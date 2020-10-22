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Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. После установления причин комиссия завершает свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил в бригаду, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
Если копнуть куда надо то окажется что рапортов о необходимости замены этого ненадежного блока будет множество. Но комиссии это невыгодно, так как кроме отказа техники прямая причина - отсутствие денег на своевременный капремонт.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
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22.10.2020 23:46
+7
А вы вот , так просто им верите Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский - Цензор.НЕТ 169 Что то скрывают , раз сразу не говорят Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский - Цензор.НЕТ 9845
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22.10.2020 23:11
+6
Виновные уже назначены, как и должно быть в "старой доброй" совдепии.
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22.10.2020 23:20
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Так хто тут розпинався що його збили?
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22.10.2020 23:08 Ответить
зрадолюбы..- видео падения = сразу же всё понятно...(((
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22.10.2020 23:50 Ответить
очень уж похоже бьіло на "козу" из-за поребрика в тот момент
а точно и сейчас не на 100% известно
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23.10.2020 01:01 Ответить
Як би чимось збили то залишились би залишки ракети чи чогось там ще, а так ніц нема. Нічого не знайшли.
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23.10.2020 01:06 Ответить
неважно, упоротые все равно будут рассказывать что его сбила Раша.
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23.10.2020 11:02 Ответить
А вы вот , так просто им верите Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский - Цензор.НЕТ 169 Что то скрывают , раз сразу не говорят Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский - Цензор.НЕТ 9845
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22.10.2020 23:11 Ответить
А то вы не знаете, что у нас часто всё на авось. И самолет был старый
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22.10.2020 23:22 Ответить
Виновные уже назначены, как и должно быть в "старой доброй" совдепии.
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22.10.2020 23:20 Ответить
отчет бред !!! .. ну и ладно, правду мы все равно узнаем попозже - и не от вас упырей .. Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский - Цензор.НЕТ 9403
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22.10.2020 23:25 Ответить
Ты специалист в авиации и уже прочитал отчет, что так утверждаешь, или лишь бы ляпнуть?
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23.10.2020 07:34 Ответить
отчет дерьмо, общие фразы где все виноваты даже конструктор С.Антонов (покойный) кроме них..я повторюсь - следствие аварии было что-то другое о чем нам знать не положено. Крапка
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23.10.2020 12:40 Ответить
Ясно, это называется "не читал, но осуждаю!" (с)
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23.10.2020 14:14 Ответить
Ну часть вины экипажа там есть. На них все и првесят. Это было понятно изначально.
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22.10.2020 23:31 Ответить
Там полностью вина экипажа, вернее - двух человек из экипажа...
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23.10.2020 02:14 Ответить
Так їх же нагородили Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський - Цензор.НЕТ 2477
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23.10.2020 06:31 Ответить
Судя по выводам комиссии самолет упал по приказу командования. А о том, что капремонт двигателей был заменен на продление ресурса из за того, что деньги ушли на велосипед бубочки комиссия решила промолчать.
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22.10.2020 23:32 Ответить
не касаясь вины в организации полетов. чисто технический вопрос. далее с форума летунов

Поспрашивал у ребят по статистике отказов. Все таки "конвеер" играет большую роль. За 5 лет с 2012 по 2016 было семь инцидентов из-за отказа системы ПРТ на Ан-26. До 2012 тоже были, но реже, но там и интенсивность полетов была низкая. И только треть в воздухе, а остальные на земле. И раньше мы с "конвеера" на Ан-26 не летали. Только на Л-39. На Ан-26 после посадки проруливание по МРД. Осмотр техсоставом самолета на техпосту. Если нужно пересадка курсантов-летчиков или смена групп курсантов-штурманов. Дальше на полосу, взлет и так каждый полет. Почему этот полет был с "конвеера" не знаю. Так вот основная масса отказов при рулении на МРД, на пробеге или перед взлетом. На борту №76 было 5 инцидентов (3 на левом, 2 на правом).
Вот один из примеров:
Июль 2013 (время 21.30). Экипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 3 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання зльоту на висоті 100 м після прибирання шасі екіпаж помітив падіння тиску ИКМ правого двигуна до 65 кг/см2 (при нормі 91-94 кг/см2) з загоранням лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2,6 В, при цьому зменшився тиск палива до 42 кг/см2 (при нормі ≤65 кг/см2), витрата палива зменшилась до 520 кг/год (при нормі 731 -20+10 кг/год ) та зменшилась Твг до 440оС (при нормі ≤525о С), командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 63о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» згасла, стрілка вольтметра положення вала ИМ-24 впала до 0 В, параметри двигуна не змінилися, при повторному увімкненні системи ПРТ відмова підтвердилась, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» загорілась, стрілка вольтметра встановилась в положення 2,6 В, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. До торкання ЗПС показання приладів правого двигуна були в нормі відповідно з встановленним режимом РУД по УПРТ. При виконанні пробігу та знятті гвинтів з упору екіпаж помітив різке падіння обертів правого двигуна до 86% (при нормі 103-105%), двигун був вимкнений, руління виконувалося на лівому двигуні. Посадка без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
А вот похож на наш случай:
Май 2014 (12.30). кипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 2 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
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22.10.2020 23:34 Ответить
это сообщение было сделано 17.10.2020
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22.10.2020 23:35 Ответить
Если копнуть куда надо то окажется что рапортов о необходимости замены этого ненадежного блока будет множество. Но комиссии это невыгодно, так как кроме отказа техники прямая причина - отсутствие денег на своевременный капремонт.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
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22.10.2020 23:46 Ответить
Ну и традиционно спихнут вину еще на "человечский фактор", тоесть ошибку пилота, который уже ничего не сможет сказать.
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22.10.2020 23:54 Ответить
причина в любом случае комплексная.при других действиях экипажа катастрофы можно было избежать.
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23.10.2020 08:16 Ответить
Интересен список Правительственной Комиссии и ихняя компетентность в этой отрасли.
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23.10.2020 00:03 Ответить
Согласен, там должны быть исключительно ыксперды с Цензора, все остальные не компетентны Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський - Цензор.НЕТ 362
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23.10.2020 07:40 Ответить
Я так гадаю, що всю цю горе-комісію треба під час війни з москалями - розстріляти. Хоча можна і перевішати.
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23.10.2020 00:54 Ответить
По моєму, причина в тому, що ніякої катастрофи не було, а тільки чергова груба і бездарна її імітація.
І коли вони вже в цих постановках перестануть залишати у вертикальному положенні киль літака даної моделі? Чи це обов'язковий атрибут, прописаний у цехових методичках?
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23.10.2020 00:58 Ответить
Нінада гуглтранслєйт сюди пхати. Це навіть яскравіше видно ніж будьоновку та парашют відомого радянського ********* з агентурним прізвищем "штірліц".
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23.10.2020 01:19 Ответить
Як на мене, то краще вже штірліц, ніж 2bccf522. Живі люди мають імена, якими їх назвали батьки, а тролі мають 16-кові згенеровані штучним інтелектом Ольгіно ідентифікатори...

На жаль, з ботами не можна говорити по суті, а сказати там о-ой є про що. Наприклад, штурманський навчальний варіант АН-26 під завязку набитий апаратурою для курсантів, є 10 робочих місць з величезними радянськими шафами,плюс інструктори. Два гігантські двигуни з пропеллерами, які зовсім ні в чому не горять. Куди це все поділося?
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23.10.2020 09:01 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/30/7268220/ фото двигателя по ссылке
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23.10.2020 11:40 Ответить
То не двигун, а тільки задня його обшивка.
Є два двигуни, два гвинти, два комплекти механізації шасі, 10 комплектів штурманської апаратури, якою був забитий весь салон. Нарешті, крісла, каркас яких теж стальний і у вогні авіаційного гасу не горить.
Де це все?
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23.10.2020 11:45 Ответить
ГДЕ ЛАЙВ ИНТЕРВЬЮ ВЫЖИВШЕГО КУРСАНТА !!!???
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23.10.2020 05:38 Ответить
Справді, чому вцілілий і злегка подряпаний герой мовчить і не розкаже, що передувало падінню літака, а також як йому вдалося лишитися без жодних опіків, коли всі інші люди згоріли заживо? Це дуже цікаво, бо це якесь чудо надприродне...
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23.10.2020 08:27 Ответить
Ніякого чуда нема.
Якщо проаналізувати інші фейкові авіакатастрофи, то у них там завжди або один пасажир "не встигає на літак" або "виживший", до якого протягом трьох годин встигає добратися цілий президент країни, покинувши всі свої справи. Але потім починається найцікавіше - про нього всі як по команді забувають.

У нас взагалі поставлений рекорд по швидкості розслідування і винесення висновків: 25 вересня "катастрофа", 22 жовтня - вже справа закрита.
На злодіях шапка горить.

P.S.: Сподіваюсь, що курсанти, приписані до катастрофи, довго не мучились, а ці нелюди вбили їх швидко.
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23.10.2020 12:30 Ответить
а теперь вопрос к знатокам, какой смысл учить летать на этих древних машинах, куда он пересядет в какое кресло, ан жеж винтовая машина а вся авиация турбинно реактивная насколько я понимаю это две большие разницы, и второй вопрос у квс помоему 600 или 800 часов налета не маловато ли для инструктора
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23.10.2020 06:38 Ответить
1. в мире огромное количество турбовинтовых самолетов
2. для военного инструктора - не маловато
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23.10.2020 07:42 Ответить
я не ********** правда интересно, а был ли смысл сажать на учебно тренировочный весь курс, зачем им сидеть в самолете пасажирами ну я смысла не вижу сидят в хвосте зачем им же порулить то недают
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23.10.2020 07:52 Ответить
посадили столько сколько в учебном самолеты было учебных мест
слышь цапа, ты вообще не в теме я смотрю. тебя сюда каким ветром занесло и откуда?
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23.10.2020 08:01 Ответить
вот тут ты не прав, ну да ладно, что я такого спросил я не вкурсе ваших полетных дел, пацанов просто жалко а инфы практически ноль после трагдии как обычно человеческий фактор и все
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23.10.2020 08:07 Ответить
раз не в курсе - не лезь с оценкой
поинтересуйся вначале как устроен учебный борт для штурманов а потом рассуждай
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23.10.2020 08:15 Ответить
так это я как раз и спрашиваю, мнение адекватов а не аваковский ******, раскажи нам что по твоему мнению случилось и где ты видел что я оценку даю((((
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23.10.2020 08:22 Ответить
1. это тебе ссылка на авиафорум - дальше сам
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoleta-an-26-vvs-ukrainy-pod-xarkovom-obsuzhdenie.48140/

2. за маты ты сейчас улетишь в бан
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23.10.2020 08:33 Ответить
прости и спс
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23.10.2020 08:35 Ответить
обозвал меня кацапом а ссылку дал на руский сайт, я его покурил и понял что они провтыкали скорость захода на посадку и свалились в штопор или я неправильно понял
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23.10.2020 09:03 Ответить
Короче, виноваты все, а конкретно никто, никто и не понесёт уголовную ответственность, да, соплежуи???
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23.10.2020 09:20 Ответить
Нажаль, треба визнати, що помилка пілота в даному вадку зіграла вирішальну роль в трагедіі. Літак АН-26 здатен на одному двигуні не тільки сісти, а й довго триматись в повітрі. Пригадується трагедія в Росіі, коли пілот посадив свого 14 літнього сина за штурвал, а коли той щось там на пульті натиснув, виникла катастрофічна ситуація, яку батько не встиг виправити і літак з пасажирами розбився.
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23.10.2020 09:21 Ответить
"Установили нарушения"...Куда установили, зачем их туда установили?
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23.10.2020 14:09 Ответить
 
 