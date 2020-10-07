Компенсации семьям жертв катастрофы Ан-26 начнут выплачивать после 15 октября, - Уруский

Правительство начнет выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы самолета АН-26 после 15 октября. Компенсации предусматривают выплату более 1,5 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский.

Он добавил, что выплата компенсаций начнется после завершения служебного расследования Министерством обороны.

"Министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября 2020. После чего материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября 2020 ожидается начало процесса выплат компенсаций семьям погибших", - написал Уруский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.