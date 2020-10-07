РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7883 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Авиакатастрофа под Чугуевом
34 008 66

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"6 октября 2020 г. вместе с Президентом Украины и членами правительства принял участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26Ш вблизи Чугуева Харьковской области.

Ужасная трагедия унесла жизни сыновей Украины, будущих штурманов и пилотов, а также опытных военных авиаторов. Пусть земля будет для них небом. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 01В этот же день, посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компенсации семьям жертв катастрофы Ан-26 начнут выплачивать после 15 октября, - Уруский

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 02На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 02Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 02Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 05Сейчас Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 г. в Харьковской области, продолжает свою работу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком прощаются на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 05Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 г. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 г. ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - рассказал Уруский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 07
Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский 08

Автор: 

авиакатастрофа (1737) расследование (3073) Харьковщина (5577) Уруский Олег (116)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
После всех высеров влады по этому поводу я не верю ни одному слову в этом расследовании, и черные ящики я б отдал для проверки третей стороне для окончательных выводов. (Польше, Канаде и т.д.)
показать весь комментарий
07.10.2020 15:44 Ответить
+41
100%.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:46 Ответить
+17
будь яке розслідування не поверне батькам синів. Але може запобігти іншій трагедії.
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
показать весь комментарий
07.10.2020 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нк и что ?! вон у США стратегические бомбандиры что летали над нами недавно старше Анов - а кацапы все-равно сруться от них шо капец !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:48 Ответить
После всех высеров влады по этому поводу я не верю ни одному слову в этом расследовании, и черные ящики я б отдал для проверки третей стороне для окончательных выводов. (Польше, Канаде и т.д.)
показать весь комментарий
07.10.2020 15:44 Ответить
100%.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:46 Ответить
Курс на «перестать стрелять».

Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
показать весь комментарий
07.10.2020 19:27 Ответить
О Боже... ты чем от кацапов отличаешься? У тех царь в голове, у этого гетьман... Сколько конфет за пост отсыпали?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:59 Ответить
Все вірно сказано. А ти що із 73%?
показать весь комментарий
08.10.2020 08:17 Ответить
Мне на Зе насрать, как и на пороха. Не перевариваю идолопоклонников. Это люди не способные самостоятельно мыслить и принимать решения
показать весь комментарий
09.10.2020 18:51 Ответить
Сомнений нет - это теракт.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:46 Ответить
плюсуюсь !!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:49 Ответить
На нари зетерористів.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:13 Ответить
А шото он хочєт сказать по поводу отстранєнія й наказанія віновних? А как с грубимі нарушєніямі? Виводи какіє-то будуть? Чи то всьо? Откупілісь?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:46 Ответить
Как Назаров , пять лет прошло , а эта мразь не за решёткой ...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:13 Ответить
Чому люди мовчать, що Назарова не покарали, навіть не понизили у званні? Де справедливість? Він знав, що на смерть посилає літак з десантниками, його попереджали. Чи ця гнида дорожча для влади, ніж літак і півсотні військових? Може, Назаров також кум Пуйла?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:34 Ответить
Любой командир, отправляющий солдат в бой ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ, знает что отправляет их на смерть... Для вас это новость? Что хотели сказать???
показать весь комментарий
08.10.2020 02:55 Ответить
чего истеришь. Вон, Боинг сбили 6 лет назад, а голландцы почему-то не истерят. А тут прошло 2 недели - у тебя истерика. Притуши пердак, кацапорылый, без тебя разберемся.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:36 Ответить
будь яке розслідування не поверне батькам синів. Але може запобігти іншій трагедії.
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
показать весь комментарий
07.10.2020 15:49 Ответить
але це має бути справжнє розслідування, а не спроба скинути провину на тих, кого вже немає.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:50 Ответить
и это в мирное время,а если бы была война таких случаев которые бы через нарушения и халантность приводило бы к смерти воинов было бы сотни, одно криворукое лошье у нас живет,безответственное и наплевательское
показать весь комментарий
07.10.2020 15:52 Ответить
Це таке "лошье", що робить теракти. Їх багато тут бродить поміж нас -- там стріляють, там труять, підривають, палять... нищать економіку, тиснуть на психіку, ********* державу.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:42 Ответить
А в зеркало не пробовали посмотреть? Вы одна из них... Вы призываете наказывать командиров отдающих ПРИКАЗ...
показать весь комментарий
08.10.2020 02:59 Ответить
Где тут упоранты которые кричали что 40 летний двигатель еще 100 лет пролетает и в огне не сгорит и вводе не утонет
показать весь комментарий
07.10.2020 15:58 Ответить
Опять же, дело не в возрасте, отказывают и двигатели выпущенные за год до катастрофы, а в соблюдении норм планово-предупредительных ремонтов.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:39 Ответить
Тебе, неупоранту, знакомы понятия ресурс двигателя, ресурс планера или для тебя это пустые звуки?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
Двигатель не горел, с крылом не отвалился, в другом месте от планера ничего не отломилось, так что он, от ресурса упал?
показать весь комментарий
07.10.2020 19:22 Ответить
Дивлячись на церемонію поховання тих хлопчиків, хотілось задати одне питання: "А не простіше і ефективніше кошти використовувати на техніку і її своєчасний ремонт?" І хто понесе конкретну відповідальність?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
Это все общие фразы , где конкретика Чтобы не было вопросов , расследование должен проводить Boeing , украинским следователям я не верю
показать весь комментарий
07.10.2020 16:06 Ответить
Тебе надо что бы в СМИ обнародовали данные МСРП или др. аналога для конкретики? Так я на 100500% уверен что коль ты в этой статье ничего не понял, то там тем более ничего не поймешь. И еще, да кто ты такое, прячущееся под еврейским флажком, что бы украинские следователи перед тобой отчитывались?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:15 Ответить
Вибачте, але я теж вважаю оцей пост тупим висером. Це як зайвий раз засвітитись фейсом, не даючи при цьому геть ніякоі інформації. Єдина конкретика в ньому - що відмовив один з блоків. Ну а ми самі це в той же день, коли пройшла інформація про нестандартні покази датчика, це зрозуміли.
Далі - "Заслухав трьох голів комісій" - піпець яка важлива інформація!
"Засвідчили наявність грубих порушень" - це типу пілот звернувся до колеги не "Пане капітане"? У чому полягають порушення і як саме вони вплинули на те, що літак різко довернув вліво? Але проце - мовчок!
"Урядова комісія продовжує свою роботу" - оце так новина! Я просто в шоці!

Коротше - тупий самопіар без жодної конкретикі!
показать весь комментарий
07.10.2020 23:00 Ответить
А какая от него может быть конкретика? Вы же прекрасно понимаете, что он в тех докладах ничего не понял....
показать весь комментарий
08.10.2020 03:12 Ответить
после того как они типа не могли найти ящики в поле, веры им ноль.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:15 Ответить
зедрисня, як завжди, бла-бла-бла ніачьом
міня аж трісьот!
показать весь комментарий
07.10.2020 16:15 Ответить
Це відписка. Вихід з ладу будь-якого датчика не призводить до некерованності літака, може лише ускладнити керування. Саме так літаки проєктуються.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:30 Ответить
А там как раз написали , шо отказал блок управления двигателем. Потому обороты и снизились, если ваапше не заглох движок, а сенсор показал истинную ситуацию -сработал, значит сенсор ИКМ был исправен
показать весь комментарий
08.10.2020 02:33 Ответить
"Один из блоков системы управления двигателем"... А в остальном все верно...
показать весь комментарий
08.10.2020 03:20 Ответить
Все выдающиеся инфекционисты оказались не менее выдающимися авиаспециалистами!
показать весь комментарий
07.10.2020 16:44 Ответить
Разгильдяйство ,неуважение к законом и предписаниям у нас ,к сожалению,в крови. Правда может быть очень неприятной и никому не понравится.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:44 Ответить
Когда министр обороны, на следующий день, стоя на пепелище, мямлил, что двигателю ещё минимум три года летать и летать, так хотелось задать вопрос: "А много ли у вас в МОУ на парковке стоит отечественных автомобилей 1977 года выпуска, на которых генералам ещё ездить и ездить"???
показать весь комментарий
07.10.2020 17:02 Ответить
Перепрошую - а Ви часто їздите до свого автомайстра, з проханням просто перевірити стан основних вузлів своєї автівки? Не просто пошатати колеса, і загнати на естакаду щоби перевірити роботу ручника, а з інструментальним контролем роботи всіх можливих вузлів і механізмів? Я свою автівку періодично ставлю на таку діагностику, хоча це і не гарантує відсутність поломок в процесі подальшої експлуатації.
Так от - літаки періодично ставлять на таку повноцінну діагностику, з подальшим ремонтом підозрілих вузлів, і повною заміною тих деталей, які вже близькі до вичерпання свого ресурсу роботи згідно з рекомендаціями виробника.
До речі - є досить висока вирогідність того, що Ви живете в домі, який вже вичерпав прогнозований строк своєї експлуатації згідно з проектною документацією, але ж це не значить, що Ви завтра переїдете на нове місце проживання, правда ж?
показать весь комментарий
07.10.2020 23:10 Ответить
Вот зачем вы такие сложные вопросы задаете?)
показать весь комментарий
08.10.2020 03:22 Ответить
Интересно, сколько из здесь истерящих имеют хоть какое-нибудь отношение к авиации и сколько из них реально знают что такое "черные ящики", без заглядывания в гугл???
показать весь комментарий
07.10.2020 17:04 Ответить
так давайте послушаем переговоры пилотов, как загруженный на 5% самолёт с одним работающим двигателем не смог сесть на аэродроме, а куда делся третий двигатель предназначенный для взлёта с грунтовки? в баках же было 5 тонн керосина чистейшего как слёза младенца, достали зеклоуны враньём.

РУ-19А-300 устанавливался на самолёты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 РВ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26 Ан-26 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30 Ан-30 . Для управления тягой двигателя (для укорачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82#%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 разбега , ускорения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 набора высоты и завершения полёта при отказе одного из основных двигателей) в кабине экипажа на среднем пульте справа от рычагов управления основными двигателями (РУД) установлен третий РУД.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:19 Ответить
Не комментируйте. Авиация это не ваше.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:38 Ответить
с чего бы это? можно по подробнее, я думаю вы спец по флюгированию и знаете причину катастрофы, как мне сказал один лётчик - если винт не зафлюгировал то там такая обратная тяга начинается шо самолёт сразу камнем в землю идёт, и на этом самолёте тож самое, летали на одном двигателе, а потом такая тяга пошла шо капец, даже следователь не даст скиздеть.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:28 Ответить
Якщо виявлені грубі порушення - це службова недбалість, яка спричинила особливо тяжкі наслідки...Виплати - то гарно...А хенералам та ректорам - ордени?? Де та "велика" Генпрокурор?? Чи тільки ховати справи навчили?? Стіки хлопців загубили! Де Зеленський з Аваковім та ЗМІ, як по Шеремету??
показать весь комментарий
07.10.2020 17:27 Ответить
что за дебильные жесты в виде пальчиков вместо пунктов?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:48 Ответить
Охренительный отчет. Вонючий совок. Нарушение всего и вся и всеми. То есть мы не можем пока определить ,почему произошла катастрофа, поэтому для начала надо всех обо-рать, чтобы стало понятно, что мы работаем. Истина всегда конкретна. К сожалению руководящие перцы понять этого не могут, поэтому плетут невесть что. Не просто выявить что не так , а какая связь между тем, что случилось и конкретным "не так". Кстати, часто неприятности случаются наоборот, когда следуешь тупой инструкции. Иначе дурость возрастает,а безопасность - нет.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:22 Ответить
+ мразь потому, что.....
показать весь комментарий
07.10.2020 19:04 Ответить
А где вы там прочли,что это отчёт.Это мнение одного из членов комиссии на основании имеющихся данных на текущий момент.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:20 Ответить
Таки да, неужто "какой-то стрелочник-***** остановил все поезда"?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:29 Ответить
Комісії і вьісеруни усіх рангів - муйня. Тіко результати слідства.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:56 Ответить
Тварь гнидотная, как и вся Зелемразь в целом .................
показать весь комментарий
07.10.2020 19:03 Ответить
Уважно послухав Звернення депутата восьмого скликання пана Юрія Тимошенка до Шостого президента України чую, що на Широком Лане почнуть збиратися офіцери ЗСУ і створять українське ГКЧП по порятунку Неньки https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F5MLEqX7CEq4%3Ffbclid%3DIwAR3ipGRlY5okD6XNzOj6qvinlCq6QKJTcp_krOJ9REa3bafWuY0_GACr9IM&h=AT2fM8bvutY2pmQx4gfszm7kDK-LVog4l0HFrpGpm3TlBKBjIh0ODrFzRtGEeMHCuIUpPq9ovSkngfUrXpbJa-srrf_GijnrtcFQPPfaKEB9f77Fqyay_KykDwmiz31sburO0dUoLrOKISiJBw6pou_0h9oO-4Bket3C3br6rkveVN_zGM5erWC8yH0gxVjb1RUecZkDzLwP1hq3_GBfFRcHdFv7kQg9Szdd6NQvzLE2Zne2q6xkE73oL6cFyQt3p3ZYSt3FF-V0hdapUZT0oq0xQER-lQqXZqw1fggNJLzFEQqFVuPqoVpSYNRhQRANxu3NmHE7nWFYAJbQE7ybGPePom4WpTxcCcjskQ3Waok7Ok3fmxy_54XHPrBbv2KEno6yxECEh677kMQjnk2ZI1Q5JIW_kq1ckwBEblgGN_a-0_FpU7gkFvHEI0xBeeFCXy2vrEAYkwZzIdgCaxbgaOJGXrncXlvC7Wo55S5d9MBQIqgX9-BrniQW_PY4LwPmMszfHbEillKqhZRdC_eU_RyI9UFp1dYoQBY1mfO0WM8tQzq54eUDd1kJn5atcfLIroUPWODlhGWx3Ys_l8v3zgHr_sGUN4ShIQhYX6hEHdwT7JKAh99awcNmpY8 https://youtu.be/5MLEqX7CEq4
показать весь комментарий
07.10.2020 19:24 Ответить
Давно пора.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/122752 А почему , сразу на ты , мы шо с вами , вискарь вместе пили Израильский флаг , потому что я живу в Израиле . И имею интерес в Украине , плачу налоги , и хочу знать , почему падает такая надежная машина Летчики же не идиоты , они не живут в вакууме Но есть определенные обстоятельства : рядом граница вражеского государства , перед этим у той стороны на учениях все падало и взрывалось , плюс самолеты НАТО над Киевом , плюс слабость ***** к авио катастрофам . Как то так
показать весь комментарий
07.10.2020 20:15 Ответить
Вы не допускаете что пилоты могут ошибаться. Они не роботы. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе и оценка ситуации. Вспомните катастрофу в Иране Ан-140 . За штурвалом были не пацаны, а летчики испытатели завода Антонова. Авиация не прощает ошибок.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:51 Ответить
Ан 24,26,30 - самолеты со сложной аэродинамикой, слабой энерговооруженностью, абсолютно не терпящие грубых ошибок в пилотировании. Особенно это касается эксплуатации двигателей, ПОС, механизации крыла в условиях обледенения. Откройте статистику катастроф данных типов ВС, и вы поймете о чем я говорю. В зраде не подозревайте. К ***** как и к нашей нынешней "власти" отношусь примерно одинаково. Один руками других уничтожает Украину.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:07 Ответить
Почему на "ты"? Да всего лишь потому, что так как бы принято в интернет общении. И да, кто кто, а пилоты не идиоты, но.....человеки, со всему присущими им огрехами. Кстати, насчет вражеского гос-ва, я уже писал, что в стране воюющей седьмой год, вариант диверсии должен рассматриваться в первую очередь и должен быть основной версией и только после убедительных доказательств отсутствия оной, следует переходить к рассматриванию др. версий.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:22 Ответить
ВОНИ ЗРОБЛЯТЬ ЯК ЗАВЖДИ ВИННИМИ ПОМЕРЛИХ - з кацапами воюємо вже 6 рік, а версію диверсію/ теракта не розглядають.
Слуги Кремля
показать весь комментарий
07.10.2020 21:26 Ответить
так, я цілком довіряю висновкам комісії... людський фактор причина аварії 99,9%. небо помилок не прощає..
показать весь комментарий
07.10.2020 22:54 Ответить
так в данном случае помилка - от чванливости летунов...
показать весь комментарий
08.10.2020 02:35 Ответить
Там же из-за отказа блока управления двигателем, пока сработал сенсор ИКМ, другие приборы указывали на внештатную ситуацию. По-хорошему, такой отказ- это банальность , для того чтобы быстро поменять блок управления двигателя или переключиться на резервный. Значит приборы должным образом никто не мониторил. Да и фактор тупости не исключен у владельцев за сало купленных дипломов - летунов... Можно быть сверх опытным спецом, при условии часто повторяющихся ситуаций и обретении на их устранении опыта. Но если чел тупой, тест на IQ это быстро вам на это укажет, то увы, - трагедия, бо тупой в экстриме не сосредоточится, а, паникуя, привнесет еще больше экстрима.
показать весь комментарий
08.10.2020 02:44 Ответить
всё правильно расшифровали.
показать весь комментарий
08.10.2020 03:48 Ответить
Надеюсь, поймут меня правильно... Реально скорбь...и реально пусть земля будет небом для этих ребят.... В чём же моё НО? В том как зае.... сексуально утомил этот микки маус своим беспардонным пиаром на всём, что движется... без всяких там этических и логических рамок.... "Вчера в роддоме Фигснейской больницы случилось три выкидыша в течение суток. Медицинская комиссия вместе с Президентом Украины внимательно изучиоим места выкидышей и установили массу просчётов...Президент Украины собрал молодожёнов посёлка и показал им как надо действовать во избежание..." Только что в селе Мелковатом 3.14-здобольского района на Х""вщине прорвало канализацию....представители селькоммунхоза вместе с Президентом Украины углублённо изучили причины аварии и поняли чем это пахнет...." Тьфу, бл" ! вместе с Президентом Украины
показать весь комментарий
08.10.2020 08:35 Ответить
 
 