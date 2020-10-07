Компенсації сім'ям жертв катастрофи Ан-26 почнуть виплачувати після 15 жовтня, - Уруський

Уряд почне виплати компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи літака АН-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський.

Він додав, що виплата компенсацій почнеться після завершення службового розслідування Міністерством оборони.

"Міністерство оборони України завершить власне службове розслідування 12 жовтня 2020 року. Після чого матеріали будуть передані до військових комісаріатів та, орієнтовно, після 15 жовтня 2020 року очікується початок процесу виплат компенсацій сім'ям загиблих", - написав Уруський.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і наступного дня відвідав місце катастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

