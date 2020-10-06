Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП

Комиссия по проведению конкурса на админдолжности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре провела первое "приветственное" заседание.

Об этом сообщила в Фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"11 специалистов, которые будут избирать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, впервые собрались вживую и онлайн перед сложным и ответственным процессом", - написала она.

Венедиктова добавила, что Офис Генпрокурора пообещал комиссии организационно-техническую помощь.

"Убеждена, что все мы вместе не позволим никому противодействовать законному и прозрачному избранию руководителя САП. Если будут какие-либо попытки внешнего вмешательства - Офис генпрокурора будет реагировать принципиально", - отметила она в соседнем посте.

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Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

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Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.