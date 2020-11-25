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Балух готовится к очередной операции, - Сенцов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Балух готовится к очередной операции, - Сенцов

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого сильно избили в сентябре этого года в Киеве, проходит реабилитацию и готовится к очередной операции.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Олег Сенцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня пообщался с Володей Балухом. У него все хорошо, реабилитируется. Проходит 6 км в день на пешем тренажере, а на вело - все 20. Играет в шахматы. Готовится к очередной операции. Чувство юмора и острота ума такие же", - написал Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балуха выписали из больницы скорой помощи, впереди месяцы реабилитации и восстановления

Напомним, об избиении Балуха 8 сентября сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка.

Позже нардеп "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

18 сентября столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного. На следующий день Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в нападении на Балуха меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Также читайте: Балух постепенно восстанавливается, ходит и даже читает, - Ирина Геращенко. ФОТО

Балух готовится к очередной операции, - Сенцов 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Бажаю одужання пану Володимиру!
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25.11.2020 19:43
+14
Бережи вас Господь, Володимире.
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25.11.2020 19:45
+8
Нехай ця крайня операція буде останнім випробуванням цієї мужньої людини на міцність! Одужання вам, пане ВОЛОДИМИР!!! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
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25.11.2020 21:40
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Играет в шахматы, но не помнит кто его избил...
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25.11.2020 19:43 Ответить
в шахматах главное не это. Главное - не назвать позорно ферзя - королевой (с) Ильф и Петров Балух готовится к очередной операции, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6571
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25.11.2020 19:56 Ответить
Коньом ходи, коньом!🙂
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25.11.2020 20:06 Ответить
Бажаю одужання пану Володимиру!
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25.11.2020 19:43 Ответить
Бережи вас Господь, Володимире.
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25.11.2020 19:45 Ответить
щас от как только бизснесменов на врачей чуть подучат, так сразу массово и пойдут отложенные операции и прочие медицинские ништяки.
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25.11.2020 19:47 Ответить
не медицинские, а соцстраховские Балух готовится к очередной операции, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4399
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25.11.2020 19:57 Ответить
у Кремля длинные руки...повезло шо хоть не бритвой по горлу и в колодец или чаем напоить
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25.11.2020 20:13 Ответить
Там битовуха.
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25.11.2020 20:18 Ответить
Нехай ця крайня операція буде останнім випробуванням цієї мужньої людини на міцність! Одужання вам, пане ВОЛОДИМИР!!! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
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25.11.2020 21:40 Ответить
 
 