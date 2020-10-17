Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом почали переказувати виплати, - Міноборони

Міністерство оборони України переказало перші кошти для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям військовослужбовців, які загинули внаслідок катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області 25 вересня.

Сухопутним військам Збройних сил України для розподілу по військкоматах направлено понад 28 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня військові комісаріати перерахують ці кошти на рахунки одержувачів допомоги. Наразі рішення про виплати ухвалено щодо 19 загиблих курсантів Харківського Національного університету Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що на сьогодні триває технічне розслідування катастрофи літака АН-26Ш. Його результати мають бути подані міністру оборони України до 25 листопада.

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Рішення про решту виплат буде ухвалено після остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин авіакатастрофи, додали у Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.