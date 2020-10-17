Семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом начали перечислять выплаты, - Минобороны

Министерство обороны Украины перечислило первые средства для выплаты одноразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области 25 сентября.

Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины для распределения по военкоматам направлено более 28 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи. Сейчас решение о выплате принято касательно 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных сил", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжается техническое расследование катастрофы самолета АН-26Ш. Его результаты должны представить министру обороны до 25 ноября.

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Решение об остальных выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы, добавили в Минобороны.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

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Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.