Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС

Председатель ОАСК Павел Вовк 3 декабря в очередной раз не явился на заседание в Антикоррупционном суде, где ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом сообщает "Автомайдн", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вместе с ним в суд не явились его заместитель Владимир Келеберда, а также судья ОАСК Игорь Погрибниченко.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора проекты ходатайств о разрешении на задержание и арест этих судей.

Данные документы находятся в ОГП с 26 ноября, как и ходатайство о продлении сроков расследования дела. Ответа на них до сих пор нет.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

В августе генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.