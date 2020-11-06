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СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Новости Цензор.НЕТ Общество

СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете

Служба безопасности Украины ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений на территории Украины.

Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодня ведутся переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсов/сервисов", - рассказали в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что просит Google и Apple заблокировать российские приложения на их сервисах "Play Market" и "App Store".

Читайте на Цензор.НЕТ: Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов

Перед этим российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться без помощи стороннего софта.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что граждане Украины, которые пользуются "ВКонтакте", будут поставлены на учет в правоохранительных органах. Механизм учета СНБО пообещала разработать за полгода.

Также на Цензор.НЕТ: Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин

В мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на три года социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, сервисы "Яндекс" и ряд других ресурсов. В этом году действующий президент Владимир Зеленский продлил запрет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Одобряю!
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05.11.2020 20:51
+9
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
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05.11.2020 20:55
+9
"...на Україні" - шо ж ты так палишься-то, дурбецело сколеновстающее СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 7221 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6236
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05.11.2020 21:17
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Блазень в курсі? СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 4724
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05.11.2020 20:50 Ответить
Пєрвая блєдя напряглась! СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 8798
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05.11.2020 21:05 Ответить
Одобряю!
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05.11.2020 20:51 Ответить
Не только с этими а ещё и с Фейсбуком нужно, чётко объяснить или вы работаете на территории Украины так!!!! Или вообще никак, и тут вопрос не в один МИЛлИОн бл.... Кто кому должен условия ставить бл.....¡!!¡¡!?!?
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05.11.2020 20:52 Ответить
пнх...
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05.11.2020 22:03 Ответить
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"

Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
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05.11.2020 20:55 Ответить
Через впн на пк.все одно ж можна заходити буде.
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05.11.2020 20:58 Ответить
Они хотят чтобы убрали сервисы из украинских локализаций.
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05.11.2020 21:08 Ответить
Boris Gerges Вони ж тільки мобільні додатки хочуть заборонити.
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05.11.2020 21:19 Ответить
Через впн на пк.все одно ж можна заходити буде.

Захожу через Оперу- на Яндекс почту работает, быстрее чем через Тор- браузер.
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05.11.2020 21:27 Ответить
Це неможливо. В Штатах вважають, що такі дії обмежують вільний обмін інформацією. Наприклад, Китай блокує майже всі сервіси , Google та ін., Youtube і т.п. Якщо американські фірми підуть по цьому шляху, то вони будуть поводитись як диктаторські режими. Не допоможе навіть факт того, що соціальні мережі використовуються Росією для пропаганди та інформаційної війни. "І ви пропагандуйте", скажуть Google і Apple.
І будуть праві. Ворога можна перемогти лише свободою і правдою.
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05.11.2020 20:58 Ответить
1. Будь що, що допомагає перемогти ворога це добре.
2. В вільній демократичній Америці запросто можна сісти років на 100 за пропаганду заборонених Законом речей, а коли далеко, то і грохнуть, і ніхто не париться.Саудовец Абу Хаджер аль-Мекки, глава пропаганды террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), был убит в результате атаки американского беспилотника
3. Поки що наші не можуть ліквідовувати пропагандонів ворога, так що нехай навчаються
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05.11.2020 21:40 Ответить
Дурня. Набридли недоумки.
1.Це не допоможе перемогти ворога. Допоможе перемогти ворога моніторинг соціальних мереж і виявлення сволоти, яка на стороні ворога.
2.Не міряй США і їх відносини з терористами,
і Україну і її боротьбу з набагато більш підступним ворогом. Такого ворога можна перемогти, лише підірвавши його зсередини, ставши багатою, вільною, РАДІСНОЮ. державою. Тоді ворожа держава 100% вибухне зсередини.
Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський. Але цього недостатньо - недостатньо, щоб на самий верх ВИПАДКОВО потрапила зовсім чужа для Системи людина. Системи, створеної порошкнками, ахметовими, коломойськими тощо, які легко, ГРАЮЧИСЬ, маніпулюють радикальною (і водночас розумово недолугою) частиною населення, ще частину купують - і вуаля: є "спротив". Як зі сторони шальварних "патріотів", так і зі сторони абсолютно кінчених совків. Цим намагається скористатися ворог, якому не вдалося завоювати Україну, проте вдається КОНСЕРВУВАТИ хаос, корупцію і топтання на місці. Це задача-мінімум ворога і вона ним, на жаль, виконується.
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06.11.2020 12:42 Ответить
"Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський" Зедрочер?
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06.11.2020 16:58 Ответить
Друге речення було для тебе.
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06.11.2020 19:04 Ответить
Спасибі, але розмір не підійшов-остав собі чи продай
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06.11.2020 19:39 Ответить
блокировка "вк" и других показала свою правильность,это даже зебланы признали, шо тут ще сперечатися?
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06.11.2020 19:02 Ответить
Не совсем. Насчёт эппла не знаю, а тот же Гугл может отключать скачивание приложений в отдельных странах по запросам органов власти, но раньше он это делал только если приложение нарушало законодательство этой страны, особенно уголовное (например, хентай-игры в арабских странах). То же "ООО Вконтакте" само по себе законов Украины не нарушает, шансов на то, что его залочат для Украины практически нет.
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05.11.2020 21:48 Ответить
Та ти шо "не нарушает", почти у кажлой второй странице запрещенная в Украине пропаганда коммунизма, символика СССР запрещенная, пропаганда нацизма, фашизма. Про шовиниз, имперство , группьі по зоофилии , педофилии, распроостранение порно уже и не говорю, єто такое, легкое
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05.11.2020 22:11 Ответить
Порно у нас не запрещено, педопорно, кстати, там найти крайне сложно, а что касаемо символики коммунизма и пропаганды нацизма, то на ютубе этого добра в разы больше.
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05.11.2020 22:24 Ответить
Стаття 301 ККУ. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
Люди у нас із-за поребрика сипляться на деталях, вони думають що законодавство у нас точно таке ж. Коли дивишся порно з на расеї , то ти його завантажуєш в кєш, де воно і остається, перевір "VideoCacheView" коли не віриш, оце уже і є ввезення. Спасибі що все підтвердили
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06.11.2020 08:52 Ответить
ВКонтакте..Одноклассики-там могут сидеть лишь моральные уроды и скоты. Пособирать их всех согласно IP-адресам и спалить в печке.
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05.11.2020 21:01 Ответить
"...на Україні" - шо ж ты так палишься-то, дурбецело сколеновстающее СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 7221 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6236
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05.11.2020 21:17 Ответить
согласно IP-адресам и спалить в печке.

Сталина с Гитлером вам мало? И где они?
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05.11.2020 21:33 Ответить
пнх козломордое...
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05.11.2020 22:08 Ответить
Нытьё лапотных лицемеров забавно.
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05.11.2020 22:34 Ответить
А в фейсбуці що-кращі? СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 5128
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06.11.2020 11:26 Ответить
В Фейсбуці фсб не тиняється.
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06.11.2020 11:50 Ответить
ФБ-така ж помийниця для вбивання часу, як і решта. А фсб мені по боку-хай тиняється. Що воно з мене візьме? СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 9428
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06.11.2020 14:30 Ответить
Американская Радио Свобода сделало запрос в спецслужбы третьей страны, когда запретят гадкие сайты. Совки наверно были бы в шоке.
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05.11.2020 21:02 Ответить
прикольная штука. там такие тупые юзеры!!!! причём поголовно!! о области общих знаний даже речи нет. достаточно простенько косноязычно камни кидать и они уже в двух камнях запутываются ))) ватаны, ну шо с них взять кроме подгорелой ваты ))))
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05.11.2020 21:03 Ответить
Засранці заберіть руки від інтернету. Радійте що можете користуватися ним. Покажіть свою прить на гавновозі медведчуку а потім щось тявкайте.
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05.11.2020 21:04 Ответить
Інтернет вигадали американці, і не твоє кацариле діло до наших справ в Україні
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05.11.2020 21:07 Ответить
Кацапське рило твій презик.
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05.11.2020 21:11 Ответить
Кацапе ти вже в СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 3768 СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 5029
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05.11.2020 21:12 Ответить
Дурню я в контавтах викладаю патріотчну українську музику а що роблять мурижники окрім п..........а.
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05.11.2020 21:17 Ответить
СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 6958
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05.11.2020 21:19 Ответить
І доречі за наші гроші
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05.11.2020 21:20 Ответить
Вони спершу нехай медвидчуковські канали в україні зикрють
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05.11.2020 21:22 Ответить
Что то кацапом завоняло
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05.11.2020 21:11 Ответить
Хтось - колись сказав , що бджола коли літає завжди шукає нектар , - а звичайна муха , - чомусь - г .. вно .
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05.11.2020 21:04 Ответить
ВЫ что, как же они теперь будут без "ставь класс, если любишь свою маму" (с) по полмиллиолна лайков под этим гивном и это от взрослых людей ппц
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05.11.2020 21:07 Ответить
я лично не пользуюсь в контакте но какую больше угрозу может нести оно чем каналы Мертвечука newsone-112-НАШ действительно антиукраинские и пропагандоские? в контакте то соц сеть где есть не спорю группы антиукраинские но это их надо найти еще прочитать уверен что молодежь которая через впн входит политикой интересуется меньше всего главное фотки запостить и музыку и если быть последовательным то запретить каналы Мертвечука также нужно ничего общего со свободой слова они не не имеют как любят манипулировать а идут в ногу с россия 24 где запрещены а свои каналы антиукраинские что еще более цинично работают
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05.11.2020 21:17 Ответить
Фейсбук якщо що,то не кращий.Наші акаунти постійно блокує.
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05.11.2020 21:18 Ответить
Абсолютно и всесторонне поддерживаю сбу! Аж сам себе удивился)
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05.11.2020 21:20 Ответить
Запрет соцсетей бесполезный формализм. Весь "русский мир" в котором по уши завязла украинская молодежь находится в Ютьюбе, Твиче, Тик-Токе, Инстаграме, Телеграме... короче везде и кругом. Хоть весь интернет закрывай.
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05.11.2020 21:30 Ответить
Запрет соцсетей бесполезный формализм.

Слушайте умного человека. А лучше запишите ...
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05.11.2020 21:42 Ответить
Очередной унылый пиар от зелибобы, который сам вконтакте висит ежедневно и ежедневно срёт на стенке, копипастя туда свою стену из фейсбука.
зы. Страничка реально его, раньше даже галка верификации висела. Просто посмотрите на количество подписчиков.
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 3278
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05.11.2020 21:37 Ответить
Сватов бы запретили.
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05.11.2020 21:45 Ответить
Я періодично заходжу у ВК тільки заради двох спільнот - "Она развалилась" і "Застоялась". У фейсбуку таких немає. Хроніка совка та постсовка, для таких олдів, як я.
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05.11.2020 22:09 Ответить
Боротьба з корупЦьов вийшла на новий неосжній рівень
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 2808
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05.11.2020 22:27 Ответить
Медведчука запретите, ерундой занимаетесь.
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05.11.2020 23:31 Ответить
Кацапи сують своє софт гівно куди треба і куди не треба, а в Контакте то сміттєзвалище куди зайвий раз заходити не варто.
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06.11.2020 00:23 Ответить
"Даешь свободу слова!"
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06.11.2020 05:50 Ответить
Этого мало. Сейчас в китайских смартфонах свои сторы приложений со всем чем хочешь. Даже банковские приложения имеются.
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06.11.2020 08:07 Ответить
У Яблок есть важнее дела - разработка поисковой системы, которая могла бы составить конкуренцию Google.
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06.11.2020 13:42 Ответить
У Яблок есть важнее дела - разработка поисковой системы, которая могла бы составить конкуренцию Google. Как сообщает MegaIndex.
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06.11.2020 14:33 Ответить
СБУ веде з Google і Apple переговори про заборону "ВКонтакте" - Цензор.НЕТ 4698
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10.11.2020 01:24 Ответить
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