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Головатый (102) КС (2131) электронное декларирование (1015)

Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, о конфликте интересов которого заявило ранее НАПК, не голосовал за решение относительно антикоррупционного законодательства.

Такая информация содержится в расходящемся мнении судьи, обнародованном на сайте КС, передает Цензор.НЕТ.

Головатый считает вывод КС о неконституционности уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений юридически необоснованным.

Он напоминает, что статья 366 УК устанавливает уголовную ответственность за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений или умышленное непредставление им декларации.

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"Таким образом, юридическая конструкция этой статьи четко указывает на то, что субъект декларирования будет нести ответственность исключительно при условии, если на момент подачи декларирования он знал о недостоверном характере внесенных в нее сведений", - пишет судья.

Он также отметил, что в статье установлен предел наступления уголовной ответственности - если ложные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц: "На основании этого критерия происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности".

Кроме того, Головатый указывает, что лишено юридического обоснования и то, что несоответствие закона Конституции в части контроля за декларациями судей распространено на всех субъектов декларирования.

Судья напомнил и об обязательствах Украины и подчеркнул, что реальная ответственность за недостоверное декларирование - международный стандарт.

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Отметим, что ранее НАПК сообщило, что Головатый не имел права участвовать в этом деле из-за конфликта интересов. Ведомство сообщило, что в декларации судьи за 2019 год выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 1691
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28.10.2020 23:30
+35
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9542
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28.10.2020 23:27
+31








Fursa Sergey

@FursaSergey

·6 ч

Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
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28.10.2020 23:33
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Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9542
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28.10.2020 23:27 Ответить
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 1691
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28.10.2020 23:30 Ответить
Там все зрозуміло
https://m.youtube.com/watch?v=Peb8ZnDBw9k
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28.10.2020 23:37 Ответить
Конституційний суд наніс українській державі страшного удару, такого навіть путін не міг зробити своїм військовим тиском! Конституційний суд фактично скасував всі антикорупційні інструменти контролю над чиновниками та суддями і заборонив переслідування за незаконне збагачення! Немає сумніву що це катастрофічне рішення Конституційного Суду України, яке знищує здобутки Революції Гідності, було підготовлено олігархами в співробітництві з мафією та корумпованим чиновництвом та суддівським корпусом! Фактично реакційна частина суспільства, наділена владними повноваженнями, наносить українському народові страшного удару який знищує правове поле України! Це рішення Конституційного суду призведе до Майдану та зміни всіх гілок влади і повної люстрації суддівського корпусу України! Через бажання мафії далі панувати в Україні ми вступаємо в новий Майдан. Зеленський слабкий керівник і не може втримати ситуацію під контролем, мафія, чиновництво та олігархи творять що хочуть і так далі продовжуватись не може!
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29.10.2020 10:00 Ответить
Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 5538
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28.10.2020 23:48 Ответить
Ответ дяди Вови:"Нет Хрюша у меня в заднице другое.. дядя Беня знаєт что"
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29.10.2020 09:35 Ответить
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ,недалекие 73%, приведшие режим капитулянтов и ВОРЮГ
, « пожизненным' от зеленского-членограя
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29.10.2020 06:01 Ответить
Головатого - новим головою, Тупицького - за ґрати.
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28.10.2020 23:31 Ответить
суддівська мафія - безсмертна. Не проголосують такі рішення в такому складі.
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29.10.2020 01:31 Ответить








Fursa Sergey

@FursaSergey

·6 ч

Коррупционеры из Конституционного Суда жалуются, что на них постоянно давят антикоррупционные органы. И, поэтому, они решили отменить всю эту борьбу с коррупцией. Ну логично же
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28.10.2020 23:33 Ответить
И тупо. Они забыли, что мы не рашка
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29.10.2020 00:45 Ответить
Мордашку треба начухати комусь
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28.10.2020 23:34 Ответить
Начинать нужно с папы куклы президента и всей бригады

Замглавы КС Головатый не голосовал за решение о декларировании и обосновал свою позицию - Цензор.НЕТ 9914
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28.10.2020 23:37 Ответить
Всё же интересно - кому какое дело сколько у человека хрустальных унитазов и Гелендвагенов ? Декларировать нужно доходы, в налоговую. А сколько ты накопил денег - кому какое дело ?
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28.10.2020 23:43 Ответить
Якщо вартість унітазів відповідає доходам, то проблем нема. А от коли доходи значно менші, як це пояснити?
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29.10.2020 00:02 Ответить
Это делается так:
- какой-либо гражданин страны сообщает в компетентные органы что, с его точки зрения, пан такой-то имеет слишком роскошный унитаз;
- компетентные органы рассматривают заявление, и если оно, с их точки зрения обоснованно, могут запросить документы из налоговой, для сравнения доходов и расходов;
- если имеет место быть несоответствие, компетентные ограны могут начать расследование на предмет наличия или отсутствия незадекларированных доходов.

Но ! В любом случае, это вопрос который "широкой общественности" никак не касается. Принудительное декларирование - это насильственный стриптиз. Целью его является вовсе не "борьба с нетрудовыми доходами", а попытка управления украинскими политиками со стороны наднациональных структур.
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29.10.2020 00:19 Ответить
Это инопланетянами шоль?
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29.10.2020 00:22 Ответить
Нет, конечно. Полистайте цензор: кто именно выразил крайнее неудовольствие решением суда.
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29.10.2020 00:24 Ответить
Відкриті декларації політиків є у більшості європейських країн!

Мало того, у Швеції був приклад, коли депутат пішла у відставку через те, що розплатилася в аптеці робочою карткою, на яку кидають гроші на виконання її депутатських функцій (в них це так реалізовано). Дама просто перепутала картки, але ВИЗНАЛА ПОРУШЕННЯ і сама подала у відставку!
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29.10.2020 00:38 Ответить
Осторожно, Вы пытаетесь вразумить Пригожинского тролля.
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29.10.2020 00:39 Ответить
Швеция - страна под полным контролем глобалистской мафии.
Наличное обращение денег практически отсутствует.
Население добровольно микрочипируется.

Там для психиатров - поле непаханое. Украине со Швеции брать пример западло.
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29.10.2020 00:39 Ответить
Ууу, шапочку з фольги купив уже?)))

До речі, якщо ти з Австралії/Нової Зеландії (не бачу, прапор малий), то просте питання - що краще - Командор чи Фалькон?
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29.10.2020 00:41 Ответить
Я не алкоголик и не футболист.
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29.10.2020 00:44 Ответить
А причому тут алкоголь і футбол? Жителі Австралії/Нової Зеландії знають, що це... Елементарне питання, до речі, навіть в фільмі Скажений Макс про Австралію це є))
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29.10.2020 00:46 Ответить
Потому что то были железяки для простого народа.
Серьёзные люди водят японскую и европейскую технику
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29.10.2020 00:57 Ответить
You can ask me questions in English, dude.
Time for me to go to work. See you later, buddy.
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29.10.2020 00:45 Ответить
Easily... Would you prefer VH Commodore over Falcon?
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29.10.2020 00:47 Ответить
Our car manufacturing has been closed for many years.
Both those cars disappeared from the streets long ago.
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29.10.2020 00:56 Ответить
Не for many years, а всього три роки тому перестали Холдени робить - у жовтні 2017...

І навулицях їх дофіга - родич недавно в Австралії був, так фоткав валлабі і Холдени!
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29.10.2020 09:50 Ответить
Чепуха; у нас в Мельбурне я давно не видел ни одного. Они очень прожорливые на бензин были.
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29.10.2020 12:05 Ответить
"А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?" Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 9626
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29.10.2020 09:34 Ответить
А пулімьот чи танк?))
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29.10.2020 09:48 Ответить
А че его листать. Стефанчук! Заявил, шо "это дно"!
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29.10.2020 00:38 Ответить
Если зелёные недовольны, значит решение суда правильное.
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29.10.2020 00:40 Ответить
Хе, хе, выкрутился тролльчетничек. Зачтется в конторе.
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29.10.2020 00:41 Ответить
канешно, мировая закулиса, внешнее управление...
тупицкий, ты шоли Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 2827
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29.10.2020 10:05 Ответить
Тобто у КС залишилось лише 4 справжні судді...
Все інше - куплені та зажерливі чінуши...
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28.10.2020 23:44 Ответить
Так их Порошенко назначал,а ,к примеру,главу КС зекретин
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29.10.2020 01:48 Ответить
зеголосилка,твоя бубочка назначила этого тупицкого,небось соседи по Крыму,главой КС-все кто назначил Порох -голосовали против
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29.10.2020 11:03 Ответить
Вибачаюсь. Неуважно прочитав коментар.
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29.10.2020 14:12 Ответить
Сделать Головатого председателем КС - он всем известен .
А на нынешнего председателя явно есть компромат ( чтобы был послушен определённым людям - скорее всего фсб) . Потому его и назначили
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28.10.2020 23:45 Ответить
Яныку он послушен. Шурик его собственный судья
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29.10.2020 08:18 Ответить
Ну этот конечно редкостный басноплет..
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28.10.2020 23:54 Ответить
Головатий - соратник Чорновола по Руху! А ти коми навчися для початку розставляти, а потім уже оцінюватимеш такі складні речі, як юриспруденція!
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29.10.2020 00:39 Ответить
Т б, "нутром" Головатого поцікавився, спочатку, а потім за нього руку тягнув... Ще той "крохобор" дріб"язковий... Поцікався, як він з рідною сестричкою і її дочкою обійшовся, по смерті матері... Що натворив у рідному селі... "Ще той пройдисвіт...". А що творив, будучи міністром юстицї?...
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29.10.2020 05:45 Ответить
короче , УЖ ЕЛКА БЛИЗИТСЯ , а игрушек пока нет 😀😀😀
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29.10.2020 00:47 Ответить
Іграшки замінять коктейлі Молотова.
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29.10.2020 00:57 Ответить
то вже буде ілюмінація Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 6260
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29.10.2020 10:08 Ответить
Шото не клеится у зебилов обвинение в том, что в нынешнем бедламе виноват Порошенко.

Тупицкого, который рушит антикоррупционный блок, назначил ЗЕ.
Головатого, который отказался голосовать за это, назначал Порошенко.
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29.10.2020 01:55 Ответить
Тупицкий видимо кандидатура Портнова
То есть Портнов везде подставляет ЗЕ, а ЗЕ, дурочек, краснеет и оправдывается перед лидерами европейских стран .
Точно дурочек, раз вверяет своё имя проходимцам типа портнова мертветчука венедиктовой
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29.10.2020 02:20 Ответить
Нет оно🤢 🤡👃🏻🎹членограйное 💩. ВРАГ , осознанно готовит развал Украины !.
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29.10.2020 06:13 Ответить
Зеленский не назначал ни одного судью КС. Тупицкого в КС назначил ещё Янукович.
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29.10.2020 03:03 Ответить
Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 6960 Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 4802
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29.10.2020 07:02 Ответить
21:57 17.09.2019
Главой КС избран Тупицкий, его замом стал Головатый
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29.10.2020 09:00 Ответить
Не голосував... Тобто, заховався під стіл... Якби проголосував "проти" цієї постанови, тоді можна було б говорити про якусь прогресивну позицію.
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29.10.2020 07:11 Ответить
А там ( ПРоституційний суд ) здається немає *проти * Там більшість ...та неголосування.. та *окрема думка * Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію - Цензор.НЕТ 3703
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29.10.2020 07:21 Ответить
Госпадя, где ж вас, дебилов, вылупляют? ЗУ О конституционном суде прочитать не асилил?
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29.10.2020 07:22 Ответить
Молодець. Цього повісять на трохи гарнішій гілляці.
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29.10.2020 08:25 Ответить
Розумний Чорт!
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29.10.2020 08:57 Ответить
Тут головне в тому що, цей закон безпосередньо стосувався суддівської кодли, а такого насильства над собою вони терпіти не можуть. Це ж, тиск на правосуддя!
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29.10.2020 10:38 Ответить
 
 