Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський
Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету Міністрів України від 28 жовтня.
Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.
"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил у бригаду, де сталася ця трагедія", - повідомив віцепрем'єр-міністр.
За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").
Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до нештатної ситуації на борту, але не повинна була привести до аварії літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.
"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, а й інших, було дуже багато порушень, зокрема з боку екіпажу і керівників польоту", - констатував він
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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а точно и сейчас не на 100% известно
Поспрашивал у ребят по статистике отказов. Все таки "конвеер" играет большую роль. За 5 лет с 2012 по 2016 было семь инцидентов из-за отказа системы ПРТ на Ан-26. До 2012 тоже были, но реже, но там и интенсивность полетов была низкая. И только треть в воздухе, а остальные на земле. И раньше мы с "конвеера" на Ан-26 не летали. Только на Л-39. На Ан-26 после посадки проруливание по МРД. Осмотр техсоставом самолета на техпосту. Если нужно пересадка курсантов-летчиков или смена групп курсантов-штурманов. Дальше на полосу, взлет и так каждый полет. Почему этот полет был с "конвеера" не знаю. Так вот основная масса отказов при рулении на МРД, на пробеге или перед взлетом. На борту №76 было 5 инцидентов (3 на левом, 2 на правом).
Вот один из примеров:
Июль 2013 (время 21.30). Экипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 3 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання зльоту на висоті 100 м після прибирання шасі екіпаж помітив падіння тиску ИКМ правого двигуна до 65 кг/см2 (при нормі 91-94 кг/см2) з загоранням лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2,6 В, при цьому зменшився тиск палива до 42 кг/см2 (при нормі ≤65 кг/см2), витрата палива зменшилась до 520 кг/год (при нормі 731 -20+10 кг/год ) та зменшилась Твг до 440оС (при нормі ≤525о С), командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 63о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» згасла, стрілка вольтметра положення вала ИМ-24 впала до 0 В, параметри двигуна не змінилися, при повторному увімкненні системи ПРТ відмова підтвердилась, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» загорілась, стрілка вольтметра встановилась в положення 2,6 В, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. До торкання ЗПС показання приладів правого двигуна були в нормі відповідно з встановленним режимом РУД по УПРТ. При виконанні пробігу та знятті гвинтів з упору екіпаж помітив різке падіння обертів правого двигуна до 86% (при нормі 103-105%), двигун був вимкнений, руління виконувалося на лівому двигуні. Посадка без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
А вот похож на наш случай:
Май 2014 (12.30). кипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 2 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
І коли вони вже в цих постановках перестануть залишати у вертикальному положенні киль літака даної моделі? Чи це обов'язковий атрибут, прописаний у цехових методичках?
На жаль, з ботами не можна говорити по суті, а сказати там о-ой є про що. Наприклад, штурманський навчальний варіант АН-26 під завязку набитий апаратурою для курсантів, є 10 робочих місць з величезними радянськими шафами,плюс інструктори. Два гігантські двигуни з пропеллерами, які зовсім ні в чому не горять. Куди це все поділося?
Є два двигуни, два гвинти, два комплекти механізації шасі, 10 комплектів штурманської апаратури, якою був забитий весь салон. Нарешті, крісла, каркас яких теж стальний і у вогні авіаційного гасу не горить.
Де це все?
Якщо проаналізувати інші фейкові авіакатастрофи, то у них там завжди або один пасажир "не встигає на літак" або "виживший", до якого протягом трьох годин встигає добратися цілий президент країни, покинувши всі свої справи. Але потім починається найцікавіше - про нього всі як по команді забувають.
У нас взагалі поставлений рекорд по швидкості розслідування і винесення висновків: 25 вересня "катастрофа", 22 жовтня - вже справа закрита.
На злодіях шапка горить.
P.S.: Сподіваюсь, що курсанти, приписані до катастрофи, довго не мучились, а ці нелюди вбили їх швидко.
2. для военного инструктора - не маловато
слышь цапа, ты вообще не в теме я смотрю. тебя сюда каким ветром занесло и откуда?
поинтересуйся вначале как устроен учебный борт для штурманов а потом рассуждай
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoleta-an-26-vvs-ukrainy-pod-xarkovom-obsuzhdenie.48140/
2. за маты ты сейчас улетишь в бан