Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. После установления причин комиссия завершает свою работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил в бригаду, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого - последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - констатировал он

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.