СБУ ведет с Google и Apple переговоры о запрете "ВКонтакте"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Служба безопасности Украины ведет переговоры с Google и Apple о запрете российских приложений на территории Украины.
Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодня ведутся переговоры с компаниями Google и Apple относительно правовых путей прекращения реализации мобильных приложений, разработанных юридическими лицами, в отношении которых введены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), и которые обеспечивают доступ к запрещенным на территории Украины ресурсов/сервисов", - рассказали в СБУ.
Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что просит Google и Apple заблокировать российские приложения на их сервисах "Play Market" и "App Store".
Читайте на Цензор.НЕТ: Граждане Украины, пользующиеся "ВКонтакте" будут поставлены на учет в правоохранительных органах, - Данилов
Перед этим российская социальная сеть "ВКонтакте" сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему сетью теперь можно пользоваться без помощи стороннего софта.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что граждане Украины, которые пользуются "ВКонтакте", будут поставлены на учет в правоохранительных органах. Механизм учета СНБО пообещала разработать за полгода.
Также на Цензор.НЕТ: Отследить пользователей "ВКонтакте" невозможно, - бывший замминистра информационной политики Золотухин
В мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на три года социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", сайты Mail.Ru Group, сервисы "Яндекс" и ряд других ресурсов. В этом году действующий президент Владимир Зеленский продлил запрет.
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Лучше бы Мертветчуком занялись и его СМИ в Украине.
Захожу через Оперу- на Яндекс почту работает, быстрее чем через Тор- браузер.
І будуть праві. Ворога можна перемогти лише свободою і правдою.
2. В вільній демократичній Америці запросто можна сісти років на 100 за пропаганду заборонених Законом речей, а коли далеко, то і грохнуть, і ніхто не париться.Саудовец Абу Хаджер аль-Мекки, глава пропаганды террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП), был убит в результате атаки американского беспилотника
3. Поки що наші не можуть ліквідовувати пропагандонів ворога, так що нехай навчаються
1.Це не допоможе перемогти ворога. Допоможе перемогти ворога моніторинг соціальних мереж і виявлення сволоти, яка на стороні ворога.
2.Не міряй США і їх відносини з терористами,
і Україну і її боротьбу з набагато більш підступним ворогом. Такого ворога можна перемогти, лише підірвавши його зсередини, ставши багатою, вільною, РАДІСНОЮ. державою. Тоді ворожа держава 100% вибухне зсередини.
Цього майже ніхто в Україні не розуміє. Розуміє Зеленський. Але цього недостатньо - недостатньо, щоб на самий верх ВИПАДКОВО потрапила зовсім чужа для Системи людина. Системи, створеної порошкнками, ахметовими, коломойськими тощо, які легко, ГРАЮЧИСЬ, маніпулюють радикальною (і водночас розумово недолугою) частиною населення, ще частину купують - і вуаля: є "спротив". Як зі сторони шальварних "патріотів", так і зі сторони абсолютно кінчених совків. Цим намагається скористатися ворог, якому не вдалося завоювати Україну, проте вдається КОНСЕРВУВАТИ хаос, корупцію і топтання на місці. Це задача-мінімум ворога і вона ним, на жаль, виконується.
Люди у нас із-за поребрика сипляться на деталях, вони думають що законодавство у нас точно таке ж. Коли дивишся порно з на расеї , то ти його завантажуєш в кєш, де воно і остається, перевір "VideoCacheView" коли не віриш, оце уже і є ввезення. Спасибі що все підтвердили
Сталина с Гитлером вам мало? И где они?
Слушайте умного человека. А лучше запишите ...
зы. Страничка реально его, раньше даже галка верификации висела. Просто посмотрите на количество подписчиков.