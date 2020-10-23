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Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Начальник Харьковского университета Воздушных Сил Туринский отстранен на время расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом, - Минобороны

До окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш генерал-майор Александр Туринский отстранен от выполнения служебных обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжается работа комиссии Министерства обороны Украины по техническому расследованию катастрофы самолета АН-26Ш в Харьковской области и правительственной комиссии во главе с вице-премьером, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причины авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом установлены, - Уруский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: Володимир Янченко
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Он то тут при чем?
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23.10.2020 22:23 Ответить
З 1992 року - полк входить до складу Збройних Сил України. В грудні 1995 року частина була переведена на нову організаційно-штатну структуру. На базі полку, окремого батальйону зв'язку, радіотехнічного забезпечення і окремого батальйону аеродромно-технічного забезпечення було утворено 203-ю навчальну авіаційну базу, а з серпня 2004 року вона стала іменуватися 203-ю навчальною авіаційною бригадою.
З 1 вересня 2004 року, 203-я навчальна авіаційна бригада входить до складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
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23.10.2020 22:52 Ответить
 
 