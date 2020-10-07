Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Об этом заявил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.

"6 октября 2020 г. вместе с Президентом Украины и членами правительства принял участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26Ш вблизи Чугуева Харьковской области.

Ужасная трагедия унесла жизни сыновей Украины, будущих штурманов и пилотов, а также опытных военных авиаторов. Пусть земля будет для них небом. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.

В этот же день, посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.

На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

Сейчас Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 г. в Харьковской области, продолжает свою работу.

Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 г. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 г. ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - рассказал Уруский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.



