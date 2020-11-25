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Балух готується до чергової операції, - Сенцов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Балух готується до чергової операції, - Сенцов

Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух, якого сильно побили у вересні цього року в Києві, проходить реабілітацію і готується до чергової операції.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Олег Сенцов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні поспілкувався з Володею Балухом. У нього все добре, реабілітується. Проходить 6 км за день на пішому тренажері, а на вело - всі 20. Грає в шахи. Готується до чергової операції. Почуття гумору і гострота розуму такі самі", - написав Сенцов.

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Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

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Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

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Балух готується до чергової операції, - Сенцов 01
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Топ коментарі
+20
Бажаю одужання пану Володимиру!
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25.11.2020 19:43
+14
Бережи вас Господь, Володимире.
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25.11.2020 19:45
+8
Нехай ця крайня операція буде останнім випробуванням цієї мужньої людини на міцність! Одужання вам, пане ВОЛОДИМИР!!! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
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25.11.2020 21:40
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Играет в шахматы, но не помнит кто его избил...
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25.11.2020 19:43 Відповісти
в шахматах главное не это. Главное - не назвать позорно ферзя - королевой (с) Ильф и Петров Балух готовится к очередной операции, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6571
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25.11.2020 19:56 Відповісти
Коньом ходи, коньом!🙂
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25.11.2020 20:06 Відповісти
Бажаю одужання пану Володимиру!
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Бережи вас Господь, Володимире.
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25.11.2020 19:45 Відповісти
щас от как только бизснесменов на врачей чуть подучат, так сразу массово и пойдут отложенные операции и прочие медицинские ништяки.
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25.11.2020 19:47 Відповісти
не медицинские, а соцстраховские Балух готовится к очередной операции, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4399
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25.11.2020 19:57 Відповісти
у Кремля длинные руки...повезло шо хоть не бритвой по горлу и в колодец или чаем напоить
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25.11.2020 20:13 Відповісти
Там битовуха.
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25.11.2020 20:18 Відповісти
Нехай ця крайня операція буде останнім випробуванням цієї мужньої людини на міцність! Одужання вам, пане ВОЛОДИМИР!!! ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
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25.11.2020 21:40 Відповісти
 
 