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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський

Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом встановлено, - Уруський

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Після встановлення причин комісія завершує свою роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Він зазначив, що в четвер, 22 жовтня комісія схвалила попередній звіт про результати розслідування. Цей документ буде оприлюднено на засіданні Кабінету Міністрів України від 28 жовтня.

Уруський назвав основні причини катастрофи, які змогла встановити комісія.

"Комісія виявила системні порушення в організації польотів. Мається на увазі від командування Повітряних сил у бригаду, де сталася ця трагедія", - повідомив віцепрем'єр-міністр.

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За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

Уруський зазначив, що ця технічна несправність призвела до нештатної ситуації на борту, але не повинна була привести до аварії літака. При цьому людський фактор зіграв не останню роль.

"На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього - останнього, а й інших, було дуже багато порушень, зокрема з боку екіпажу і керівників польоту", - констатував він

Читайте також: Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом почали переказувати виплати, - Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Харківщина (6054) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+8
Если копнуть куда надо то окажется что рапортов о необходимости замены этого ненадежного блока будет множество. Но комиссии это невыгодно, так как кроме отказа техники прямая причина - отсутствие денег на своевременный капремонт.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
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22.10.2020 23:46
+7
А вы вот , так просто им верите Что то скрывают , раз сразу не говорят
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22.10.2020 23:11
+6
Виновные уже назначены, как и должно быть в "старой доброй" совдепии.
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22.10.2020 23:20
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Так хто тут розпинався що його збили?
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22.10.2020 23:08 Відповісти
зрадолюбы..- видео падения = сразу же всё понятно...(((
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22.10.2020 23:50 Відповісти
очень уж похоже бьіло на "козу" из-за поребрика в тот момент
а точно и сейчас не на 100% известно
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23.10.2020 01:01 Відповісти
Як би чимось збили то залишились би залишки ракети чи чогось там ще, а так ніц нема. Нічого не знайшли.
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23.10.2020 01:06 Відповісти
неважно, упоротые все равно будут рассказывать что его сбила Раша.
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23.10.2020 11:02 Відповісти
А вы вот , так просто им верите Что то скрывают , раз сразу не говорят
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22.10.2020 23:11 Відповісти
А то вы не знаете, что у нас часто всё на авось. И самолет был старый
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22.10.2020 23:22 Відповісти
Виновные уже назначены, как и должно быть в "старой доброй" совдепии.
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22.10.2020 23:20 Відповісти
отчет бред !!! .. ну и ладно, правду мы все равно узнаем попозже - и не от вас упырей ..
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22.10.2020 23:25 Відповісти
Ты специалист в авиации и уже прочитал отчет, что так утверждаешь, или лишь бы ляпнуть?
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23.10.2020 07:34 Відповісти
отчет дерьмо, общие фразы где все виноваты даже конструктор С.Антонов (покойный) кроме них..я повторюсь - следствие аварии было что-то другое о чем нам знать не положено. Крапка
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23.10.2020 12:40 Відповісти
Ясно, это называется "не читал, но осуждаю!" (с)
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23.10.2020 14:14 Відповісти
Ну часть вины экипажа там есть. На них все и првесят. Это было понятно изначально.
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22.10.2020 23:31 Відповісти
Там полностью вина экипажа, вернее - двух человек из экипажа...
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23.10.2020 02:14 Відповісти
Так їх же нагородили
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23.10.2020 06:31 Відповісти
Судя по выводам комиссии самолет упал по приказу командования. А о том, что капремонт двигателей был заменен на продление ресурса из за того, что деньги ушли на велосипед бубочки комиссия решила промолчать.
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22.10.2020 23:32 Відповісти
не касаясь вины в организации полетов. чисто технический вопрос. далее с форума летунов

Поспрашивал у ребят по статистике отказов. Все таки "конвеер" играет большую роль. За 5 лет с 2012 по 2016 было семь инцидентов из-за отказа системы ПРТ на Ан-26. До 2012 тоже были, но реже, но там и интенсивность полетов была низкая. И только треть в воздухе, а остальные на земле. И раньше мы с "конвеера" на Ан-26 не летали. Только на Л-39. На Ан-26 после посадки проруливание по МРД. Осмотр техсоставом самолета на техпосту. Если нужно пересадка курсантов-летчиков или смена групп курсантов-штурманов. Дальше на полосу, взлет и так каждый полет. Почему этот полет был с "конвеера" не знаю. Так вот основная масса отказов при рулении на МРД, на пробеге или перед взлетом. На борту №76 было 5 инцидентов (3 на левом, 2 на правом).
Вот один из примеров:
Июль 2013 (время 21.30). Экипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 3 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання зльоту на висоті 100 м після прибирання шасі екіпаж помітив падіння тиску ИКМ правого двигуна до 65 кг/см2 (при нормі 91-94 кг/см2) з загоранням лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2,6 В, при цьому зменшився тиск палива до 42 кг/см2 (при нормі ≤65 кг/см2), витрата палива зменшилась до 520 кг/год (при нормі 731 -20+10 кг/год ) та зменшилась Твг до 440оС (при нормі ≤525о С), командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 63о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» згасла, стрілка вольтметра положення вала ИМ-24 впала до 0 В, параметри двигуна не змінилися, при повторному увімкненні системи ПРТ відмова підтвердилась, лампа «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» загорілась, стрілка вольтметра встановилась в положення 2,6 В, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. До торкання ЗПС показання приладів правого двигуна були в нормі відповідно з встановленним режимом РУД по УПРТ. При виконанні пробігу та знятті гвинтів з упору екіпаж помітив різке падіння обертів правого двигуна до 86% (при нормі 103-105%), двигун був вимкнений, руління виконувалося на лівому двигуні. Посадка без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
А вот похож на наш случай:
Май 2014 (12.30). кипаж: курсант, б/к, инструктор п/п-к, 2 клас. Вывозной полет по кругу.
Під час виконання віражу бортовий технік літака помітив падіння ИКМ правого двигуна з 60 кг/см2 до 35 кг/см2 та загорання лампи «ИМ-24 ЗАТОРМОЖЕН» та одночасним уходом стрілки вольтметра до 2.4В, командир екіпажа доповів КрП, встановив РУД правого двигуна в положення 23о по УПРТ, систему ПРТ правого двигуна було вимкнуто, потім ввімкнено відмова підтвердилась. На висоті кола був запущений двигун РУ19А-300. Виконали захід та посадку без наслідків.
ПРИЧИНА: відмова блока УРТ-24А сер.4.
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22.10.2020 23:34 Відповісти
это сообщение было сделано 17.10.2020
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22.10.2020 23:35 Відповісти
Если копнуть куда надо то окажется что рапортов о необходимости замены этого ненадежного блока будет множество. Но комиссии это невыгодно, так как кроме отказа техники прямая причина - отсутствие денег на своевременный капремонт.
Электронные блоки произведенные в СССР даже под военные цели на длительных сроках эксплуатации надежности не демонстрировали. Причина - низкое общее качество элементной базы. Ты хоть одну единицу из 20-30 выбирай сортируя по параметрам, а все равно через 20-30 лет оно сыпется.
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22.10.2020 23:46 Відповісти
Ну и традиционно спихнут вину еще на "человечский фактор", тоесть ошибку пилота, который уже ничего не сможет сказать.
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22.10.2020 23:54 Відповісти
причина в любом случае комплексная.при других действиях экипажа катастрофы можно было избежать.
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23.10.2020 08:16 Відповісти
Интересен список Правительственной Комиссии и ихняя компетентность в этой отрасли.
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23.10.2020 00:03 Відповісти
Согласен, там должны быть исключительно ыксперды с Цензора, все остальные не компетентны
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23.10.2020 07:40 Відповісти
Я так гадаю, що всю цю горе-комісію треба під час війни з москалями - розстріляти. Хоча можна і перевішати.
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23.10.2020 00:54 Відповісти
По моєму, причина в тому, що ніякої катастрофи не було, а тільки чергова груба і бездарна її імітація.
І коли вони вже в цих постановках перестануть залишати у вертикальному положенні киль літака даної моделі? Чи це обов'язковий атрибут, прописаний у цехових методичках?
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23.10.2020 00:58 Відповісти
Нінада гуглтранслєйт сюди пхати. Це навіть яскравіше видно ніж будьоновку та парашют відомого радянського ********* з агентурним прізвищем "штірліц".
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23.10.2020 01:19 Відповісти
Як на мене, то краще вже штірліц, ніж 2bccf522. Живі люди мають імена, якими їх назвали батьки, а тролі мають 16-кові згенеровані штучним інтелектом Ольгіно ідентифікатори...

На жаль, з ботами не можна говорити по суті, а сказати там о-ой є про що. Наприклад, штурманський навчальний варіант АН-26 під завязку набитий апаратурою для курсантів, є 10 робочих місць з величезними радянськими шафами,плюс інструктори. Два гігантські двигуни з пропеллерами, які зовсім ні в чому не горять. Куди це все поділося?
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23.10.2020 09:01 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/30/7268220/ фото двигателя по ссылке
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23.10.2020 11:40 Відповісти
То не двигун, а тільки задня його обшивка.
Є два двигуни, два гвинти, два комплекти механізації шасі, 10 комплектів штурманської апаратури, якою був забитий весь салон. Нарешті, крісла, каркас яких теж стальний і у вогні авіаційного гасу не горить.
Де це все?
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23.10.2020 11:45 Відповісти
ГДЕ ЛАЙВ ИНТЕРВЬЮ ВЫЖИВШЕГО КУРСАНТА !!!???
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23.10.2020 05:38 Відповісти
Справді, чому вцілілий і злегка подряпаний герой мовчить і не розкаже, що передувало падінню літака, а також як йому вдалося лишитися без жодних опіків, коли всі інші люди згоріли заживо? Це дуже цікаво, бо це якесь чудо надприродне...
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23.10.2020 08:27 Відповісти
Ніякого чуда нема.
Якщо проаналізувати інші фейкові авіакатастрофи, то у них там завжди або один пасажир "не встигає на літак" або "виживший", до якого протягом трьох годин встигає добратися цілий президент країни, покинувши всі свої справи. Але потім починається найцікавіше - про нього всі як по команді забувають.

У нас взагалі поставлений рекорд по швидкості розслідування і винесення висновків: 25 вересня "катастрофа", 22 жовтня - вже справа закрита.
На злодіях шапка горить.

P.S.: Сподіваюсь, що курсанти, приписані до катастрофи, довго не мучились, а ці нелюди вбили їх швидко.
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23.10.2020 12:30 Відповісти
а теперь вопрос к знатокам, какой смысл учить летать на этих древних машинах, куда он пересядет в какое кресло, ан жеж винтовая машина а вся авиация турбинно реактивная насколько я понимаю это две большие разницы, и второй вопрос у квс помоему 600 или 800 часов налета не маловато ли для инструктора
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23.10.2020 06:38 Відповісти
1. в мире огромное количество турбовинтовых самолетов
2. для военного инструктора - не маловато
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23.10.2020 07:42 Відповісти
я не ********** правда интересно, а был ли смысл сажать на учебно тренировочный весь курс, зачем им сидеть в самолете пасажирами ну я смысла не вижу сидят в хвосте зачем им же порулить то недают
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23.10.2020 07:52 Відповісти
посадили столько сколько в учебном самолеты было учебных мест
слышь цапа, ты вообще не в теме я смотрю. тебя сюда каким ветром занесло и откуда?
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23.10.2020 08:01 Відповісти
вот тут ты не прав, ну да ладно, что я такого спросил я не вкурсе ваших полетных дел, пацанов просто жалко а инфы практически ноль после трагдии как обычно человеческий фактор и все
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23.10.2020 08:07 Відповісти
раз не в курсе - не лезь с оценкой
поинтересуйся вначале как устроен учебный борт для штурманов а потом рассуждай
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23.10.2020 08:15 Відповісти
так это я как раз и спрашиваю, мнение адекватов а не аваковский ******, раскажи нам что по твоему мнению случилось и где ты видел что я оценку даю((((
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23.10.2020 08:22 Відповісти
1. это тебе ссылка на авиафорум - дальше сам
https://aviaforum.ru/threads/katastrofa-samoleta-an-26-vvs-ukrainy-pod-xarkovom-obsuzhdenie.48140/

2. за маты ты сейчас улетишь в бан
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23.10.2020 08:33 Відповісти
прости и спс
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23.10.2020 08:35 Відповісти
обозвал меня кацапом а ссылку дал на руский сайт, я его покурил и понял что они провтыкали скорость захода на посадку и свалились в штопор или я неправильно понял
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23.10.2020 09:03 Відповісти
Короче, виноваты все, а конкретно никто, никто и не понесёт уголовную ответственность, да, соплежуи???
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23.10.2020 09:20 Відповісти
Нажаль, треба визнати, що помилка пілота в даному вадку зіграла вирішальну роль в трагедіі. Літак АН-26 здатен на одному двигуні не тільки сісти, а й довго триматись в повітрі. Пригадується трагедія в Росіі, коли пілот посадив свого 14 літнього сина за штурвал, а коли той щось там на пульті натиснув, виникла катастрофічна ситуація, яку батько не встиг виправити і літак з пасажирами розбився.
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23.10.2020 09:21 Відповісти
"Установили нарушения"...Куда установили, зачем их туда установили?
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23.10.2020 14:09 Відповісти
 
 