок має. САП- це саме та прокуратура, яка у майбутньому буде курсувати її власну кримінальну справу. До речі, події у Бішкеку показують, що це може статися дуже нежданно і будь-коли.
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06.10.2020 07:47 Ответить
Сплошной обман и лицемерие.
Упыри могут избрать только себе подобного - упыря.
"Русский мир" возвращается, какая там, нафиг, евроинтеграция.
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06.10.2020 01:07 Ответить
Не возвращается - возвращают. В турборежиме.
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06.10.2020 01:22 Ответить
Почему послы G7 молчат на произвол этой мрази?
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06.10.2020 01:28 Ответить
11 спеціалістів - і всі або зелені, або опзж, аго коломойські.
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06.10.2020 02:52 Ответить
Эта Венедиктова - это такая же гниль, как Лукаш, Бондаренко, и все эти из мафии партии регионов. Ну вот как эта мразь опять во власти. Ну что за проклятие на стране такое. Как же это все уже зае#ало! Почему нету в этой стране порядочных людей - философов хороших, экономистов топовых, научных академиков порядочных. Все люди воспитаны по законам гнилости. Каждая нация воспитывается по своему и такие и страны в соответствии с воспитанием. Украинская нация воспитана быдлом тупым. Воспитание страны нужно менять, а для этого детей с самого малого возраста нужно заставлять читать очень много книг. И книг не русских! Греческую философию и Римскую нужно с детства, Английскую философию, и т.д. Психологию читать, Бизнес литературы больше читать, научной литературы больше, больше книг выдающихся людей - биографии величайших людей, вообщем читать много нужно и тогда люди будут воспитанные нормально. Проблема самая огромная в стране, что люди мало читают. Нужно людей во всех учебных заведениях заваливать заданиями по чтению. Родителей заставлять, чтобы они детей заставляли много читать и следить за этим. И глядишь, через поколение, в Украине будет умное население и страна станет на трапу прогресса. Люди должны составлять 2 списка - дел не нужных и дел нужных. И в один вписывать дела, которые делаешь и от которых нету пользы и этими делами больше не заниматься. И второй список - это дела, которые нужно делать, чтобы развиваться и улучшаться. Например у меня в списке не нужных дел - в танки не играть, в соц сетях не сидеть, сериалы не смотреть, новости не смотреть. Но я все ровно нарушаю, но нужно стремиться, чтобы избавиться от этого. А в значимых делах списке - спортом заниматься, читать больше книг, правильно питаться, режим сна пытаться соблюдать, но вообще не могу настроиться и понять как его сделать, ну и т.п.
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06.10.2020 03:16 Ответить
сегодня те из молодых,кто не висит в фейсбуках,а читает КНИГИ - это будущая элита,остальные 95% - тупые потребители..
тупизна и необразованность сегодняшних школьников поражает..
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06.10.2020 09:26 Ответить
Только окончательно зебанутые не поймут, что под руководством этой ************ ничего нормального не получится
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06.10.2020 08:09 Ответить
Прдажна діва ініцюювада ГИ-ГИ-ГИ

Кого можуть обрати ті, хто сам просякнутий корупцією по саму маківку? В кого ні совісті, ні навіть глузду (про здоровий глузд я промовчу)
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06.10.2020 09:08 Ответить
Тільки європейські депутати тиконули арахамію писком, в паливо по підбору комісії у справі САП, тут же вилізла портновська бене-діктова, з цією темою. СоУпаденіє? Ні.
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06.10.2020 09:42 Ответить
З відбором і так все зрозуміло. Буде чорт Баканов 2 або чорт Рюкзаков 2. Вєнєдіктова тримає інтригу)))
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06.10.2020 09:43 Ответить
 
 