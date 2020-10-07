Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский
Расследование авиакатастрофы Ан-26 выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
Об этом заявил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский, передает Цензор.НЕТ.
"6 октября 2020 г. вместе с Президентом Украины и членами правительства принял участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26Ш вблизи Чугуева Харьковской области.
Ужасная трагедия унесла жизни сыновей Украины, будущих штурманов и пилотов, а также опытных военных авиаторов. Пусть земля будет для них небом. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших.
В этот же день, посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы - авиационной, летной и технической.
На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.
Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.
Также расследование показало наличие грубых нарушений, как в исполнение полетных заданий, так и в организации полетов в целом.
Сейчас Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 г. в Харьковской области, продолжает свою работу.
Министерство обороны Украины должно завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020 г. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 г. ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - рассказал Уруский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
После пленок Лероса верить ЗЕлупой власти - себя не уважать. Намалюют все, что захотят, лишь бы снять с себя вину за трагедию.
Незаметно прошел год, как клоун из «95 квартала» на стадионе «вынес приговор» Гетьману Петру Порошенко и всему народу Украины. Верховного Главнокомандущего, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего Украину от российского православного агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Период царствования инородца с хриплым голосом, отмечен сплошным негативом. В Украину возвратились лихие девяностые годы, со стрельбой на улицах городов, изнасилованием свидетельницы в райотделе полиции, убийством полицейскими пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова и штурмом картинных галерей.
Это период отчаянной лжи шестого президента, время двойных стандартов, президентских кортежей из 38 транспортных средств, пропаганды русификации, постоянного лицемерия в «видосиках», непотизма (кумовства), беспричинных увольнений из ВСУ и ВМФ боевых генералов и Командующего ВМС ВСУ адмирала Игоря Воронченко, а также судовых исков Верховного потерпевшего к волонтерам Украины.
В оборонном ведомстве пояснили, что массовые увольнения высших офицеров ВСУ связаны с общим курсом нового стратегического плана офиса президента на «перестать стрелять».
Спочивайте з миром, хлопці! Схиляю голову....
Далі - "Заслухав трьох голів комісій" - піпець яка важлива інформація!
"Засвідчили наявність грубих порушень" - це типу пілот звернувся до колеги не "Пане капітане"? У чому полягають порушення і як саме вони вплинули на те, що літак різко довернув вліво? Але проце - мовчок!
"Урядова комісія продовжує свою роботу" - оце так новина! Я просто в шоці!
Коротше - тупий самопіар без жодної конкретикі!
міня аж трісьот!
Так от - літаки періодично ставлять на таку повноцінну діагностику, з подальшим ремонтом підозрілих вузлів, і повною заміною тих деталей, які вже близькі до вичерпання свого ресурсу роботи згідно з рекомендаціями виробника.
До речі - є досить висока вирогідність того, що Ви живете в домі, який вже вичерпав прогнозований строк своєї експлуатації згідно з проектною документацією, але ж це не значить, що Ви завтра переїдете на нове місце проживання, правда ж?
РУ-19А-300 устанавливался на самолёты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-24 Ан-24 РВ, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-26 Ан-26 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-30 Ан-30 . Для управления тягой двигателя (для укорачивания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82#%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 разбега , ускорения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 набора высоты и завершения полёта при отказе одного из основных двигателей) в кабине экипажа на среднем пульте справа от рычагов управления основными двигателями (РУД) установлен третий РУД.
зае....сексуально утомил этот микки маус своим беспардонным пиаром на всём, что движется... без всяких там этических и логических рамок.... "Вчера в роддоме Фигснейской больницы случилось три выкидыша в течение суток. Медицинская комиссия вместе с Президентом Украины внимательно изучиоим места выкидышей и установили массу просчётов...Президент Украины собрал молодожёнов посёлка и показал им как надо действовать во избежание..." Только что в селе Мелковатом 3.14-здобольского района на Х""вщине прорвало канализацию....представители селькоммунхоза вместе с Президентом Украины углублённо изучили причины аварии и поняли чем это пахнет...." Тьфу, бл" ! вместе с Президентом Украины