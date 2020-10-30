Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, о конфликте интересов которого заявило ранее НАПК, не голосовал за решение относительно антикоррупционного законодательства.
Такая информация содержится в расходящемся мнении судьи, обнародованном на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.
Головатый считает вывод КС о неконституционности уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений юридически необоснованным.
Он напоминает, что статья 366 УК устанавливает уголовную ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или умышленное непредставление им декларации.
"Таким образом, юридическая конструкция этой статьи четко указывает на то, что субъект декларирования будет нести ответственность исключительно при условии, если на момент подачи декларирования он знал о недостоверном характере внесенных в нее сведений", - пишет судья.
Он также отметил, что в статье установлен предел наступления уголовной ответственности - если ложные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: "На основании этого критерия происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности".
Кроме того, Головатый указывает, что лишено юридического обоснования и то, что несоответствие закона Конституции в части контроля за декларациями судей распространено на всех субъектов декларирования.
Судья напомнил и об обязательствах Украины и подчеркнул, что реальная ответственность за недостоверное декларирование - международный стандарт.
Отметим, что ранее НАПК сообщило, что Головатый не имел права участвовать в этом деле из-за конфликта интересов. Ведомство сообщило, что в декларации судьи за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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, « пожизненным' от зеленского-членограя
Fursa Sergey
@FursaSergey
·6 ч
Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
- какой-либо гражданин страны сообщает в компетентные органы что, с его точки зрения, пан такой-то имеет слишком роскошный унитаз;
- компетентные органы рассматривают заявление, и если оно, с их точки зрения обоснованно, могут запросить документы из налоговой, для сравнения доходов и расходов;
- если имеет место быть несоответствие, компетентные ограны могут начать расследование на предмет наличия или отсутствия незадекларированных доходов.
Но ! В любом случае, это вопрос который "широкой общественности" никак не касается. Принудительное декларирование - это насильственный стриптиз. Целью его является вовсе не "борьба с нетрудовыми доходами", а попытка управления украинскими политиками со стороны наднациональных структур.
Мало того, у Швеції був приклад, коли депутат пішла у відставку через те, що розплатилася в аптеці робочою карткою, на яку кидають гроші на виконання її депутатських функцій (в них це так реалізовано). Дама просто перепутала картки, але ВИЗНАЛА ПОРУШЕННЯ і сама подала у відставку!
Наличное обращение денег практически отсутствует.
Население добровольно микрочипируется.
Там для психиатров - поле непаханое. Украине со Швеции брать пример западло.
До речі, якщо ти з Австралії/Нової Зеландії (не бачу, прапор малий), то просте питання - що краще - Командор чи Фалькон?
Серьёзные люди водят японскую и европейскую технику
Time for me to go to work. See you later, buddy.
Both those cars disappeared from the streets long ago.
І навулицях їх дофіга - родич недавно в Австралії був, так фоткав валлабі і Холдени!
тупицкий, ты шоли
Все інше - куплені та зажерливі чінуши...
А на нынешнего председателя явно есть компромат ( чтобы был послушен определённым людям - скорее всего фсб) . Потому его и назначили
Тупицкого, который рушит антикоррупционный блок, назначил ЗЕ.
Головатого, который отказался голосовать за это, назначал Порошенко.
То есть Портнов везде подставляет ЗЕ, а ЗЕ, дурочек, краснеет и оправдывается перед лидерами европейских стран .
Точно дурочек, раз вверяет своё имя проходимцам типа портнова мертветчука венедиктовой
Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый