Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, о конфликте интересов которого заявило ранее НАПК, не голосовал за решение относительно антикоррупционного законодательства.

Такая информация содержится в расходящемся мнении судьи, обнародованном на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.

Головатый считает вывод КС о неконституционности уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений юридически необоснованным.

Он напоминает, что статья 366 УК устанавливает уголовную ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или умышленное непредставление им декларации.

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"Таким образом, юридическая конструкция этой статьи четко указывает на то, что субъект декларирования будет нести ответственность исключительно при условии, если на момент подачи декларирования он знал о недостоверном характере внесенных в нее сведений", - пишет судья.

Он также отметил, что в статье установлен предел наступления уголовной ответственности - если ложные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: "На основании этого критерия происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности".

Кроме того, Головатый указывает, что лишено юридического обоснования и то, что несоответствие закона Конституции в части контроля за декларациями судей распространено на всех субъектов декларирования.

Судья напомнил и об обязательствах Украины и подчеркнул, что реальная ответственность за недостоверное декларирование - международный стандарт.

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Отметим, что ранее НАПК сообщило, что Головатый не имел права участвовать в этом деле из-за конфликта интересов. Ведомство сообщило, что в декларации судьи за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.