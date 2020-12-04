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Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС

Председатель ОАСК Павел Вовк 3 декабря в очередной раз не явился на заседание в Антикоррупционном суде, где ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом сообщает "Автомайдн", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вместе с ним в суд не явились его заместитель Владимир Келеберда, а также судья ОАСК Игорь Погрибниченко.

Как сообщалось ранее, НАБУ и САП направили в Офис генпрокурора проекты ходатайств о разрешении на задержание и арест этих судей.

Данные документы находятся в ОГП с 26 ноября, как и ходатайство о продлении сроков расследования дела. Ответа на них до сих пор нет.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

В августе генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС 01
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Топ комментарии
+5
все теперь могут не ходить в суд по вызову, ведь сами судьи не ходят....?
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04.12.2020 11:57
+5
От скажу вам за то откривенно. Пока судей не начнут вешать, топить, отстреливать ну и в подобном ключе, то они и дальше будут ИГНОРИРОВАТЬ.
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04.12.2020 12:07
+4
Не позорьтесь, заканчивайте этот цирк. Уже несколько месяцев эта мразь Вовк игнорирует заседания и уклоняется от вручения повесток в суд. Задействуйте КОРД или Альфу, пригласите журналистов и под камеры, публично зайдите в ОАСК, поставьте этого гандона на колени, наденьте наручники и тащите в суд.
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04.12.2020 11:53
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Пленки Вовка: глава ОАСК снова проигнорировал заседание ВАКС - Цензор.НЕТ 8986
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04.12.2020 11:48 Ответить
Зацініть аргументи Венедиктової по її захисту чиновника ОП Татарова:

"...оцінка обґрунтованості підозри будь-якій людині на підставі декількох відеоматеріалів "була б грубим порушенням основних конституційних засад"" (с)

Питання - а на яких підставах вже рік сидить в клітці Антоненко? А?

Не "на підставі декількох відеоматеріалів"?

Отже, "конституційні засади" починають діяти лише для членів команди президента, і перестають діяти, коли Зеленський приходить на бріфінг вказати кого "сажать".

Суспільство знову розділено на панів та бидло - так зручніше.

Як пороблено, здоровий глузд в Україні безсилий.

Valeriy Prozapas
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04.12.2020 11:50 Ответить
Не позорьтесь, заканчивайте этот цирк. Уже несколько месяцев эта мразь Вовк игнорирует заседания и уклоняется от вручения повесток в суд. Задействуйте КОРД или Альфу, пригласите журналистов и под камеры, публично зайдите в ОАСК, поставьте этого гандона на колени, наденьте наручники и тащите в суд.
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04.12.2020 11:53 Ответить
все теперь могут не ходить в суд по вызову, ведь сами судьи не ходят....?
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04.12.2020 11:57 Ответить
А вы попробуйте. То "СУДЬИ!", а то вы.
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04.12.2020 12:08 Ответить
Плівки Вовка: глава ОАСК знову проігнорував засідання ВАКС - Цензор.НЕТ 2732
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04.12.2020 12:12 Ответить
От скажу вам за то откривенно. Пока судей не начнут вешать, топить, отстреливать ну и в подобном ключе, то они и дальше будут ИГНОРИРОВАТЬ.
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04.12.2020 12:07 Ответить
Старый зольдат, пора, давно пора, военную хунту...другого выхода уже нет....
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04.12.2020 12:14 Ответить
А что Вовка в Украинне канонизировали, что его нельзя за ухо привести в суд - бред! а простого чудака уже бы давно нашли управу даже после первой неявки. А тут....всё связао и перевязано и каждый осторожничает, чтобы вслед не пришли за тобой. Во в какую трясину погрязла Украина!
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04.12.2020 12:15 Ответить
Може вже в кайданках час привезти? Чи влада не хоче цього?
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04.12.2020 12:15 Ответить
А зачем ему в суд, у него же крыша? А потечёт крыша, гляди и он за поребрик свалит.
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04.12.2020 16:04 Ответить
 
 