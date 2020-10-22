Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский
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Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. После установления причин комиссия завершает свою работу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Он отметил, что в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.
Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.
"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил в бригаду, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.
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По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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а точно и сейчас не на 100% известно
Поспрашивал у ребят по статистике отказов. Все таки "конвеер" играет большую роль. За 5 лет с 2012 по 2016 было семь инцидентов из-за отказа системы ПРТ на Ан-26. До 2012 тоже были, но реже, но там и интенсивность полетов была низкая. И только треть в воздухе, а остальные на земле. И раньше мы с "конвеера" на Ан-26 не летали. Только на Л-39. На Ан-26 после посадки проруливание по МРД. Осмотр техсоставом самолета на техпосту. Если нужно пересадка курсантов-летчиков или смена групп курсантов-штурманов. Дальше на полосу, взлет и так каждый полет. Почему этот полет был с "конвеера" не знаю. Так вот основная масса отказов при рулении на МРД, на пробеге или перед взлетом. На борту №76 было 5 инцидентов (3 на левом, 2 на правом).
Вот один из примеров:
Июль 2013 (время 21.30). Экипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 3 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання зльоту на висоті 100 м після прибирання шасі екіпаж помітив падіння тиску ИКМ правого двигуна до 65 кг/см2 (при нормі 91-94 кг/см2) з загоранням лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2,6 В, при цьому зменшився тиск палива до 42 кг/см2 (при нормі ≤65 кг/см2), витрата палива зменшилась до 520 кг/год (при нормі 731 -20+10 кг/год ) та зменшилась Твг до 440оС (при нормі ≤525о С), командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 63о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» згасла, стрілка вольтметра положення вала ИМ-24 впала до 0 В, параметри двигуна не змінилися, при повторному увімкненні системи ПРТ відмова підтвердилась, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» загорілась, стрілка вольтметра встановилась в положення 2,6 В, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. До торкання ЗПС показання приладів правого двигуна були в нормі відповідно з встановленним режимом РУД по УПРТ. При виконанні пробігу та знятті гвинтів з упору екіпаж помітив різке падіння обертів правого двигуна до 86% (при нормі 103-105%), двигун був вимкнений, руління виконувалося на лівому двигуні. Посадка без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
А вот похож на наш случай:
Май 2014 (12.30). кипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 2 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
І коли вони вже в цих постановках перестануть залишати у вертикальному положенні киль літака даної моделі? Чи це обов'язковий атрибут, прописаний у цехових методичках?
На жаль, з ботами не можна говорити по суті, а сказати там о-ой є про що. Наприклад, штурманський навчальний варіант АН-26 під завязку набитий апаратурою для курсантів, є 10 робочих місць з величезними радянськими шафами,плюс інструктори. Два гігантські двигуни з пропеллерами, які зовсім ні в чому не горять. Куди це все поділося?
Є два двигуни, два гвинти, два комплекти механізації шасі, 10 комплектів штурманської апаратури, якою був забитий весь салон. Нарешті, крісла, каркас яких теж стальний і у вогні авіаційного гасу не горить.
Де це все?
Якщо проаналізувати інші фейкові авіакатастрофи, то у них там завжди або один пасажир "не встигає на літак" або "виживший", до якого протягом трьох годин встигає добратися цілий президент країни, покинувши всі свої справи. Але потім починається найцікавіше - про нього всі як по команді забувають.
У нас взагалі поставлений рекорд по швидкості розслідування і винесення висновків: 25 вересня "катастрофа", 22 жовтня - вже справа закрита.
На злодіях шапка горить.
P.S.: Сподіваюсь, що курсанти, приписані до катастрофи, довго не мучились, а ці нелюди вбили їх швидко.
2. для военного инструктора - не маловато
слышь цапа, ты вообще не в теме я смотрю. тебя сюда каким ветром занесло и откуда?
поинтересуйся вначале как устроен учебный борт для штурманов а потом рассуждай
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoleta-an-26-vvs-ukrainy-pod-xarkovom-obsuzhdenie.48140/
2. за маты ты сейчас улетишь в бан